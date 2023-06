Man City rivalisera avec Arsenal pour décrocher Declan Rice

Les vainqueurs en titre de la Premier League, Manchester City, participent au tirage au sort pour Declan Rice de West Ham. Ceci malgré des liens étroits avec Arsenal au cours des dernières semaines. Les Gunners ont même eu deux offres rejetées par les Hammers jusqu’à présent, mais reviendront bientôt pour une troisième offre.

Selon Fabrizio Romano, les responsables de la ville ont récemment contacté West Ham pour imaginer un accord potentiel. Une offre pour Rice n’a pas encore été soumise. Les champions anglais ont un intérêt puissant pour le joueur. City aurait également contacté les représentants de Rice.

West Ham a refusé deux offres la semaine dernière

Arsenal a vu une offre initiale d’un peu plus de 100 millions de dollars immédiatement rejetée par les Hammers la semaine dernière. Les Gunners sont ensuite revenus avec une deuxième offre de 95 millions de dollars, plus 19 millions de dollars en modules complémentaires. Cependant, West Ham a de nouveau rejeté cette offre. West Ham aurait considéré que les modules complémentaires étaient trop difficiles à atteindre. De plus, le club tient également environ 127 millions de dollars, les paiements étant effectués en moins de versements.

City a récemment perdu son compatriote milieu de terrain Ilkay Gundogan à Barcelone sur un contrat libre. Ils ont tenté d’atténuer ce coup en acceptant un accord pour signer Mateo Kovacic de son rival Chelsea pour un maximum de 38 millions de dollars. Néanmoins, il semble que le club veuille encore ajouter un autre milieu de terrain central à l’équipe.

Arsenal confiant, mais City a des options pour poursuivre Declan Rice

Les champions de Premier League pourraient essayer d’utiliser Kalvin Phillips comme monnaie d’échange avec West Ham. Phillips a eu beaucoup de mal à obtenir du temps de jeu depuis son arrivée à City l’été dernier. Le club peut proposer le milieu de terrain aux Hammers dans le cadre d’un accord joueur plus cash.

Arsenal, cependant, est toujours censé être confiant de signer le très apprécié Rice. Romano affirme que le club du nord de Londres soumettra une troisième offre améliorée pour le milieu de terrain. Manquer potentiellement sa cible principale serait un coup dur pour les Gunners. Mais City pourrait éventuellement arracher Rice à son emprise serait particulièrement décevant pour un club qui a terminé deuxième derrière City au classement.

