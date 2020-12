Le vrai Manchester City va-t-il se lever?

Avec près d’un tiers de la campagne de Premier League écoulé, l’équipe de Pep Guardiola continue de frustrer, incapable de produire sa meilleure forme.

Après leur impasse insipide et sans but dans le derby de Manchester, c’était une chance pour les joueurs de City de répondre en augmentant la vitesse contre le côté deuxième à partir du bas.

Mais une fois de plus, Guardiola a dû déplorer une démonstration de gaspillage de sa part, dont la seule consolation est que leur échec à organiser une course gagnante a également affligé leurs rivaux.

Même l’introduction tardive du recordman de tous les temps de City, Sergio Aguero, n’a pas pu inspirer City à la victoire, l’équipe de Guardiola étant contrecarrée par les Baggies.

L’équipe de Slaven Bilic mérite d’être félicitée pour la manière disciplinée dont elle a défendu et contenu l’attaque stellaire de City, le gardien de but Sam Johnstone excellant une fois de plus avec une série d’arrêts cruciaux.

Guardiola a effectué quatre changements de l’équipe qui a joué dans l’impasse terne et vierge du derby de Manchester à Old Trafford, Nathan Ake, Benjamin Mendy, Ilkay Gundogan et Phil Foden entrant tous dans la formation de départ.

Le patron des Baggies, Slaven Bilic, a amené Kieran Gibbs, Jake Livermore et Grady Diangana, après la défaite 2-1 de West Brom à Newcastle qui les a laissés deuxième à partir du bas, à trois points de la sécurité.