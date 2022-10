Man City Pep Guardiola “ciblé” par le lancer de pièces de Liverpool: je leur ai manqué

Pep Guardiola a déclaré qu’il avait été ciblé par des pièces jetées depuis les tribunes lors de la défaite 1-0 de Manchester City à Liverpool, qui a mis fin au début de saison invaincu des champions de Premier League.

Mohamed SalahLe but de la 76e minute – son neuvième en 16 matchs contre City – était suffisant pour gagner le match pour l’équipe locale, qui a vu le manager Jurgen Klopp expulsé pour avoir réprimandé un arbitre assistant.

City semblait avoir pris les devants après 53 minutes Phil Fodenmais après que le but ait été refusé pour une faute de Erling Haaland sur Fabinho après un contrôle VAR, Guardiola s’est tourné vers la foule dans la tribune principale et a poussé les fans de Liverpool à faire plus de bruit.

Des rapports ont affirmé que City déposerait une plainte concernant des objets – identifiés comme des pièces de monnaie – qui ont ensuite été jetés sur Guardiola.

Et tout en confirmant l’incident présumé, Guardiola a déclaré qu’il avait été ciblé plutôt que touché par les objets.

“Ensuite, ils le feront mieux”, a-t-il déclaré. “Ils ne m’ont pas eu. Ils réessayent l’année prochaine.

“Toutes ces pièces, ils ont essayé, mais ils ne l’ont pas eu. Ils ont eu l’entraîneur il y a des années.”

Pep Guardiola a déclaré qu’il était ciblé par les fans de Liverpool. Laurence Griffiths/Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait incité la foule avec ses actions, Guardiola a répondu : “Ils crient, nous crions plus. Sinon ici dans ce stade…

“Après que le but a été refusé, le jeu était calme. Après que le but a été marqué, c’était le vrai Anfield, c’est normal.”

Klopp, quant à lui, a déclaré que son carton rouge pour avoir critiqué les officiels pour ne pas avoir accordé de coup franc à la suite d’un Bernardo Silva faute sur Salah était “probablement méritée”.

Mais le manager de Liverpool est resté en colère contre l’échec de l’arbitre Anthony Taylor à accorder le coup franc.

“Je l’ai perdu et je m’excuse – en fin de compte, probablement mérité, mais vous ne pouvez pas avoir cette situation.” dit Klopp. “C’est la faute la plus claire que j’aie jamais vue devant le juge de touche et il [referee] n’est pas gêné.

“C’est clair. Ils regardent juste le match mais nous [the managers] sont impliqués.”