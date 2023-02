Man City: les clubs de Premier League veulent que les champions soient expulsés s’ils sont coupables de manquements financiers présumés | Nouvelles du football

De nombreux clubs de Premier League veulent que Manchester City soit expulsé de la division s’ils sont reconnus coupables d’avoir enfreint les règles pendant neuf saisons.

City a déclaré lundi qu’il était “surpris” d’avoir été accusé par la Premier League de 101 violations présumées des règles financières entre 2009/10 et 2017/18.

La punition la plus sévère de la Premier League dans ces circonstances serait d’expulser City et il a été rapporté que la Ligue anglaise de football n’aurait aucune obligation de les accepter.

On a le sentiment que retirer rétrospectivement les titres de City n’aurait aucun sens et serait source de confusion, mais une amende n’aura probablement pas non plus beaucoup d’effet.

Les clubs qui avaient le plus insisté pour agir jusqu’à lundi étaient d’autres membres du soi-disant “six grands” – qui comprend Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham.

Quelles sanctions la commission indépendante peut-elle imposer à un club ? Interdire à un club de jouer des matches de championnat

Déductions de points

Recommander au conseil d’administration que les matchs de ligue soient rejoués

Recommander au conseil d’administration que la ligue expulse le club intimé

Compensation de commande

Annuler ou refuser l’inscription des joueurs

Peine conditionnelle

Condamner le club aux dépens

Faire toute autre commande qu’il juge bon

Il n’y aura pas beaucoup de sympathie pour City, qui a remporté la Premier League six fois au cours des 11 dernières années, s’il est reconnu coupable.

Les clubs de Premier League ne veulent pas s’impliquer dans le processus, qui est entre les mains d’une commission indépendante.

De quoi Man City a-t-il été accusé?

Manchester City aurait enfreint les règles de la ligue exigeant la fourniture “en toute bonne foi” d'”informations financières exactes donnant une image fidèle de la situation financière du club”.

La ligue indique que les informations financières précises requises concernent “les revenus (y compris les revenus de sponsoring), ses parties liées et ses coûts de fonctionnement”.

Le deuxième ensemble d’infractions répertoriées fait référence à une violation présumée des règles “obligeant un club membre à inclure tous les détails de la rémunération du manager dans ses contrats pertinents avec son manager” liés aux saisons 2009-10 à 2012-13 incluses.

Le manager du club entre décembre 2009 et mai 2013 était l’actuel patron italien Roberto Mancini.

Man City a remporté son premier titre de Premier League sous la direction de l’entraîneur-chef Roberto Mancini





La deuxième série d’infractions alléguées fait également référence aux exigences imposées à un club d’inclure tous les détails de la rémunération des joueurs dans les contrats pertinents, pour les saisons 2010-11 à 2015-16 incluses.

La troisième section traite des violations présumées des règles de la Premier League exigeant que les clubs se conforment aux règles du fair-play financier de l’UEFA, entre 2013-14 et 2017-18.

En 2020, Man City a vu une interdiction de football européen de deux ans annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS), après avoir été suspendue par l’organe de contrôle financier des clubs de l’UEFA (CFCB) en février 2020 pour “violations graves” du club les réglementations en matière de licences et de fair-play financier.

La quatrième série d’infractions présumées concerne les règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League au cours des saisons 2015-16 à 2017-18 incluses.

Enfin, le club aurait enfreint les règles de la ligue exigeant que les clubs membres coopèrent et assistent la Premier League dans ses enquêtes, de décembre 2018 à ce jour.

La Premier League – qui a ouvert son enquête en mars 2019 – a renvoyé les infractions présumées à une commission indépendante.

