Man City remporte la 21e consécutive et continue de montrer que sa domination peut s’étendre bien au-delà de cette saison

MANCHESTER, Angleterre – Ce qui est effrayant pour le reste de la Premier League, c’est que Pep Guardiola pense que Manchester City peut encore s’améliorer.

Les chiffres sont assez effrayants comme ça. Après une victoire 4-1 sur les Wolves mardi soir, il est désormais de 21 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Ils ont marqué plus (56) et concédé moins de buts (17) que quiconque dans la ligue et ont 15 points d’avance au sommet.

« C’était bien mérité », a déclaré Guardiola par la suite.

« Un match fantastique, nous avons souffert après avoir concédé le but dès le premier tir cadré qu’ils avaient et c’est tellement difficile de jouer contre eux. Ils concèdent si peu et ils ont de la vitesse devant mais nous avons été fantastiques.

« Nous avons très bien joué. A 1-1, nous avons souffert pendant cinq minutes mais nous avons surmonté cette situation et la victoire était bien méritée. »

Pourtant, le patron de la ville est rarement satisfait. «Parfois voulu attaquer trop vite», a-t-il ajouté. « Parfois, nous voulons faire les situations trop rapidement. Vous avez besoin de plus de processus, plus de passes, et calme et contre cette équipe, vous ouvrez le jeu. »

Alors que les 19 autres équipes déterminent comment combler l’écart, Guardiola pense que cela peut devenir plus grand et inquiétant pour Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal et les autres, il a probablement raison. Son équipe est tellement remplie de talent qu’il a pu apporter six changements pour la visite des Wolves au stade Etihad et choisir toujours une équipe sans doute plus forte que celle qu’il a alignée contre West Ham samedi.

Mais si quelqu’un avait une chance d’arrêter la course de City, c’était Nuno Espirito Santo, qui a eu plus de joie contre Guardiola que la plupart de ses collègues. Depuis leur retour en Premier League en 2018, les Wolves ont pris sept points en matchs contre City – le meilleur record conjoint de toutes les équipes au cours de cette période – et ont gagné à domicile et à l’extérieur la saison dernière.

Guardiola le sait aussi, répondant par un effusif « oh mon dieu » quand on l’interroge sur la menace des loups. Mais il n’avait pas besoin de s’inquiéter et à part un court passage après que Conor Coady ait égalisé avec le premier coup de feu des Wolves après plus d’une heure, tout était City.

Man City a été ramené à 1-1, mais une marque de fabrique et une finition implacable les ont vaincus par un score de 4-1. Getty Images

Leander Dendoncker a marqué un but contre son camp, Gabriel Jesus en a obtenu deux et Riyad Mahrez en a obtenu un autre et maintenant ils ne sont plus qu’à deux victoires du record du Bayern Munich de 23 de suite. Depuis que la course a commencé par une victoire 1-0 sur Southampton le 19 décembre, 15 des 21 victoires de City ont été remportées en Premier League et c’est stupéfiant ce qu’elles ont pu réaliser dans une saison où aucune autre équipe n’a réussi plus de quatre victoires consécutives.

Si Guardiola réussit, ils seront encore meilleurs l’année prochaine.

City a pu faire tout cela sans qu’un attaquant reconnu ne frappe dans les buts. Ils sont les meilleurs buteurs de la ligue avec 56 mais Sergio Aguero et Gabriel Jesus n’en ont que six à eux deux. Peut-être pas sans rapport, l’équipe de Guardiola est également en tête du classement des «grosses chances manquées» cette saison; un problème qu’un attaquant clinique en bonne santé pourrait résoudre si l’on arrive cet été.

A l’autre bout, Aymeric Laporte a été il n’y a pas si longtemps salué par Guardiola comme le « meilleur défenseur central gauche du monde » mais le Français n’a été sollicité que 10 fois en championnat cette saison. L’arrière gauche reste une position qui pourrait être renforcée et leur signature la plus chère pour le poste, Benjamin Mendy, n’était pas du tout dans l’équipe contre les Wolves. Ce n’est pas non plus comme si Guardiola avait été particulièrement chanceux avec des blessures cette saison et bien qu’ils n’aient pas connu les niveaux de dévastation de l’équipe de Liverpool, seules sept équipes ont perdu plus de jours à cause d’une blessure.

La saison prochaine pourrait en être une autre lorsque les records s’effondreront, mais pour l’instant, Guardiola se concentre sur Manchester United dimanche et reprend son titre à Liverpool.

« Nous allons regarder les records et tout ce que nous avons fait dans la ligue quand ce sera fini, donc Manchester United [next]», a déclaré Guardiola.

« Manchester United. C’est tout ce dont nous nous soucions [about].

« Les champions, c’est Liverpool. La couronne leur appartient. Nous sommes actuellement les mieux placés pour le retirer et nous allons essayer, mais ce sont eux les champions et nous voulons le gagner. »

« Nous avons 15 points d’avance, maintenant un ou deux jours de congé pour tout le monde, surtout mentalement parce que nous n’avons pas beaucoup de temps et que nous nous préparons pour United à domicile. »