Man City proche de la signature de Manuel Akanji du Borussia Dortmund

Manchester City se rapproche de la signature de Manuel Akanji du Borussia Dortmund, ont déclaré des sources à ESPN.

City approche d’un accord d’environ 17,5 millions d’euros pour le défenseur, qui a encore un an sur son contrat à Dortmund.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Le joueur de 27 ans devrait quitter la Bundesliga après quatre ans et demi au cours desquels il a fait plus de 150 apparitions.

Il a également été sélectionné 41 fois par la Suisse. Akanji pourrait affronter Dortmund pour City cette saison après avoir été tiré au sort dans le groupe G de la Ligue des champions.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi, le manager Pep Guardiola a laissé la porte ouverte à d’autres affaires avant la fermeture de la fenêtre de transfert, insistant sur le fait qu’il “ne savait pas” s’il y aurait des tenants et des aboutissants avant la date limite de jeudi.

Akanji devrait devenir la cinquième signature estivale de City après les arrivées d’Erling Haaland, Kalvin Phillips, Sergio Gomez et Stefan Ortega.

Il donnera à Guardiola une couverture supplémentaire à l’arrière pendant qu’il s’occupe des blessures d’Aymeric Laporte et de Nathan Ake.

Manuel Akanji a fait plus de 150 apparitions avec le Borussia Dortmund. Photo de Boris Streubel/Getty Images

City a bien commencé la saison mais a concédé cinq buts lors de ses deux derniers matchs et a perdu 2-0 lors de quatre de ses six derniers matches de championnat depuis la saison dernière.

“En six ans en Premier League, nous concédons moins d’occasions”, a déclaré Guardiola mardi avant la visite de Nottingham Forest au stade Etihad.

“Lors du dernier match contre Crystal Palace, nous en avons concédé peu ; un corner, un coup franc et un autre tir.

“Nous marquons toujours beaucoup de buts et en concédons peu et maintenant nous marquons beaucoup mais en concédons beaucoup et si nous n’arrêtons pas cela, ce sera difficile.

“Nous ne pouvons pas toujours marquer quatre ou cinq buts pour gagner les matchs. Ce sont les transitions et les coups de pied arrêtés et si nous n’avons pas plus de contrôle, nous souffrirons.”