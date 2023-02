Man City: Pourquoi l’équipe de Pep Guardiola se sent-elle légèrement plus faible dans la défense du titre de Premier League par rapport aux dernières saisons? | Nouvelles du football

Deuxième du classement avec 45 points en 21 matchs, ce n’est en aucun cas une mauvaise saison. Mais telles sont les normes que Manchester City a établies ces dernières années, cela peut être considéré comme une inquiétude.

L’équipe de Pep Guardiola a huit points de moins que le total de la saison dernière après 21 matchs. En fait, il s’agit de leur troisième total de points le plus bas à ce stade de la saison sous le manager espagnol – les deux campagnes où ils se sont retrouvés avec moins de points les ont vus échouer à remporter la ligue.

Le contexte récent de la saison de City n’est guère meilleur. Trois défaites consécutives à l’extérieur dans toutes les compétitions – la première fois depuis la première saison de Guardiola en octobre 2016. Ils n’ont pas non plus remporté trois de leurs six derniers matchs de Premier League.

S’ils veulent rattraper Arsenal en tête de la Premier League, City doit commencer à bouger.

“Quelque chose ne va pas à Man City”, a déclaré Gary Neville lors de la défaite 1-0 de dimanche contre Tottenham. “C’est juste un peu étrange en ce moment.”

Gary Neville admet qu'il n'est pas aussi sûr du défi du titre de Manchester City après les événements et les performances au club au cours des quinze derniers jours



Ce commentaire était lié au départ rapide du défenseur autrefois influent Joao Cancelo prêté au Bayern Munich, parallèlement à l’espace ouvert accordé aux Spurs – et au mystère de la raison pour laquelle City a maintenant du mal à faire passer le ballon à Erling Haaland.

Alors, comment l’équipe la plus régulière de la Premier League ces dernières années est-elle devenue tout d’un coup peu fiable sur le terrain ?

Que se passe-t-il avec Haaland ?

Erling Haaland n'a pas réussi à enregistrer un tir ou une touche dans la surface de réparation à Tottenham





Haaland a peut-être le plus de crédit en banque parmi tous les joueurs de haut niveau actuels après 25 buts en 20 matches de Premier League jusqu’à présent cette saison.

Mais les dernières semaines ont conduit à des signes inquiétants pour l’attaquant norvégien alors que City approche d’une partie vitale de sa saison.

Le blanc de Haaland contre les Spurs signifie qu’il n’a que deux buts lors de ses huit derniers matches à l’extérieur dans toutes les compétitions – et il est sans but lors de ses quatre matches de championnat à l’extérieur dans les clubs des “six grands”.

Sky Sports examine de plus près comment Manchester City utilise l'attaquant Erling Haaland et comment les preuves de la défaite contre Tottenham suggèrent qu'ils pourraient en faire plus



Pourtant, une sortie décevante à Tottenham a entraîné les pires statistiques du lot. Zéro tir, zéro touche dans la surface de réparation – la première fois qu’il enregistre ces deux statistiques en Premier League.

L’incapacité de City à remettre le ballon à son attaquant vedette a été une préoccupation ces dernières semaines. Ses quatre plus bas totaux de matchs pour avoir été ciblé par un coéquipier à la suite d’une course sans ballon sont survenus lors de ses quatre derniers matchs de championnat.

Ce n’est pas par manque d’essais de la part de l’attaquant – Haaland a réalisé le deuxième plus grand nombre de courses sans ballon en Premier League cette saison. Mais, parmi ceux-ci, il n’a été ciblé que 29% du temps.

Il s’agit du troisième total le plus bas parmi les 10 meilleurs joueurs pour le nombre total de courses dans la ligue cette saison. Comparez ce chiffre de 29% à Miguel Almiron – le deuxième meilleur buteur de la même catégorie – qui a été ciblé 41% du temps par ses coéquipiers de Newcastle lorsqu’il est en déplacement.

“Je pense qu’il a été déçu dans ce match aujourd’hui”, a déclaré Neville après la défaite contre Tottenham – où Haaland a cherché le ballon dans des positions dangereuses à cinq reprises mais n’a pas réussi à l’obtenir.

“Si Guardiola et le personnel de la ville regardent ce match, ils doivent dire:” votre premier point d’appel est de savoir où se trouve Erling “. Le nombre de courses qu’il fait et est ignoré est incroyable.”

Compagnon Sports du ciel Le spécialiste Jamie Carragher a ajouté: “Il a l’air un peu découragé quand il fait cette course et ne l’obtient pas – mais c’est une équipe qui fait toujours cette passe supplémentaire à Manchester City. Si vous jouez ce ballon dans lequel il est, ils ont le qualité.

Le panel du Super Sunday discute de la performance d'Erling Haaland contre Tottenham, Jamie Carragher suggérant que l'attaquant de Manchester City a peut-être choisi le mauvais club à rejoindre pour faire ressortir le meilleur de lui.



“Vous le voyez secouer la tête, il y a un peu de frustration. Man City ne va pas complètement changer, mais l’équipe et l’individu doivent s’adapter l’un à l’autre.”

C’est un problème que Guardiola a déjà soulevé – mais il ne semble pas trouver la solution pour le moment.

“Nous devons le trouver un peu plus, oui”, a déclaré Guardiola après la défaite 2-1 contre Manchester United. “Il doit faire livrer les balles autant que possible”, a-t-il déclaré une semaine plus tard après avoir réussi un triplé contre les Wolves.

Une autre préoccupation pour City est que la contribution partagée de l’équipe aux objectifs est en baisse par rapport aux saisons précédentes.

