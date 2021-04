« Un jeu de deux moitiés. » Rarement dans l’histoire de Manchester City, cette expression a-t-elle eu autant de sens.

Comme à Dortmund, en quart de finale retour alors qu’ils étaient 1-0 à la mi-temps et face à la perspective d’une sortie décevante de la Ligue des champions, les joueurs de Pep Guardiola étaient derrière contre le Paris Saint-Germain dans la capitale française mercredi à leur demi-finale aller. A juste titre derrière, aussi. Les Parisiens étaient trop bons pour la presse, l’accumulation et le mouvement de City. Mais encore une fois, comme toutes les grandes équipes le font, elles ont riposté.

Man City a montré son caractère et a trouvé un moyen non seulement de revenir dans le jeu, mais de forcer le PSG à des erreurs qui lui ont coûté deux buts. D’être presque incapable de créer quoi que ce soit dans les 45 premières minutes, ce qui était si différent de City, les 45 secondes étaient tout ce que cette équipe est: intensité, pression, agressivité et intelligence. Du coup, c’est le PSG qui était méconnaissable.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide des téléspectateurs ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Les leaders de la Premier League ont joué beaucoup plus haut sur le terrain, ont finalement impliqué les arrières latéraux Kyle Walker et Joao Cancelo, et Kevin De Bruyne était plus répandu. Ils ont enlevé le ballon au PSG, les empêchant de jouer de l’arrière aussi bien qu’en première mi-temps. Sans le ballon, il n’y a pas grand-chose que Marco Verratti, Neymar et Kylian Mbappe peuvent faire. City les a fait courir après le ballon au lieu de l’avoir à leurs pieds, et cela a fait toute la différence dans une victoire 2-1.

Le personnage montré par les joueurs de Guardiola pour revenir dans ce jeu, pour diriger la seconde mi-temps comme ils l’ont fait, mérite des éloges. Et lorsque vous êtes au sommet mais que vous traînez toujours 1-0, vous avez besoin de vos meilleurs joueurs pour intensifier – et City l’a fait.

C’était une soirée spéciale pour Riyad Mahrez. Il était de retour chez lui, à Paris, où il est né et a grandi. Le Parc des Princes est un stade qu’il visitait quand il était plus jeune pour regarder Les Rouge et Bleu, et jouer là-bas maintenant, pour la première fois de sa carrière, allait toujours être très significatif. Avant ce match aller, il aurait rêvé de jouer un rôle clé dans ce choc. Et il l’a fait, tout comme il l’a fait contre le Borussia Dortmund (une passe à domicile, un but à l’extérieur) et le Borussia Monchengladbach (marquant au match retour de leur huitième de finale). Sa performance de mercredi, marquant le vainqueur et constituant une menace constante, était l’une de ses meilleures depuis son arrivée à Manchester en 2018.

Cette année, l’international algérien a été l’un des principaux contributeurs de City, aux côtés d’Ilkay Gundogan, Ruben Dias, Phil Foden et Kevin De Bruyne. Bien sûr, De Bruyne.

Riyad Mahrez et Kevin De Bruyne ont marqué des buts au PSG alors que Manchester City en avait le plus besoin. Alexander Scheuber – UEFA / UEFA via Getty Images

C’était aussi une soirée spéciale pour le capitaine de la ville. Jusqu’au week-end dernier, il y avait des doutes quant à savoir s’il serait apte pour ce match. La blessure à la cheville qu’il a subie contre Chelsea il y a 10 jours lors de la défaite en demi-finale de la FA Cup a mis en péril sa participation à ce match aller. Pendant un certain temps, lui et Guardiola ont indiqué qu’ils ne pensaient pas qu’il serait capable de jouer. Et après une première mi-temps assez anonyme, De Bruyne s’est intensifié après la pause, même si, comme il l’a admis lui-même, son but était plutôt fortuit.

« C’est une équipe incroyable avec de grands joueurs à l’avant », a-t-il déclaré après le match. « Nous les avons pressés différemment après 30 minutes et nous les avons mis sous plus de pression. Ensuite, nous avons très bien joué en seconde période, même si nous sommes un peu chanceux sur notre premier but. Ce qui a changé en seconde période, c’est que nous avons joué plus avec les C’était trop précipité en première mi-temps. Nous avons essayé d’avancer trop vite, ce qui n’est pas notre jeu. Nous avons essayé de trouver de l’espace avec plus de patience, et nous l’avons fait. Nous avons continué après le premier but, mais il reste Il faut se concentrer. Nous savons que nous allons souffrir. Nous savons à quel point ils sont bons. Nous savons que nous devons parfois travailler dur pour l’équipe, ce sera la même chose lors du deuxième match. «

Mahrez et De Bruyne ont ouvert la voie, City a accepté, et leur caractère et leur force mentale ont fait la différence. Ils ont forcé les Parisiens à commettre des erreurs. Keylor Navas aurait dû faire mieux sur le tir croisé de De Bruyne, et seuls Presnel Kimpembe et Leandro Paredes savent ce qu’ils faisaient dans le mur sur le but du coup franc de Mahrez. Naturellement, Guardiola était un homme heureux après le match.

2 Liés

« La seconde mi-temps a été excellente dans tous les départements », a-t-il expliqué. « Nous avons besoin de temps pour être plus nous-mêmes. En première mi-temps, nous n’avons pas joué gratuitement. A Dortmund, nous avons d’abord concédé un but puis nous sommes revenus, comme ce soir. Je veux que nous soyons nous-mêmes. une façon de faire les choses correctement. «

Si le PSG a perdu son chemin et sa concentration, comme nous l’avons vu avec le carton rouge d’Idrissa Gueye, c’est parce que Manchester City leur a enlevé le match. Dans la seconde mi-temps, les hôtes ont jeté tout ce qu’ils avaient travaillé si dur pour créer dans la première. Le but de Marquinhos est entré dans l’histoire alors que le défenseur central n’est devenu que le troisième joueur de l’histoire à marquer en quarts de finale et en demi-finale de la Ligue des champions deux saisons consécutives, après les grands buteurs Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Ce n’était pas assez mercredi. Mais il y a encore un match retour pour le PSG pour changer les choses.

« Il faut y croire et y aller pour jouer, marquer des buts et gagner », a déclaré le patron du PSG Mauricio Pochettino après le match, ruinant les « deux buts accidentels » concédés par son équipe. « C’est difficile à accepter. C’est douloureux que cela se produise en demi-finale de Ligue des champions. »

Voyager à Manchester a été une bonne chasse au PSG, après avoir remporté ses deux derniers voyages en Ligue des champions, y compris plus tôt cette saison. Ces résultats sont cependant arrivés dans la moitié rouge de la ville. Peuvent-ils faire la même chose du côté bleu de la ville?