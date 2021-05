Man City ou Chelsea remporteront la finale? Meilleur joueur des huitièmes de finale?

Les demi-finales de la Ligue des champions étant terminées, Manchester City et Chelsea passent à la finale du 29 mai, tandis que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se demandent où tout s’est mal passé. Nous avons demandé à Gab Marcotti, Mark Ogden et Julien Laurens de répondre à de grandes questions.

Qui remportera la finale et pourquoi?

Marcotti: Manchester City est une meilleure équipe, mais évidemment Chelsea les a battus en demi-finale de la FA Cup le mois dernier (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis). Je serai vraiment curieux de voir ce qui se passera ce week-end lorsque Chelsea visitera City en Premier League. L’un des managers montrera-t-il sa main? Logic suggère City, mais personne n’a perdu le fait que Pep Guardiola au cours des dernières saisons a parfois surestimé les choses dans les grands matchs et en a payé le prix. En ce moment, je me pencherai vers City car ils ont la qualité et le rythme de travail. Mais c’est très proche.

Ogden: Chelsea. Autant tout indique Manchester City en termes de domination de la Premier League, de record invaincu en Ligue des champions cette saison et du sens du destin qui semble s’être attaché à un club initialement banni de la compétition de cette année par l’UEFA, on ne peut nier que Chelsea a les joueurs, l’entraîneur et la confiance en soi pour gagner à Istanbul. La victoire en demi-finale de la FA Cup de Chelsea contre City le mois dernier était plus unilatérale que la marge de victoire 1-0 suggérée et l’entraîneur Thomas Tuchel saura qu’il a conçu un plan de match dans un grand match pour battre Guardiola. City est vulnérable face aux équipes qui cassent rapidement lors de la contre-attaque et Chelsea a cette qualité en abondance. Ils ont également un gardien de but de grande qualité à Edouard Mendy, un milieu de terrain exceptionnel à N’Golo Kante et les talents émergents de Mason Mount et Kai Havertz plus loin. Je pense juste que le rythme et l’énergie de Chelsea dans le troisième attaquant décideront de la finale, donc ce sera le deuxième titre de Chelsea en Ligue des champions pour faire attendre City pour son premier.

Laurens: Pour commencer, je pense que ce sera une finale super tactique, ce qui signifie souvent assez défensive. Cependant, nous devrions voir les choses différemment. Il s’agit d’une bataille tactique entre deux tacticiens de génie, où le jeu de position sera plus important que toute autre chose et où toute petite erreur pourrait coûter tellement cher que vous jouerez pour vous assurer de ne pas faire de dérapages. En effet, les deux équipes sont si douées pour exploiter les erreurs de l’opposition, comme nous l’avons vu en demi-finale. Cela dit, je pense que Chelsea va gagner parce que leurs cinq arrières sont parfaits contre l’attaque de la ville. City, comme nous l’avons vu lors de la demi-finale de la FA Cup, a eu du mal à arrêter le jeu de préparation de Chelsea par l’arrière. Avoir Kante dans sa forme actuelle, c’est comme jouer avec 12 joueurs. Tuchel est le premier entraîneur à atteindre la finale de la Ligue des champions deux saisons consécutives avec deux clubs différents et cette fois, comme pour Thiago Silva, il remportera le trophée. Silva, d’ailleurs, n’a jamais atteint les demi-finales avant d’avoir 35 ans, et disputera désormais une deuxième finale consécutive à 36 ans! Incroyable.





Qui est votre joueur des huitièmes de finale?

Laurens: Phil Foden a été fantastique, surtout à 20 ans, et c’est vraiment dommage que Kylian Mbappe n’ait pas été tout à fait en forme pour le match aller de la demi-finale et pour le match retour, mais Riyad Mahrez était vraiment un joueur d’embrayage et parfois imparable pendant le KO phase. Cependant, il ne peut y avoir qu’un seul gagnant ici et c’est Kante. Il a été exceptionnel à la fois contre l’Atletico Madrid et le Real Madrid, détruisant les deux milieux de terrain à lui seul. Ses performances contre le Real, en particulier, étaient encore plus impressionnantes si l’on considère qu’il jeûne actuellement tous les jours pour le Ramadan.

Marcotti: Je pense que je devrais choisir quelqu’un qui joue en finale, alors je vais choisir Foden. Cela semble étrange de sélectionner un individu hors de Manchester City alors qu’il est si collectivement basé et, bien sûr, Mahrez ou Ruben Dias ou Kevin De Bruyne seraient également de bons candidats. Mais Foden n’a pas seulement très bien joué, il a permis à City de se réunir et de jouer d’une certaine manière.