L’équipe de Guardiola a marqué 53 buts en Premier League jusqu’à présent – exactement le même chiffre après 21 matchs la saison dernière – mais une grande différence est la répartition des buts dans l’équipe.

Haaland a marqué 47% des buts de l’équipe en Premier League cette saison. Aucun joueur n’avait plus de 13% des parts la saison dernière.

En plus de cela, City avait 16 buteurs différents après 21 matchs. Cette saison, ils n’en ont que 10.

Et avec Haaland comme coéquipier, le seul joueur de City qui a plus de buts cette saison par rapport à cette étape la saison dernière est Phil Foden, qui a été absent lors des quatre derniers matches du club.

On a beaucoup parlé du fait que City utilise enfin un avant-centre après plusieurs saisons sans numéro 9 régulier – se pourrait-il que Haaland, incontestablement l’un des meilleurs attaquants du monde, nuise réellement au jeu global de City ?

Ville manquant de zones plus larges

Guardiola’s City a repris de nombreux aspects de son jeu depuis ses précédentes saisons réussies. Le rythme et la vitesse de leur dépassement sont identiques, d’un point de vue statistique, à la saison dernière – tandis que leurs chiffres similaires de dépassement autorisé par action défensive (PPDA) impliquent que leur presse fonctionne à son niveau habituel.

Mais un domaine où City est légèrement plus faible par rapport aux saisons précédentes est dans les zones étendues – en particulier les trois premiers.

Cette saison, Riyad Mahrez et Jack Grealish ont été les figures incontournables à droite et à gauche respectivement, après les départs estivaux de Gabriel Jesus et Raheem Sterling.

Image:

Riyad Mahrez et Jack Grealish ont été les hommes clés de Pep Guardiola jusqu'à présent cette saison





City a été prolifique dans les zones plus larges depuis l’arrivée de Guardiola au club à l’été 2016. Les centres auraient souvent été bas et vers la “zone de réduction” – ce qui est devenu une marque de commerce dans la tactique de l’équipe.

Mais cette saison, le moindre impact de Mahrez et Grealish dans les zones plus larges est clair. Par rapport à la campagne de Sterling à City la saison dernière, les nombres de tentatives et de réalisations de Grealish sont considérablement en baisse – tout comme les nombres de dribbles et de croisements de Mahrez de la saison précédente.

Jesus et Sterling ont tous deux bénéficié de balles jouées derrière les défenses, un mouvement dont Mahrez et Grealish n’ont bénéficié que par petits lots cette saison.

“Ils ont perdu quelque chose avec Sterling et Jesus”, a déclaré Neville ce week-end. “Les deux joueurs larges ont fait ces courses pénétrantes en diagonale entre l’arrière latéral et l’arrière central.

“Jack Grealish et Riyad Mahrez peuvent rester larges, ils ont donc perdu un peu de menace de but.”

Une défense en transition

La défense de City et sa capacité à éliminer ses adversaires ont normalement été le point de départ efficace qui les propulse vers la victoire. Mais City a semblé non seulement mal à l’aise à l’arrière, mais aussi très ouvert au milieu de terrain cette saison.

“Le nombre de fois où ils ont été contre-attaqués aujourd’hui et percés, la quantité d’espace qu’ils ont cédé au milieu de terrain – cela n’arrive pas”, a déclaré Neville après la défaite contre les Spurs.

“Ils devaient riposter sur leur propre but – et c’est tout simplement parce qu’ils n’ont pas raison. C’est une vraie inquiétude – parce que cela sape votre performance lorsque vous êtes contre-attaqué. Et puis les quatre arrières de City n’ont pas pu faire face à ça non plus.”

Image:

City était sensible à la contre-attaque à Tottenham





L’équipe de Guardiola a inscrit 21 buts en 21 matchs cette saison. City n’a encaissé que deux fois plus de 20 buts après 21 matchs depuis que Guardiola a pris le relais – la première saison de l’Espagnol en 2016-17 et lors de la campagne 2019-20. Les deux fois ont vu le titre s’éloigner du stade Etihad.

Une partie du raisonnement pour lequel City a semblé plus mal à l’aise à l’arrière est due à une refonte relativement importante de la ligne de fond cette saison.

John Stones et Ruben Dias ont tous deux subi des blessures d’un mois, tandis qu’Aymeric Laporte a commencé ce mandat en convalescence après une opération au genou.

Pendant ce temps, il y a aussi eu l’arrivée de Manuel Akanji, la baisse de forme de Cancelo qui a conduit à son départ, l’émergence de Rico Lewis et une plus grande confiance en Nathan Ake – qui a déjà fait plus d’apparitions en Premier League cette saison que lors de ses deux précédentes campagnes City. .

Et le changement régulier de Guardiola de sa ligne de fond est une nécessité, dans l’esprit du manager.

“J’adorerais avoir le même défenseur, mais ils ne peuvent pas le gérer. Les joueurs que nous avons ne peuvent pas gérer tous les trois jours d’être en forme, d’autres équipes pourraient le faire, mais nous ne pouvons pas”, a déclaré Guardiola en octobre.

“Nathan ne peut pas, Ruben la saison dernière, Aymeric est revenu d’une grosse blessure donc c’est important pour nous que tout le monde puisse jouer et que tout le monde puisse bien performer. Nous devons être prêts à nous battre jusqu’au bout, sinon ce sera si difficile.”

Cela pourrait expliquer pourquoi City a concédé plus de buts par match, autorisé plus de tirs et un nombre de buts attendus contre eux plus élevé, en plus d’avoir renoncé à quatre fois plus de points des positions gagnantes par rapport à la saison dernière.