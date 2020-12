MANCHESTER, Angleterre – West Brom n’a jamais remporté un match de Premier League au stade Etihad et débute ici 19e du tableau et avec une seule victoire toute la saison, on ne s’attendait pas à ce qu’ils commencent maintenant. Cela dit, cela dit tout sur la situation de Manchester City en ce moment que mardi contre les Baggies, ils ne semblaient jamais susceptibles de gagner non plus.

Ce n’est que le temps additionnel que City a commencé à créer des chances claires de gagner le match, mais ils ont trouvé l’ancien gardien de Manchester United Sam Johnstone égal aux en-têtes à bout portant d’Ilkay Gundogan et de Raheem Sterling et ont finalement dû se contenter d’un 1-1 nul.

Ce n’est pas souvent pendant son règne que Pep Guardiola a eu besoin de plus de temps d’arrêt et cela témoigne de la façon dont West Brom – qui n’a récolté que son deuxième point à l’extérieur cette saison – a frustré son équipe en mettant fin à la soirée en suppliant visiblement le quatrième officiel. Anthony Taylor pendant plus que les quatre minutes accordées. Après que Chelsea ait perdu des points aux Wolves, c’était une chance de se rapprocher de l’équipe de Frank Lampard avec un match en main, mais à la fin, c’était une occasion manquée avant un voyage difficile à Southampton, quatrième place, samedi.

Il est clair pour Guardiola où se situe le problème. Le match d’ouverture de Gundogan après une demi-heure était le 18e but de City de la saison en championnat. Au même stade la saison dernière, ils en avaient déjà marqué 35.

« Vous n’avez pas besoin d’être aussi intelligent pour voir l’écart entre cette année et les années précédentes », a déclaré Guardiola par la suite. « Ce n’est pas de la confiance, Sergio Aguero est blessé depuis quatre mois, mais nous créons des occasions, nous sommes là, nous ne pouvons tout simplement pas marquer. »

City a amené Aguero après 76 minutes, mais Bernardo Silva, Ferran Torres et Riyad Mahrez sont tous restés sur le banc car Guardiola a choisi de ne faire que deux des trois changements alloués. Ses deux principales menaces, Aguero et Gabriel Jesus, étaient tous les deux sur le terrain à la fin, mais Aguero est toujours à la recherche de son premier but en championnat cette saison et Jésus n’a pas trouvé le filet depuis plus d’un mois.

Man City a eu du mal à marquer des buts cette saison, City n’ayant marqué que 18 en 13 matchs contre 35 à ce stade la saison dernière. Photo de Martin Rickett – Piscine / Getty Images

« Nous avons créé assez pour gagner le match, 26 tirs je pense, il suffit de mettre le ballon, nous avons du mal avec ça. » dit Guardiola.

« Nous devons être optimistes. Vous devez gagner des matchs comme celui-ci. Nous le savons, nous perdons des points. Ce sont ceux que vous devez gagner. Ce n’est pas loin du sommet du championnat mais vous devez battre West Brom au à la maison. Il reste encore beaucoup de jeux. «

Le seul but que City a marqué était typique du plan directeur de Guardiola – Sterling atteignant la signature avant de couper un centre à Gundogan – mais l’acharnement des campagnes précédentes semble manquer. Le mouvement n’est pas aussi vif, le dépassement pas aussi rapide. Les périodes du match dérivent d’une manière qu’elles n’avaient jamais l’habitude de faire et bien que Johnstone ait effectué trois bons arrêts, la défense de West Brom ne s’est pas éloignée comme si elle avait été lancée en lambeaux. Bien qu’un point à l’Etihad soit considéré comme un bonus pour Albion, cela ne soulagera pas le manager Slaven Bilic, qui est menacé après avoir supervisé une seule victoire sur 13.

La nuit de City s’est résumée à mi-chemin de la seconde période lorsque Rodri a récupéré le ballon à 25 mètres et sans options se précipitant devant lui, a choisi de lancer un tir dans les gradins pour faire hurler de frustration de Guardiola sur la ligne de touche.





Le manque de puissance de l’équipe locale n’aurait pas eu d’importance s’ils avaient réussi à conserver un record du club pour la septième feuille blanche consécutive, mais le Semi Ajayi a mis fin à cela juste avant la mi-temps avec un tir débraillé qui a dévié Ruben Dias pour un propre. objectif. City est habitué à rouler sur West Brom, après avoir remporté ses 13 dernières rencontres par un score total de 37-9, mais cette fois, l’attaque n’est arrivée que trop tard. De leurs 26 tirs, seulement sept étaient cadrés et 13 virages ont tous été vains.

« Nous n’avons pas créé beaucoup en première mi-temps, ils avaient beaucoup de monde en arrière, nous avons eu du mal à gagner les deuxièmes ballons », a déclaré Guardiola. « En seconde période, nous avons fait tout ce que nous n’avons tout simplement pas pu marquer. Cette situation c’est bizarre pour tout le monde. Nous méritions de gagner le match mais nous ne l’avons pas gagné.

La ville est toujours à portée de main des leaders Tottenham et Liverpool après un cinquième match nul de la saison, mais Guardiola restera à la recherche de solutions aux problèmes devant le but avant une série trépidante de cinq matchs en 16 jours à Noël et au Nouvel An. Peut-être Aguero est-il assez en forme pour commencer un match pour la première fois depuis octobre ou Torres joue plus souvent en tant qu’attaquant central.

Pour l’Espagnol, cependant, c’est un message simple à ses joueurs: « Vous devez tirer une balle à l’intérieur du filet. » Cette saison pour City, c’est plus facile à dire qu’à faire.