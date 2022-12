Man City prévoit d’agrandir le stade Etihad à 60 000 places

Manchester City a annoncé le début des études de faisabilité pour un agrandissement du stade Etihad.

Le City of Manchester Stadium, comme on l’appelle sans sponsors, est déjà l’un des plus grands du pays. Il a une capacité de football d’environ 55 000 personnes. Cela seul le classe comme le sixième plus grand stade de football d’Angleterre. Seuls Manchester United, Tottenham Hotspur, West Ham et Arsenal disposent de terrains aux capacités supérieures. Ensuite, le stade de Wembley est le plus grand du pays.

Cette annonce d’un éventuel agrandissement du stade Etihad est centrée sur la tribune nord du stade. Le sol a des anneaux complets de gradins au premier et au deuxième niveau. Cependant, le troisième niveau ne s’applique qu’aux lignes de côté et à l’extrémité sud. L’extrémité sud est l’endroit où les fans en visite ont des sections désignées.

Par conséquent, Manchester City veut compléter ces anneaux. Ce faisant, il estime que la capacité du stade peut atteindre plus de 60 000. Par conséquent, il pourrait sauter Arsenal, West Ham et Tottenham, qui ont tous des stades d’une capacité d’un peu plus de 60 000 places. Old Trafford de Manchester United ne sera pas pris de sitôt, avec une capacité de plus de 74 000 places.

Capacité de Manchester City aux matchs

City a souvent des critiques en raison d’un manque de fans. Par exemple, lors de la campagne 2022/23, Manchester City avait une capacité moyenne de 96,8 %. Une forte participation, mais toujours 13e de Premier League dans cette statistique. En outre, c’est le pire des clubs traditionnels des «six grands».

L’argument est que plus de sièges sont plus difficiles à pourvoir. Pourtant, cette extension potentielle au stade Etihad rapporterait certainement plus de revenus au cours d’une campagne. Peu d’équipes jouent autant de matchs que Manchester City dans le monde du football de club.

Agrandissement du stade Etihad et plus encore

Les plans pour ajouter plus de sièges ne sont que le début de ce que City a en réserve pour son expansion. Le club a également inclus une fan zone désignée avec des magasins juste à l’extérieur du stade pour ajouter à l’expérience. De plus, il mentionnait un musée et un hôtel sur place pour les fans et les clients.

L’objectif des études de faisabilité est de développer l’expérience des fans, à la fois les jours de match et les jours de repos. Manchester City accueille également les commentaires des fans pour ajouter leur point de vue sur ce qui devrait être ajouté à l’expérience dans les environs du stade Etihad.

PHOTO : IMAGO / Revierfoto