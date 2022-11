Man City-Liverpool sonne au quatrième tour de la Coupe Carabao

Liverpool et Manchester City ont été tirés au sort pour le quatrième tour de la Carabao Cup. Les Reds ont devancé de justesse Derby County plus tôt cette semaine pour se qualifier pour le quatrième tour. Le gardien suppléant Caoimhín Kelleher a effectué trois arrêts lors de la séance de tirs au but pour aider son club à passer au tour suivant.

City, en revanche, a battu son compatriote Chelsea 2-0 au stade Etihad lors du tour précédent de la compétition. Les buts de Riyad Mahrez et Julian Alvarez ont guidé les Citizens devant les Blues en difficulté.

Les grands clubs de Premier League abandonnent la compétition

Le match signifie qu’il n’y aura qu’un maximum de deux équipes «Big Six» de Premier League en quarts de finale de la Coupe Carabao. Arsenal, Chelsea et Tottenham Hotspur ont tous été éliminés du tournoi cette semaine.

Manchester United était également au tirage au sort du quatrième tour. Les Red Devils accueilleront l’équipe de championnat Burnley. United avait déjà avancé après avoir remporté un match passionnant 4-2 à Old Trafford contre Aston Villa. En 2021/22, Burnley a été relégué de la Premier League. Cependant, sous le nouveau patron Vincent Kompany, Burnley vole. En fait, le club est au sommet du classement du championnat avec 38 points après 20 matchs.

Le calendrier de la Coupe Carabao pourrait être un problème

Le calendrier du quatrième tour de la Coupe Carabao est quelques jours seulement après la fin de la Coupe du monde. Les matchs de Premier League reviennent le lendemain de Noël. Par conséquent, ces matchs de coupe se dérouleront très probablement le 21 décembre ou vers cette date. La finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar aura lieu le 18 décembre.

Le patron des New Wolves, Julien Lopetegui, va enfin entraîner le club pour la première fois lors de cette compétition. L’équipe des West Midlands a attiré l’équipe de la Ligue 2 Gillingham. Les Gills sont actuellement l’équipe la moins bien classée encore en compétition dans la Coupe Carabao.

Tirage au sort complet du quatrième tour de la Coupe Carabao:

Loups-Gillingham

Southampton-Lincoln City

Forêt de Blackburn Rovers-Nottingham

Newcastle-Bournemouth

Manchester City-Liverpool

Manchester United – Burnley

MK Dons-Leicester

Charlton-Brighton

