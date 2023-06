Man City rivalisera avec Arsenal dans la course pour Declan Rice – sources

Manchester City se prépare à rivaliser avec Arsenal dans la course pour signer Declan Rice en faisant une offre formelle pour le milieu de terrain de West Ham United, ont déclaré des sources à ESPN.

City a suivi l’évolution de la situation car Arsenal avait rejeté deux offres plus tôt ce mois-ci pour le joueur de 24 ans, dont la dernière totalisait 90 millions de livres sterling (114,9 millions de dollars) comprenant 75 millions de livres sterling (89,3 millions de dollars) et 15 millions de livres sterling supplémentaires (19,1 millions de dollars) dans les modules complémentaires.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Des sources ont déclaré à ESPN que City attendait Ilkay Gündogan pour décider de son avenir avant de changer de milieu de terrain, et maintenant qu’il a choisi de refuser un nouveau contrat pour rejoindre Barcelone, l’équipe de Pep Guardiola est prête à agir.

West Ham valorise Rice à plus de 100 millions de livres sterling (127,6 millions de dollars) et Arsenal devrait revenir avec une troisième offre. Il reste à voir combien City est prêt à enchérir, mais les champions de Premier League signalant leur intérêt augmenteront probablement les frais.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Arsenal était convaincu que Rice voulait déménager à l’Emirates Stadium, mais City testera cette confiance, d’autant plus qu’ils peuvent tenter West Ham avec un accord joueur plus cash.

Declan Rice a fait l’objet de spéculations sur le transfert cet été, le contrat du milieu de terrain West Ham United expirant fin 2024. James Williamson – AMA/Getty Images

On pense que le patron de West Ham, David Moyes, est un fan du milieu de terrain de City Kalvin Phillips. Si Rice décide de rejoindre City, Phillips serait derrière lui et Rodri dans l’ordre hiérarchique pour commencer.

Phillips hésite à partir et devrait être convaincu qu’il n’a pas d’avenir au club pour poursuivre sa carrière ailleurs.

Arsenal a fait de Rice sa principale cible au milieu de terrain et pense que les pourparlers progressent bien avec des conditions personnelles qui ne sont pas considérées comme un problème.

Cependant, il est possible que le pedigree de City – qui vient d’obtenir un triple succès en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup – puisse inciter Rice à changer d’avis.

Manchester United s’intéresse également à Rice avec des rapports suggérant qu’ils envisageaient leur propre proposition joueur plus argent qui pourrait inclure Harry Maguire ou Scott McTominay.

West Ham s’est renseigné sur Maguire, 30 ans, en janvier, mais on lui a dit qu’il voulait rester et se battre pour sa place à Old Trafford.