Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a averti que Manchester City pourrait « s’enfuir » avec le titre de Premier League cette saison.

L’équipe de Pep Guardiola est assise en tête du classement après avoir remporté 10 de ses 12 matches de championnat précédents.

City est la neuvième équipe différente à mener la ligue cette saison, mais Klopp pense qu’ils ont atteint la forme au bon moment.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse si cette saison pouvait produire la course au titre la plus excitante, Klopp a répondu: « [It] pourrait être mais City pourrait s’enfuir maintenant car ils sont dans une bonne position, jouant à nouveau un bon football mais je ne sais pas.

« Ce que nous avons vu, c’est que c’est une saison difficile pour toutes les équipes, peut-être à l’exception de West Ham et Leicester qui ont l’air plutôt bien aussi.

« Il y a beaucoup d’équipes qui ont l’air bien, mais nous avons tous connu des hauts et des bas pendant la saison pour différentes raisons.

« C’est certainement une année où il faut avoir de la chance avec des blessures pour être vraiment au top, plus que les autres années à cause de l’intensité et du nombre de matchs dans une période donnée. Mais je peux imaginer que regarder depuis l’extérieur est vraiment excitant, surtout pour les neutres. «

Liverpool a subi un certain nombre de blessures défensives cette saison, Klopp confirmant que Joe Gomez ne reviendra probablement pas cette saison alors que Fabinho pourrait revenir pour le choc contre City à Anfield le 7 février.

Jordan Henderson a été utilisé comme défenseur central pendant la majorité de la saison et Klopp a félicité le capitaine du club pour ses contributions.

Lorsqu’on lui a demandé si Henderson pouvait devenir un défenseur au cours des dernières étapes de sa carrière, Klopp a répondu: «Nous ne devons pas oublier que Hendo est en fait un n ° 8.

« Cela rend les choses encore plus spéciales. C’est un n ° 8 transformé en n ° 6 en n ° 4. Il peut jouer toutes ces positions.

« La première chose à propos de ce que cela dit, c’est à quel point Hendo est intelligent du football. Donc, ses compétences physiques sont évidentes, mais à quel point il est intelligent du football parce que c’est une position complètement différente, en particulier pour un n ° 8.

« Je lui souhaite également une longue carrière et je souhaite qu’il ait un mot dans quelle position il terminera sa carrière, mais le demi-centre est l’un des postes qu’il peut jouer. Heureusement pour nous, il peut jouer ça et c’était un bon jeu [at Tottenham].

« Ce qui le rend si excitant, c’est que ses compétences en football le rendent également très influent dans notre formation, ce qui aide car il a eu une grande main dans le premier but. »