Manchester City se précipite vers plus d’argenterie, mais quand pourraient-ils remporter le titre de Premier League et que reste-t-il à attendre dans leur tentative de revendiquer un quadruple sans précédent?

L’équipe de Pep Guardiola s’apprête à récupérer sa couronne de championnat à Liverpool et pourrait encore ajouter un doublé en coupe nationale, ainsi que le trophée de la Ligue des champions qui leur a jusqu’à présent échappé.

Nous détaillons ici les permutations de la Premier League alors que la campagne 2020/21 atteint le moment critique, marquons les dates clés ailleurs et obtenons le verdict du vainqueur du triple Gary Neville sur ses chances d’en faire mieux …

GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Man City contre Leicester City



Manchester City a toujours une avance de 14 points sur Manchester United en tête de la Premier League après que les deux équipes aient gagné à leur retour de la trêve internationale, bien que leurs rivaux les plus proches aient un match en main.

Si United gagnait cela, et étant donné que City avait une différence de buts bien supérieure, 11 points scelleraient effectivement le titre.

Quatre victoires assureraient – et cela supposerait que United continue de gagner tous ses matchs.

La prochaine affectation de City en Premier League est à domicile à Leeds le 10 avril, avec un voyage reporté à Aston Villa à suivre le 21 avril.

Mais les engagements ultérieurs dans d’autres compétitions signifient que City devra probablement attendre jusqu’en mai pour tout feu d’artifice et bande magnétique.

Le prochain match de Premier League de City est actuellement prévu au Crystal Palace le 1er mai; s’ils ont remporté une troisième victoire consécutive en championnat d’ici là et que United a continué à gagner, l’équipe de Guardiola remporterait le trophée de la Premier League à domicile s’ils battaient Chelsea 8 mai.

Si City a déjà remporté trois victoires et un match nul, un voyage à Newcastle le 12 mai pourrait être la clé.

Mais City, plus simplement, a besoin de quatre victoires pour la gloire – et peut-être moins, en fonction des résultats de leurs rivaux.

Il n’y aura pas de répétition des Centurions cette saison, mais Guardiola espère voir son équipe se rapprocher le plus possible du maximum de 95 points que ses matchs restants lui permettent.

Coupe Carabao: Tottenham, le dernier obstacle

Image:

Manchester City a scié ses voisins pour atteindre la pièce maîtresse de la Coupe Carabao



Avant tout sacre de Premier League, City espère avoir une autre coupe dans le cabinet.

Manchester City a maintenu ses espoirs de remporter une quatrième Coupe Carabao consécutive après avoir battu son rival Manchester United en demi-finale.

Les titulaires affronteront Tottenham de Jose Mourinho en finale à Wembley le Dimanche 25 avril (coup d’envoi à 16h).

FA Cup: Chelsea suivant

Image:

Manchester City a atteint les quatre dernières années de la FA Cup trois années consécutives



City a également réservé un rendez-vous à Wembley en FA Cup.

L’équipe de Guardiola affrontera Chelsea en demi-finale le week-end de 17/18 avril, avec la finale au même endroit – potentiellement devant 20000 fans – sur 15 mai.

Ligue des champions: Haaland, Lewandowski, Mbappe se profile

Image:

Man City affrontera l’un des attaquants les plus chauds du football en Ligue des champions



Après avoir battu le Borussia Monchengladbach 4-0 au total pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions, City poursuivra sa quête du trophée du club d’élite européen contre une autre équipe de Bundesliga au Borussia Dortmund.

Les hommes de Guardiola affronteront Dortmund et Erling Haaland en forme sur deux jambes sur 6/7 avril et 13/14 avril.

Passez cette égalité et City affronterait un autre adversaire poids lourd – le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain – pour une place en finale, avec la demi-finale aller 27/28 avril et le décideur sur 4/5 mai.

City est sorti en quart de finale de cette compétition au cours des trois dernières saisons, mais aura désespérément besoin de s’aligner au stade olympique d’Ataturk à Istanbul le 29 mai.

S’ils réussissent, seront-ils à 90 minutes ou plus du Quadruple?

Verdict de Neville: City le fera-t-il?

Image:

Kevin De Bruyne de Manchester City est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué contre le Borussia Monchengladbach



Gary Neville de Sky Sports, s’exprimant sur le podcast Gary Neville:

« Le Quadruple est-il crédible pour City? La ligue est à eux. Vous ne pouvez pas dire que la FA Cup est à eux – mais quelle chance.

« Je pense que Tottenham, dans un match ponctuel [in the Carabao Cup final], peut faire quelque chose. Ils ont des matchwinners; ils ont des joueurs qui peuvent contrer et vivre de trois, quatre attaques. Avec Heung-Min Son et Harry Kane, ils n’ont peut-être besoin que de trois occasions dans un match pour en marquer deux et avec des joueurs comme Steven Bergwijn, Lucas Moura et Son, ils peuvent contre-attaquer.

« Les équipes qui réussissent bien contre City sont celles qui ont des joueurs vraiment électriques qui peuvent se remettre en forme rapidement, mais remonter rapidement sur le terrain et briser la contre-presse de City.

« Tottenham peut leur causer un problème mais je pense que City va gagner la Coupe de la Ligue.

« La Ligue des champions est celle qui est toujours la plus difficile. En Ligue des champions, il y a toujours une équipe qui peut venir vous faire ce que Manchester United a fait à City il y a quelques semaines.

«Ils sont assez bons, ils ont le talent et ils ont l’équipe.

« Je ne pense pas que City aura jamais une meilleure chance. »