Man City: Quand peuvent-ils remporter le titre de Premier League et qu’en est-il de Treble? | Actualités du football

Le champagne de Manchester City a été sur la glace – mais ils pourraient enfin être sacrés champions de Premier League cette semaine avant de frapper à nouveau un ballon.

City a déjà remporté la Coupe Carabao et a réservé sa place en finale de la Ligue des champions avec une victoire sur le Paris Saint-Germain alors qu’il tentait de faire le triplé.

Mais ils ont été obligés d’attendre la gloire de la Premier League à la suite des modifications apportées au calendrier des matches, puis de leur propre dérapage.

La victoire lors de la répétition générale finale de la Ligue des champions contre Chelsea samedi aurait vu City remporter sa troisième couronne nationale en quatre ans, mais une défaite 2-1 les a laissés sur 80 points, 13 d’avance sur ses rivaux les plus proches de Manchester United et nécessitant toujours une victoire de plus. pour le titre.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer ne pouvant obtenir un maximum de 82 points que si elle remporte tous ses matches restants, il ne reste qu’une question de temps avant que City ne soit à nouveau sacré champion.

Comment City pourrait le gagner mardi

Le couronnement de City aura lieu mardi si Manchester United, deuxième, perd contre Leicester.

Les joueurs de Pep Guardiola seront également couronnés si United perd des points contre Leicester mardi et Liverpool jeudi.

Si cela ne se produit pas, City peut terminer le travail lorsqu’ils se rendront à Newcastle United le vendredi soir Football – en direct sur Sky Sports Premier League.

Il n’y aura pas de répétition des Centurions cette saison, mais Guardiola espère voir son équipe se rapprocher le plus possible du maximum de 89 points que ses matchs restants lui permettent.

Coupe Carabao: quatre de suite

Avant tout sacre de Premier League, City a ajouté un autre trophée de la Coupe Carabao à son cabinet bondé.

















2:40



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Manchester City sur Tottenham en finale de la Coupe Carabao



Aymeric Laporte a dirigé un vainqueur tardif à Wembley alors que City battait Tottenham 1-0 dans un match qu’ils dominaient.

Ligue des champions: Destination Istanbul

City a quitté la Ligue des champions en quart de finale au cours des trois dernières saisons, mais ils ont finalement brisé leur hoodoo sous Guardiola avec une victoire totale de 4-2 sur le Borussia Dortmund.

En demi-finale, l’équipe de Guardiola a poursuivi sa victoire 2-1 au match aller contre le PSG au Parc des Princes avec une victoire encore plus impressionnante 2-0 au match retour au stade Etihad.

City affrontera désormais Chelsea, vainqueur du Real Madrid dans l’autre demi-finale, au stade olympique Atatürk d’Istanbul le 29 mai.