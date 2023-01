Man City n’est pas parfait à Chelsea mais réduit toujours l’écart avec Arsenal

LONDRES — Riyad Mahrez est sorti du banc pour marquer un vainqueur à la 63e minute alors que Manchester City battait Chelsea 1-0 à Stamford Bridge jeudi pour réduire l’écart sur les leaders de la Premier League Arsenal à cinq points

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Tableau de Premier League | Rencontres à venir

Remplaçant Carney Chukwuemeka a frappé le poteau vers la fin d’une première mi-temps courte sur l’action de la bouche de but. Juste après l’heure de jeu, un mouvement fluide s’est terminé avec deux remplaçants de City se combinant alors que le centre de Jack Grealish dérivait près du gardien de Chelsea. Kepa Arrizabalaga mais a tout de même trouvé Mahrez pour un tap-in au second poteau.

Le résultat laisse l’équipe de Graham Potter languir à la 10e place du tableau avant que les deux équipes ne se retrouvent à nouveau lors du match nul du troisième tour de la FA Cup dimanche au stade Etihad.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. La ville n’est pas parfaite mais assez bien à mesure que les problèmes de Potter grandissent

Pep Guardiola a affirmé que Manchester City devrait être “presque parfait” pour rattraper Arsenal en tête du classement, mais ils étaient loin de cela jeudi, tout en réduisant le déficit à cinq points. City avait l’air inhabituellement décousu en première mi-temps, prenant plus d’une demi-heure pour enregistrer son premier tir du match – sa plus longue attente dans un match de Premier League depuis octobre 2018. Peut-être que les enjeux ont joué un rôle, ou le volume de football depuis que le jeu national a repris après la Coupe du monde, mais City est rarement sorti de la deuxième vitesse et a pourtant pu infliger une cinquième défaite en huit matchs toutes compétitions confondues à ses hôtes.

Potter ne fait l’objet d’aucune menace imminente en termes de travail, mais Chelsea reste à la 10e place, à 10 points de Manchester United, quatrième. Les nouveaux propriétaires du club, Todd Boehly et Clearlake Capital, ont été catégoriques sur le fait que Potter aura le temps de marquer son autorité sur l’équipe, n’ayant été nommé qu’en septembre, mais le club a dépensé plus de 270 millions de livres sterling pour les transferts d’été, et comme s’ils se préparent à investir massivement à nouveau, on s’attend à un meilleur retour sur cette dépense. Chelsea n’a pris que trois points contre des équipes actuellement dans la moitié supérieure du tableau.

2. Les problèmes de blessures augmentent pour Chelsea…

Monture de maçon était absent de la formation de départ après avoir reçu un coup à l’entraînement, et dans les 22 premières minutes ici, Chelsea a eu deux autres blessures à affronter alors que Rahim Sterling et Christian Pulišić boitait. Potter était toujours susceptible de tourner pour le match nul de la FA Cup de dimanche contre les mêmes adversaires, mais la nécessité de reposer les joueurs pour le match supplémentaire de Premier League qu’ils doivent affronter contre Fulham jeudi prochain sera accentuée par le tableau général des blessures.

Wesley Fofana, Armando Broja, Reece James, Ben Chilwell et N’Golo Kante manquent déjà à l’appel, mais au moins Benoît Badiashile était dans les tribunes à côté de Boehly ici, fraîchement sorti d’un transfert de 37 millions d’euros de l’AS Monaco plus tôt dans la journée. Il pourrait être nécessaire plus tôt que l’idéal à ce rythme.

2 Connexe

Chelsea cherche activement à se renforcer dans la fenêtre de transfert de janvier, poursuivant les discussions avec Benfica sur le milieu de terrain Enzo Fernándezet des négociations devraient avoir lieu avec le directeur du football du Shakhtar Donetsk, Darijo Srna, sur un accord pour l’ailier Mykhaïlo Mudryk. La situation actuelle de l’équipe, combinée au nombre de joueurs absents, ne fera qu’augmenter la pression sur le club pour qu’il agisse de manière décisive sur le marché.

3. … alors que le banc de City fait la différence

Il y avait une ressemblance passagère avec la finale de la Ligue des champions 2021 en première mi-temps, car Guardiola risquait de trop compliquer sa composition, comme cela s’est produit cette nuit-là à Porto. City a opéré avec un arrière trois en possession alors que Joao Cancelo était utilisé dans un rôle avancé du côté droit. Bernardo Silva et Kévin De Bruyne sont souvent venus sur ce flanc pour tenter de surcharger Chelsea, mais plus que tout, les joueurs semblaient incapables de trouver de l’espace de la manière dont City gère si souvent mieux que quiconque.

