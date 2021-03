Man City remporte une 21e victoire consécutive

Un regard sur ce qui se passe dans le football européen mardi:

ANGLETERRE

Manchester City cherche à remporter 21 victoires consécutives toutes compétitions confondues en battant Wolverhampton pour obtenir 15 points d’avance en Premier League. Les loups ont récemment causé des problèmes à City, battant l’équipe de Pep Guardiola à domicile et à l’extérieur la saison dernière, mais n’a pas l’attaquant vedette Raul Jimenez cette fois-ci alors qu’il se remet d’une fracture du crâne. L’histoire contre eux nous montre à quel point c’est difficile et nous le savons parfaitement », a déclaré Guardiola. Nous savons exactement le type de jeu auquel nous devons jouer pour être aussi intense mais en même temps calme. City est au milieu d’une période mouvementée avec des matchs tous les trois ou quatre jours et va donc à nouveau tourner, avec Raheem Sterling, Joao Cancelo et Bernardo Silva parmi ceux susceptibles d’être rappelés. Manchester United est le challenger le plus proche de City, 12 points en arrière, et affronte Crystal Palace mercredi.

ALLEMAGNE

Le Borussia Mnchengladbach a perdu les trois matches depuis que le club a annoncé que l’entraîneur Marco Rose rejoindrait le Borussia Dortmund la saison prochaine. Les équipes se retrouveront en quart de finale de la Coupe d’Allemagne mardi, lorsque Rose espère mettre fin à la spirale négative contre ses futurs employeurs. Les troubles de Gladbach ont commencé avant le départ de Roses. Il n’a pas remporté ses cinq derniers matchs de Bundesliga. Alors que Gladbach est en chute libre, les fortunes de Dortmund s’améliorent après trois victoires consécutives, dont une déroute 4-0 de Schalke dans le derby et une victoire 3-2 à Séville en Ligue des champions. L’entraîneur Edin Terzi semble apprécier son rôle maintenant que la pression a été levée avec l’arrivée de Roses à la fin de la saison. Les deux équipes savent que la Coupe d’Allemagne est une chance réaliste de remporter un trophée avec le champion en titre, le Bayern Munich, déjà éliminé de la compétition.

ITALIE

La Juventus, victime de blessures, a besoin d’une victoire contre l’humble Spezia pour renforcer sa défense de titre défaillante. Le neuf fois champion en titre a fait match nul 1-1 à Hellas Verona le week-end dernier pour le laisser à 10 points du leader de la Serie A, l’Inter Milan, même s’il a joué un match de moins. La Juventus sera toujours sans Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado, Arthur et Paulo Dybala, tous blessés. L’attaquant lvaro Morata pourrait récupérer suffisamment pour une place sur le banc. De plus, la Lazio pourrait se rapprocher de la quatrième place de l’Atalanta si elle gagne à domicile contre Torino, menacé de relégation.

