Man City n’a plus d’excuses pour la Ligue des champions

Pep Guardiola et son équipe de Manchester City n’ont pas pu sortir assez rapidement de l’Estadio do Dragao après avoir perdu la finale de la Ligue des champions la saison dernière contre Chelsea à Porto. Guardiola a donné la plus brève des interviews d’après-match et ses joueurs sont sortis du stade avec à peine un mot à aucun média alors que l’équipe de Thomas Tuchel a défilé le trophée après leur victoire 1-0.

Même maintenant, près de 12 mois plus tard, vous aurez du mal à trouver une réaction ou une réflexion des joueurs de Guardiola à propos de cette nuit au Portugal. C’est comme si la première et la seule apparition du club en finale de la Ligue des champions n’avait pas eu lieu du tout.

Seuls les joueurs de City et Guardiola sauront pourquoi ils étaient, et restent, si réticents à parler de tomber à l’ultime haie la saison dernière, mais il serait fort à parier de suggérer que gagner la Ligue des champions est désormais devenu un tel mélange de désespoir. et l’attente au stade Etihad que réfléchir à un quasi-accident ne fera qu’intensifier la pression pour finalement remporter la plus grande compétition de football de clubs.

Mais l’échec de City à remporter la Ligue des champions depuis qu’il a été transformé par le pouvoir financier du cheikh Mansour bin Zayed al Nahyan en 2008 est devenu une anomalie sportive.

Selon Marché de transfert, City a dépensé 1,49 milliard de livres sterling en transferts depuis 2011-12 – plus que tout autre club du football mondial – et ils emploient également sans doute le plus grand entraîneur du monde à Guardiola, qui a remporté plusieurs titres avec Barcelone, le Bayern Munich et City. Guardiola a également remporté deux Ligue des champions avec Barcelone, en 2009 et 2011.

Le succès national de City en Angleterre les a vus se qualifier pour la Ligue des champions au cours de 11 saisons consécutives depuis 2011-12, mais malgré tous leurs avantages, le match aller de la demi-finale de mardi avec le Real Madrid ne sera que leur troisième apparition au cours des quatre dernières depuis celle de Sheikh Mansour. reprise il y a 14 ans.

Au cours de cette même période, le Real Madrid a remporté quatre ligues de champions et Barcelone en a remporté trois ; Chelsea a été sacré champion d’Europe à deux reprises ; Liverpool a atteint deux finales, remportant l’une d’entre elles ; Manchester United a atteint deux finales, perdant les deux contre le Barcelone de Guardiola.

Même en tenant compte du temps nécessaire pour construire le club après la prise de contrôle, City n’a toujours pas réussi à faire son poids. Chelsea a mis cinq ans pour atteindre une finale de la Ligue des champions après la prise de contrôle de Roman Abramovich en 2003 et neuf ans pour la gagner. Mais 14 ans plus tard, Sheikh Mansour attend toujours que City remporte le prix ultime.

Manchester City attend toujours de réclamer le plus gros prix de tous. Pierre-Philippe Marcou – Piscine/Getty Images

Lorsque ESPN s’est entretenu avec la hiérarchie de City à Abu Dhabi en 2018 pour marquer le 10e anniversaire de l’arrivée de Sheikh Mansour, le président du club, Khaldoon Al Mubarak, a clairement indiqué que le succès de la Ligue des champions était attendu “le plus tôt possible”.

“La réponse courte est, oui, nous devrions gagner [Champions League] dans les 10 prochaines années, et évidemment le plus tôt possible”, a déclaré Al Mubarak à ESPN. “Mais c’est difficile. Il a fallu près de 50 ans à Barcelone pour remporter sa première Ligue des champions. C’est une compétition très difficile et ce qui la rend encore plus difficile pour les équipes anglaises, c’est la compétition en Premier League. Nous avons l’inconvénient de devoir jouer un match incroyablement difficile chaque week-end. Toutes les compétitions auxquelles nous sommes confrontés en Ligue des champions n’ont pas cela.”

On peut se demander si jouer en Premier League continue d’être un désavantage pour des clubs comme City. Depuis 2018, la compétition a été dominée par City et Liverpool dans la mesure où les défis nationaux ont diminué, écrasés par la qualité et la profondeur des deux meilleures équipes du pays et, sans doute, d’Europe.

L’investissement continu de Sheikh Mansour dans l’équipe de City a simplement renforcé l’équipe de Guardiola, au point que les facteurs atténuants pour l’échec de la Ligue des champions ne s’appliquent plus.

City avait l’habitude de pouvoir affirmer qu’ils étaient les nouveaux enfants du quartier, luttant pour rattraper l’élite établie. Ils ont dû construire leur propre machine à gagner et gagner le droit de concourir sur un pied d’égalité, mais City est maintenant aussi puissant et riche que n’importe quelle équipe en Europe et ils ont laissé des géants nationaux tels que Man United et Arsenal fermement dans leur sillage.

Il n’y a donc plus d’excuses pour ne pas gagner la Ligue des champions. Ils ont trouvé chaque pièce du puzzle – il ne reste plus qu’à les assembler quand cela compte.

Lorsqu’ils ont affronté le Real lors de leur première demi-finale de Ligue des champions en 2016, la ville de Manuel Pellegrini était négligée et a joué comme s’ils n’étaient pas sûrs de leur place en partageant une scène avec sans doute le plus grand club du monde. Mais City sera cette fois favori contre le Real. Ils sont en tête de la Premier League, avec des joueurs clés tels que Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Raheem Sterling et Ederson, tous en forme et en pleine forme.

L’époque du trac et des raisons d’échouer est révolue depuis longtemps. C’était la même chose à Porto la saison dernière, ce qui explique probablement pourquoi cela reste un sujet si sensible, mais après 14 ans d’investissement et de recrutement d’élite, il est temps pour City de livrer la Ligue des champions.