En fin de compte, les ajustements de Guardiola ont fonctionné l’oracle comme Manuel Akanji et Rico Lewis est venu à l’intervalle pour donner à City un meilleur équilibre avant que Grealish et Mahrez ne soient introduits à l’heure de jeu, se combinant pour le but gagnant trois minutes plus tard. Il y avait même du temps pour la signature de 45 millions de livres sterling Kalvin Phillips pour s’assurer des choses tard.

En revanche, Potter a opté pour Pierre-Emerick Aubameyang quand Sterling a été expulsé. Chelsea a insisté en privé sur le fait qu’Aubameyang était toujours une cible privilégiée quel que soit le manager (il est arrivé moins d’une semaine avant que Thomas Tuchel, avec qui il a prospéré au Borussia Dortmund, ne soit limogé) mais le joueur de 33 ans était une figure périphérique et a été remplacé avec Chelsea qui a besoin d’un but. Potter a présenté Chukwuemeka, un adolescent très apprécié mais inexpérimenté, Conor Gallagher et deux autres jeunes dans Omari Hutchinson (qui faisait ses débuts seniors) et Salle Lewis.

Le contraste entre la puissance de feu de City et la dépendance de Chelsea à l’égard de la jeunesse était marqué.

Manchester City a réduit l’écart avec Arsenal, leader de la Premier League, à seulement cinq points après avoir battu Chelsea à Stamford Bridge jeudi. Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Notes des joueurs

Chelsea : Kepa Arrizabalaga 6, César Azpilicueta 6, Thiago Silva 6, Kalidou Koulibaly 7, Marc Cucurella 6, Denis Zakaria 7, Mateo Kovacic 7, Hakim Ziyech 6, Christian Pulisic 6, Raheem Sterling 5, Kai Havertz 6

Sous-titres : Pierre-Emerick Aubameyang 5, Carney Chukwuemeka 7, Omari Hutchinson 6, Lewis Hall 6, Conor Gallagher 6

Manchester City: Ederson 6, Kyle Walker 5, Pierres John 8, Nathan Aké 7, João Cancelo 6, Ilkay Gündogan 7, Rodri 6, Kevin De Bruyne 7, Bernardo Silva 6, Phil Foden 5, Erling Haaland 6

Sous-titres : Manuel Akanji 6, Rico Lewis 6, Riyad Mahrez 7, Jack Greish 7, Kalvin Phillips 6

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur interprète : John Stones, Manchester City. Était une présence imposante à l’arrière, produisant un excellent tacle précoce pour nier Pulisic. A remporté sept de ses huit duels au total.

Moins performant : Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea. Remplacé à la cinquième minute, remplacé à la 68e après 14 touches, aucun tir et donc un xG individuel de 0,00.

Faits saillants et moments marquants

Les rangs offensifs de Chelsea commencent à paraître plutôt minces.

Les malheurs des blessures de Chelsea continuent 😬 pic.twitter.com/7tc4KGtaP9 — ESPN FC (@ESPNFC) 5 janvier 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Guardiola : “Nous n’avons pas bien joué en première mi-temps. J’ai dit merci à Cancelo pour ses efforts, ne jouant pas dans sa position habituelle, mais nous avons décidé d’aller avec une formation où nos joueurs pourraient s’adapter sur le terrain s’ils décidaient d’aller cinq à l’arrière. En seconde période, nous étions des kilomètres, des kilomètres de mieux dans chaque département. C’est un gros résultat pour nous.

Potter sur la pression qui monte sur lui : “Vous devez toujours prendre vos responsabilités, mais vous espérez que les gens regardent l’ensemble du contexte et voient où nous en sommes et ce à quoi nous avons dû faire face, mais en même temps, les émotions sont vives et vous devez essayer de surmonter toute tempête et essayez de rester au niveau. La foule était derrière l’équipe et pouvait les voir tout faire.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Il a fallu à Man City 32 minutes et 3 secondes pour enregistrer son premier tir, le plus long qu’il ait fallu au club pour enregistrer un tir dans un match sous Guardiola depuis le 7 octobre 2018, lors d’un match de Premier League contre Liverpool (38 minutes).

– Avant jeudi, la dernière fois que Mahrez a marqué un but en Premier League loin de l’Etihad, c’était le 1er janvier 2022 à Arsenal.

Suivant

Chelsea et Manchester City n’auront pas à attendre très longtemps pour un match revanche, car ils devraient s’affronter dans moins de 72 heures. Les équipes se rencontreront au troisième tour de la FA Cup à l’Etihad dimanche (11 h 30 HE, diffusion en direct sur ESPN +).