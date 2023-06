Man City remporte la Ligue des champions: Pep Guardiola a trouvé un nouveau modèle pour gagner de gros matchs | Nouvelles du football

Huit titres de champion ont été remportés depuis que Pep Guardiola a remporté la Ligue des champions pour la dernière fois, trois en Allemagne et cinq en Angleterre. Pas étonnant qu’on en parle comme de son obsession. Douze ans plus tard, il célèbre enfin à nouveau la gloire européenne.

Le discours a été dominé par des comparaisons avec le triplé de Manchester United en 1999, mais c’est la comparaison avec la grande équipe de Guardiola à Barcelone en 2011 qui semble plus révélatrice. Un coach parfois qualifié d’intransigeant a fait tout un parcours.

Si la victoire de Barcelone à Wembley représente le point culminant de son football – ou de celui de n’importe qui -, ce triomphe de 2023 était plus une corvée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pep Guardiola révèle qu’il a reçu un message de soutien de Sir Alex Ferguson



Cela ne devrait le préoccuper ni lui ni ses joueurs. Il y a 115 autres facteurs qui peuvent encore ternir ce triomphe mais la manière de jouer à Istanbul n’en fait pas partie. Les finales sont gagnées et non jouées et City était de dignes vainqueurs après une saison époustouflante.

Même ainsi, la manière dont il a été réalisé, le contraste avec le football fluide d’une douzaine d’années plus tôt, et en fait avec certaines parties de cette saison, révèle quelque chose du changement d’approche de Guardiola.

Il a suggéré par la suite, comme il l’a si souvent fait auparavant, que ces compétitions de coupe sont un tirage au sort – et il vaut la peine de repousser l’idée que cette ville est évidemment supérieure aux équipes qui l’ont précédée. Les marges dans ces matchs sont serrées.

En 2019, ils étaient les meilleurs buteurs de la Ligue des champions malgré leur élimination en quart de finale par Tottenham. En 2021, ils ont concédé le moins de buts attendus de toutes les équipes malgré que personne d’autre ne joue plus de matchs dans la compétition.

Mais il y avait quelque chose de différent dans la version 2023. Il n’y a jamais eu d’équipe Guardiola plus solide. Apparemment, c’est un arrière trois mais ce trois n’inclut ni Rodri ni John Stones – deux hommes qui ont joué l’arrière central lors de la Coupe du monde en décembre.

« Je pense que nous défendons un peu mieux dans la surface », a déclaré Guardiola lorsqu’on lui a demandé de citer une différence. « Nous sommes quatre défenseurs centraux plus Kyle [Walker]. Nous sommes de vrais défenseurs. Même quand on fait des erreurs, on a le sentiment d’être plus solide. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de Manchester City, Pep Guardiola, réfléchit à la victoire du triplé



Il y a deux ans, la finale de la Ligue des champions a été perdue lorsque Oleksandr Zinchenko a perdu Kai Havertz. L’Ukrainien est parti depuis. Joao Cancelo, un merveilleux footballeur avec le ballon aux pieds, est également passé à autre chose lorsque Guardiola a perdu confiance en son travail défensif.

City est plus difficile à battre maintenant. Il n’y a pas de faiblesse évidente.

La première fois que Guardiola est allé avec le quintette de Rodri, Stones, Nathan Ake, Ruben Dias et Manuel Akanji est survenue pendant la seconde moitié du match nul et vierge contre le Borussia Dortmund en octobre. Cancelo a été remplacé par Akanji à la pause.

Les cinq hommes ont commencé ensemble pour la première fois lors d’une victoire 1-0 à Crystal Palace en mars. Guardiola a nommé ce qui allait devenir la formation de départ de la finale de la Ligue des champions pour la première fois lors du tout prochain match, battant le RB Leipzig 7-0 au stade Etihad.

Il a été déployé à nouveau pour les deux manches du quart de finale contre le Bayern Munich, Guardiola ne s’écartant de ce plan que lors des plus grands matchs une fois que Nathan Ake a commencé à souffrir de problèmes de forme physique à la fin de la saison. Walker est venu le remplacer.

Pour les quatre matchs les plus importants de la saison avant samedi, c’était l’équipe de référence. Guardiola a nommé les 10 mêmes joueurs de champ pour la confrontation au titre avec Arsenal, la demi-finale à deux contre le Real Madrid et la victoire finale de la FA Cup contre United.

Le modèle fixé, City n’a pas encaissé plus d’une fois dans un match depuis la défaite 4-2 des Spurs en janvier. C’est la nuit où Guardiola a réprimandé ses propres joueurs, les qualifiant d’équipe de « fleurs heureuses ». Une ville plus averse au risque a émergé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pep Guardiola et ses joueurs de Manchester City rentrent chez eux après leur triomphe



« C’était vraiment intéressant d’écouter Pep parler de bons défenseurs parce qu’il a conditionné nos esprits », a déclaré Gary Neville. Sports du ciel. « L’idée d’une équipe composée de quatre défenseurs centraux jouant dans une seule équipe était très différente du style de jeu habituel de Pep. »

Le pragmatisme est défini comme une approche qui évalue des théories ou des croyances en termes de succès de leur application pratique. Dans le football, cela signifie de longs lancers et des passes plus longues, une approche rudimentaire qui est à un monde loin du jeu de Guardiola.

Mais ce n’est pas un puriste. Guardiola joue le jeu positionnel, le jeu de possession, non pas pour son attrait esthétique, mais parce qu’il pense que c’est efficace. Le changement de profil de ses défenseurs, comme l’ajustement pour accueillir Erling Haaland, en est le reflet.

C’est juste une autre façon dont Guardiola a bouclé la boucle. L’homme qui voulait autrefois une équipe de milieux de terrain, qui a remporté ses précédentes finales de Ligue des champions avec Yaya Touré et Javier Mascherano au centre de sa défense, a désormais des défenseurs dans son milieu de terrain.

Et City n’a jamais semblé moins vulnérable, jamais aussi susceptible de trouver un moyen de gagner même lorsque le rythme n’est pas là.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Ransom de Sky Sports News a les dernières nouvelles sur l’avenir d’Ilkay Gundogan



Leurs joueurs étaient conscients de leur propre manque d’aisance en finale. « Nous n’étions pas à notre meilleur niveau », a déclaré Ilkay Gundogan. « J’étais horrible », a déclaré Jack Grealish. Rodri a choisi un langage plus industriel pour décrire sa propre présentation. Ils n’ont tenté que sept tirs dans le match.

Mais ils ont trouvé un moyen de gagner les grands matchs.

C’est la principale différence. Le total de points de City en Premier League de 89 cette saison est inférieur à leur moyenne points au cours des sept saisons de Guardiola au club. Le total de buts de 94 est inférieur à leur moyenne buts au cours des sept saisons de Guardiola au club.

L’entraîneur spécialisé dans la conquête de titres de champion, dont le football a si souvent gagné au cours de longues saisons tout en s’efforçant de trouver des moyens d’être juste à court dans les grands moments, a renversé le récit. Un nouveau pourrait désormais suivre.

Un Guardiola festif, dont le comportement parlait de soulagement, d’un poids levé, n’était pas d’humeur à discuter de ce qui allait se passer ensuite. Peut-être, libéré de la pression qui s’exerce sur lui, émergera une Ville plus expressive. Ses rivaux européens pourraient l’espérer.

Parce que si son brillant Barcelone n’a jamais conservé la Ligue des champions, cette machine de Manchester City pourrait bien le faire.