Ogden: Foden. Il est désormais incontestablement un habitué de la première équipe à l’âge de 20 ans et il est devenu majeur en Ligue des champions, ses deux buts en quart de finale contre le Borussia Dortmund soulignant sa capacité à influencer les plus grands matchs. Mahrez, qui a marqué trois des quatre buts de City lors de la victoire en demi-finale contre le PSG, a également livré quand cela compte le plus, tandis que Christian Pulisic, Mount et Havertz ont été exceptionnels pour Chelsea. Mention honorable également pour Jude Bellingham, dont les performances pour le Borussia Dortmund à seulement 17 ans ont montré comment il deviendra une figure énorme du jeu dans les années à venir.

Quels demi-finalistes perdants ont un plus gros travail de reconstruction pour atteindre la finale de la saison prochaine?

Ogden: Real Madrid. À bien des égards, cela témoigne de la mentalité au sein de l’équipe de Zinedine Zidane d’avoir même atteint les demi-finales compte tenu de leur âge et de leur fatigue lorsqu’ils ont été éliminés par City lors des huitièmes de finale de la saison dernière. Mais le Real a maintenant un an de plus et a désespérément besoin de sang neuf pour remplacer des stars vieillissantes telles que Luka Modric, Sergio Ramos et Marcelo. Karim Benzema et Toni Kroos, tous deux au milieu des années 30, ont toujours performé à des niveaux élevés, mais l’âge est également contre eux. Le Real a donc un gros travail de reconstruction à faire et l’argent est serré au Santiago Bernabeu. Le PSG a également besoin de remodeler son équipe, mais ils pourraient toujours garder Mbappe et Neymar, et l’argent n’est jamais un problème pour eux.

Laurens: Ce doit être le Real Madrid. Le PSG a du travail à faire et beaucoup dépendra de la signature de prolongations de contrat par Neymar et Mbappe. Mais le travail de reconstruction chez Real est énorme et ils ont des problèmes d’argent au milieu de la pandémie. Ils ont beaucoup, trop compté sur Benzema qui aura 34 ans en décembre, Ramos est sur le point de partir, Modric a 35 ans, Raphael Varane veut partir, Eden Hazard a du mal, Vinicius Junior est trop incohérent et globalement il y a un manque de talent et de profondeur dans l’équipe. En plus de tout cela, il semble que Zinedine Zidane pourrait partir cet été, ils ont donc également besoin d’un nouveau manager. Bonne chance, Florentino!

Marcotti: Nous ne savons pas à quoi ressemblera la fenêtre de transfert. Mais quand on regarde le PSG, on a deux superstars, quatre ou cinq joueurs exceptionnels et puis, franchement, un tas de pièces interchangeables. Donc, s’ils s’accrochent à Mbappe et Neymar, ce n’est pas vraiment une reconstruction. Je choisirai le Real Madrid simplement parce qu’ils ont tous un an de plus. Et cette campagne a été composée de cinq joueurs – Thibaut Courtois, Benzema, Modric, Casemiro et Kroos. Et nous ne savons pas si Ramos va rester.

Quelle chose changeriez-vous à propos de la Ligue des champions?

Marcotti: Je changerais le système de classement dans les huitièmes de finale pour le rendre significatif. Je laisserais la tête de série choisir ses adversaires, et s’ils veulent les affronter à domicile ou à l’extérieur en premier. Et puis la deuxième graine, et ainsi de suite. Cela ajouterait une couche de stratégie (et un peu de fanfaronnade à la WWE). Et la réalité est que certaines équipes sont mieux adaptées pour jouer à domicile en premier, tandis que d’autres pourraient préférer le faire en fonction de la liste des matchs. Pourquoi ne pas les laisser choisir?

Ogden: Je réduirais les créneaux automatiques pour les meilleures ligues de quatre à trois et veillerais à ce que les places supplémentaires reviennent aux champions des nations moins puissantes. La seule façon d’avoir une compétition approfondie est de permettre à de grands pays producteurs de talents tels que la Roumanie, la Serbie, la Pologne et d’autres de pouvoir garder leurs meilleurs jeunes joueurs avec la promesse du football de la Ligue des champions. Le Steaua Bucarest (maintenant connu sous le nom de FCSB et Red Star Belgrade a remporté la Coupe d’Europe en 1986 et 1991 respectivement, alors gardez la voie ouverte pour qu’ils aient la chance de défier à nouveau.

Laurens: Je créerais une ligue fermée avec les 15 clubs les plus grands et les plus riches d’Europe qui gèrent tout eux-mêmes … je plaisante! Si je pouvais changer une chose, j’abandonnerais la règle des buts à l’extérieur. Je n’aime pas ça, je ne l’ai jamais fait. L’UEFA peut commencer par ne pas compter les buts à l’extérieur dans le temps supplémentaire si elle le souhaite, mais je pense qu’elle devrait disparaître complètement.