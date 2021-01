Ils étaient sur une planète complètement différente de West Brom.

Et dans cette humeur, Manchester City est en avance sur le reste de la Premier League.

City était magnifique aux Hawthorns, balayant West Brom avec une facilité embarrassante pour retrouver la première place tout en jouant son meilleur football depuis les victoires consécutives au titre de 2018 et 2019.

Cette fois, c’est Ilkay Gundogan, profitant sans doute de sa meilleure saison sous un maillot City, qui a orchestré la victoire avec deux buts et c’était tellement confortable qu’il a été enlevé au début de la seconde période avec son travail fait pour la nuit.

Gundogan a maintenant marqué neuf buts toutes compétitions confondues cette saison, son record précédent était de sept la saison dernière et sa forme jusqu’à présent est presque passée sous le radar.

Cela se fait facilement lorsque City a tellement de talent à sa disposition qu’elle se charge presque à tour de rôle de savoir qui sera la star de l’émission chaque semaine.

Phil Foden a dirigé le spectacle à Cheltenham en FA Cup, Bernardo Silva était l’homme du match contre Aston Villa la semaine dernière et, même sans Sergio Aguero et Kevin De Bruyne en pleine forme, ils marquent des buts pour le plaisir et jouent des trucs super.

Gundogan pressé et fermé, Joao Cancelo était superbe de l’arrière droit, le rythme de travail de Bernardo Silva était effrayant et Riyad Mahrez a contribué avec un but typique, en sautant de l’aile.