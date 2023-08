Man City lorgne sur le milieu de terrain de West Ham, Lucas Paqueta – sources

Manchester City est intéressé par la signature du milieu de terrain de West Ham Lucas Paqueta, ont déclaré des sources à ESPN.

City n’a pas encore lancé d’offre officielle pour le milieu de terrain brésilien, mais il figure en haut de la liste des cibles potentielles du club.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Un déménagement pour Paqueta est considéré par le club comme distinct de tout ce qui pourrait arriver avec l’avenir de Bernardo Silva. Silva a exprimé le désir de chercher un nouveau défi loin du stade Etihad, mais des sources ont déclaré à ESPN que City était de plus en plus confiant de garder le joueur de 28 ans malgré l’intérêt de Barcelone, du Paris Saint-Germain et de la Saudi Pro League.

City n’a pas encore reçu d’offre officielle pour Silva et devrait proposer un nouveau contrat à l’international portugais.

Paqueta est évalué à plus de 70 millions de livres sterling (89,4 millions de dollars) par West Ham, qui hésiterait à perdre le joueur de 25 ans après le départ de Declan Rice pour Arsenal déjà cet été.

Il a aidé West Ham à remporter le trophée Europa Conference League lors de sa première saison au stade de Londres après un transfert de 50 millions de livres sterling de Lyon en 2022. Il a également eu des sorts à Milan et Flamengo et a fait partie de l’équipe brésilienne à la Coupe du monde au Qatar.

Lucas Paqueta a aidé West Ham à remporter le titre de l’Europa Conference League la saison dernière Visionhaus/Getty Images

City a déjà ajouté à son milieu de terrain pendant la fenêtre de transfert avec l’arrivée de 30 millions de livres sterling de Mateo Kovacic de Chelsea. Kovacic a remplacé Ilkay Gundogan dans l’équipe après son transfert à Barcelone sur un transfert gratuit.

City a également encaissé 30 millions de livres sterling grâce au transfert de Riyad Mahrez à Al Ahli.

Pendant ce temps, City pense également que Kyle Walker est sur le point de rejeter l’intérêt du Bayern Munich pour signer un nouvel accord à l’Etihad. Le joueur de 33 ans a encore un an sur son contrat mais est considéré comme une nouvelle prolongation de deux ans.

City entame la défense de son titre de Premier League avec un déplacement à Burnley vendredi.