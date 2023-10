Man City ne considérait pas Arsenal comme une menace, mais maintenant c’est le cas

Lorsqu’Arsenal a approché Manchester City au sujet de la disponibilité de l’arrière latéral João Cancelo plus tôt cet été, la réponse sommaire a signalé un changement d’attitude marqué par rapport à l’année précédente.

City avait ensuite autorisé l’attaquant Gabriel Jesus et l’arrière gauche Oleksandr Zinchenko à rejoindre les Gunners pour un montant total d’environ 90 millions de livres sterling, des accords qui semblaient à l’époque refléter à la fois la réputation croissante de Mikel Arteta en tant qu’entraîneur et la nature aimable de son amitié avec son ancien patron de City, Pep Guardiola.

Les arrivées de Jesus et Zinchenko ont contribué à clarifier la vision d’Arteta pour les Gunners plus que quiconque ne l’aurait imaginé : l’équipe qui a terminé à 24 points de City en 2021-22 est soudainement devenue son principal rival, terminant la saison à la deuxième place après avoir dépensé un total de 248 points. jours en haut du tableau.

À tel point que, alors qu’Arsenal tentait sa chance dans les négociations pour qu’un autre joueur tombe en disgrâce à Cancelo, l’approche de City avait complètement changé.

« Le point de vue de City sur nous est complètement différent cette année de l’année dernière », a déclaré à ESPN un cadre supérieur d’Arsenal.

La relation de Cancelo avec Guardiola s’était détériorée et des frais de transfert permanents supérieurs à 50 millions de livres sterling ont été suggérés. Les Gunners n’auraient pas nécessairement été dissuadés par cette évaluation, mais City n’avait pas l’intention de renforcer à nouveau l’équipe d’Arteta.

Avec Jesus et Zinchenko, City a acquiescé à Arsenal sur la base de la réception d’indemnités de transfert intéressantes pour deux joueurs avant d’entrer dans la dernière année de leurs contrats respectifs. Cette fois, City a fini par accepter un simple prêt avec Barcelone pour Cancelo, une décision qui ne contenait aucune option ni obligation de signer définitivement et des frais de prêt modestes. Quel que soit le coup financier, City estimait que Cancelo ne devrait pas rejoindre Arsenal. Ils en avaient suffisamment profité auparavant.

Pour les Gunners, le polyvalent Jurriën Timber représentait une option beaucoup plus viable et ils ont décidé de le signer pour 38 millions de livres sterling en provenance de l’Ajax. Arsenal était également intéressé par le milieu de terrain de City Ilkay Gündogan, mais il a choisi de rejoindre Barcelone à la fin de son contrat, une décision qu’il a décrite plus tard comme un « rêve d’enfance » et qui a permis à City d’éviter tout autre embarras.

Il fut un temps où City recrutait régulièrement des joueurs d’Arsenal : cinq joueurs – Kolo Touré, Bacary Sagna, Gael Clichy, Emmanuel Adebayor, Samir Nasri – ont fait le voyage vers le nord entre 2009 et 2014 alors que le rachat de City à Abu Dhabi leur a apporté une richesse. Les artilleurs ne pouvaient pas rivaliser.

Le récent renversement était dû, en partie, au fait que City ne considérait tout simplement pas Arsenal comme une menace directe ; la même chose pourrait sans doute être vraie pour Chelsea maintenant étant donné qu’ils ont permis à Raheem Sterling et Cole Palmer de rejoindre les Blues au cours des 16 derniers mois.

La position de City à l’égard de Cancelo est symptomatique du respect qu’Arsenal a acquis lors de sa lutte pour le titre la saison dernière. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’a pas fallu longtemps à Guardiola pour réaliser à quel point les joueurs avaient aidé à reconstruire Arteta. On dit que la défaite 4-0 d’Arsenal contre Chelsea à Orlando en juillet dernier était le moment où il pensait pour la première fois que le club était en passe de devenir une proposition sérieuse.

Chelsea était en plein désarroi à l’époque – et licencierait l’entraîneur-chef Thomas Tuchel environ un mois plus tard – mais les Gunners ont fait preuve d’une fluidité et d’une détermination qui les propulseraient au classement lors de la campagne suivante.

Ils n’ont pas réussi à remporter leur premier titre en Premier League depuis 2004, s’essoufflant quelque peu car une combinaison de fatigue, d’inexpérience et de blessure de William Saliba a miné les performances au cours des dernières semaines. Mais City savait qu’ils étaient dans un véritable combat, menés de près par une équipe qui, même si elle n’est pas encore assez bonne pour être considérée comme égale, réduit certainement l’écart à une vitesse significative.

Arsenal a déjà une victoire contre Manchester City dans le Community Shield alors qu’ils s’affrontent à nouveau en Premier League ce week-end. (Photo de Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

La rencontre de dimanche entre les deux équipes offre une mesure de ces progrès et une chance pour Arsenal d’aborder un autre facteur clé dans la séparation de ces équipes : le bilan face-à-face.

Malgré la pression subie par City pour tenter un triplé, ils ont donné à Arsenal une sorte d’école lors des deux matches de Premier League la saison dernière, en plus d’éliminer l’équipe d’Arteta de la FA Cup au troisième tour.

La première réunion de la ligue avait initialement été repoussée d’octobre à février en raison de complications liées au décès de la reine Elizabeth II. City a surclassé Arsenal lors d’une victoire 3-1 à l’Emirates Stadium et les a battus 4-1 en avril alors que Kevin De Bruyne et Erling Haaland déchiraient les Gunners en lambeaux.

La victoire du Community Shield en août contre City aux tirs au but a été saluée par le gardien Aaron Ramsdale comme « un marqueur indiquant que nous pouvons battre Man City dans un grand match quand cela compte », mais une victoire en Premier League ce week-end peut avoir un véritable effet transformateur.

Arsenal a perdu ses 12 dernières rencontres de championnat contre City ; ils ne leur ont plus retiré trois points depuis janvier 2015.

Si City voit Arsenal différemment, l’inverse pourrait également être vrai. Peut-être qu’Arsenal se croit enfin battable. City a perdu de manière inattendue 2-1 contre les Wolves le week-end dernier et la suspension du milieu de terrain Rodri – qui a joué plus de minutes de championnat que tout autre joueur de City la saison dernière – après son carton rouge, ainsi que l’absence du meneur de jeu blessé Kevin De Bruyne, en font un proposition moins formidable.

Le milieu de terrain est un domaine dans lequel Declan Rice cherchera à occuper le devant de la scène, après avoir fait l’objet d’offres d’Arsenal et de City avant de quitter West Ham pour un montant initial de 100 millions de livres sterling cet été.

City a estimé qu’Arsenal pouvait encore être victime d’intimidation lors d’un défi physique, en particulier lors du match d’avril, lorsqu’ils se sont rendus plus directement à Haaland pour utiliser sa puissance. Rice offre plus de robustesse, mais il devra également faire preuve de courage lors de son passage pour aider Arsenal à s’imposer.

Si City avait signé Rice, il se serait presque certainement aligné contre Arsenal ce week-end avec Rodri suspendu mais, dans l’état actuel des choses, il cherchera à revigorer l’équipe d’Arteta alors qu’elle vise à se débarrasser d’une défaite en milieu de semaine en Ligue des champions contre Lens.

La forme physique de Bukayo Saka fera une différence significative – le club attend les résultats du scanner pour déterminer l’étendue d’un problème musculaire – mais que l’attaquant de 22 ans soit disponible ou non, une chose est sûre : City a gagné. Je ne sous-estime plus Arsenal.