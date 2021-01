Les joueurs de Manchester City sortiront avec des maillots spéciaux pour rendre hommage à la légende du club Colin Bell lors de leur demi-finale de la Coupe Carabao contre Manchester United mercredi.

City a annoncé la triste nouvelle que Bell était décédée mardi à l’âge de 74 ans.

L’ancien milieu de terrain est considéré comme l’un des plus grands joueurs de City après les avoir représentés pendant 14 saisons entre 1965 et 1979, et il les a aidés à remporter un titre de première division, la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe.

Et selon L’athlétique City sortira à Old Trafford avec des chemises rétro n ° 8 en l’honneur de Bell.

Un communiqué publié par City mardi soir disait: «C’est avec la plus profonde tristesse et le plus lourd de cœur que nous annonçons le décès de la légende de Manchester City, Colin Bell.

«Colin est décédé paisiblement cet après-midi après une courte maladie non liée à Covid, à 74 ans. Il laisse derrière lui sa femme Marie, leurs enfants Jon et Dawn et leurs petits-enfants, Luke, Mark, Isla et Jack.

« Il est largement considéré comme le meilleur joueur de la City de sa génération, faisant 492 apparitions et marquant 152 buts pour le Club au cours d’un séjour de 13 ans.

«Peu de joueurs ont laissé une marque aussi indélébile sur City.