Man City ouvre un écart de 10 points en haut de la table et remporte une victoire convaincante à Everton

Manchester City a étendu son avance au sommet à 10 points à l’allure imprenable – et a établi un nouveau record de Premier League dans le processus.

Mais ils ont été obligés de travailler dur par Everton pour une 17e victoire consécutive qui les met sûrement hors de portée de leurs rivaux les plus proches et leur donne un autre jalon dans leur parcours remarquable.

Cette victoire signifie qu’ils sont devenus la première équipe à remporter ses 10 premiers matches de Premier League au cours d’une année civile, battant le record de neuf établi par Manchester United en 2009.

Et cela a été livré par un bel objectif ajusté pour une telle occasion, avec Riyad Mahrez – affirmant de manière convaincante un départ plus régulier – offrant une finition merveilleuse juste après l’heure, alors qu’il dansait sur une passe de Bernardo Silva et se roulait miraculeusement. dans le coin le plus éloigné.

Bernardo lui-même a produit une imitation passable de son coéquipier à 13 minutes du temps alors qu’il sautait lui aussi de la droite pour déchaîner un tir du pied gauche en curling qui confirmait la victoire, et peut-être leur statut de champions élus.

Mais Everton peut se sentir dur fait, car ils ont tenu les leaders de la ligue pendant si longtemps à un but chanceux de Phil Foden, et se sont même menacés avec un niveleur de Richarlison avant la pause.

C’était une autre victoire implacable pour Pep Guardiola, qui s’était même offert le luxe d’amener Kevin de Bruyne en tant que sous-marin tardif à son retour de blessure.

Pourtant, c’est Foden, le joueur identifié, peut-être, comme le successeur à long terme du Belge qui a eu un impact précoce, sur ce qui a été une soirée étonnamment tamisée pour City.