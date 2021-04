Les demi-finales de la Ligue des champions se dérouleront avec le Real Madrid face à Chelsea et Manchester City devant affronter le Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup à décomposer de la défaite du Real contre Liverpool, de Chelsea battant le FC Porto, de Man City battant le Borussia Dortmund et du PSG éliminant le détenteur du Bayern Munich. Rob Dawson, Sid Lowe et Derek Rae d’ESPN reviennent sur l’action et prévisualisent la prochaine étape.

Qui gagne tout: Manchester City, le PSG, le Real Madrid ou Chelsea?

Dawson: Il est difficile de regarder au-delà de Manchester City. Ils ont remporté 28 de leurs 30 derniers matchs toutes compétitions confondues et l’une de ces défaites était contre Leeds United lorsque Pep Guardiola a fait tourner cette équipe en masse. Défensivement, ils ont l’air beaucoup plus solides qu’ils ne l’ont fait lors des saisons précédentes et ont continué à marquer des buts même sans l’utilisation d’un attaquant reconnu. Surtout, ils n’ont pas paniqué contre le Borussia Dortmund. Il y a eu des moments lors des précédentes sorties à élimination directe de la Ligue des champions vers l’AS Monaco, Liverpool, Tottenham Hotspur et Lyon où ils semblaient paniquer, mais il semblait y avoir plus de sang-froid au stade Signal Iduna mercredi soir, même après avoir marqué un but. C’est un bon signe avant la demi-finale avec le PSG et City a toutes les raisons de croire qu’ils peuvent continuer et gagner.

Lowe: Real Madrid. Sur les quatre équipes en demi-finale, la plupart conviendraient qu’elles sont favorites pour passer (et elles seront heureuses de ne pas avoir à rencontrer le PSG, le Bayern ou City sur la route, qui sont peut-être tous meilleurs qu’eux). Et dans une finale de Coupe d’Europe: eh bien, c’est le Real Madrid et une finale de Coupe d’Europe. Pendant une grande partie de cette saison, la vérité est que Madrid n’a pas été très bon, mais ils ont toujours un trio de milieu de terrain comme personne d’autre (Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro), plus Fede Valverde, et un gardien de but et un attaquant du plus haut niveau. niveau chez Thibaut Courtois et Karim Benzema. Il y a du sérieux chez Madrid qui apporte la solidité défensive qui lui manquait plus tôt dans la saison. (Voici une question: se défendent-ils mieux sans Sergio Ramos?) Et surtout il y a juste quelque chose à propos d’eux. Ils interviennent quand cela compte vraiment.

Rae: Je vois cela comme la Ligue des champions de Manchester City à perdre maintenant. C’est l’équipe la plus complète qui reste dans la compétition et il y a une détermination farouche à expier les mésaventures des dernières phases à élimination directe. Leur qualité a vraiment dit quand cela importait contre Dortmund et toute l’histoire a été couronnée par le moment de brillance de Phil Foden pour la sceller. Mais après avoir dit tout ce qu’ils vont vraiment devoir gagner contre le PSG. Nous avons vu lors du match aller contre le Bayern la qualité individuelle dans leurs rangs et je ne peux pas imaginer que la demi-finale du PSG-City soit un emballement dans les deux sens. Les contre-attaques meurtrières du PSG de Kylian Mbappe and Co. seront un véritable test pour Ruben Dias et John Stones. Peut-être étonnamment pour certains, je fais de Chelsea le favori contre le Real Madrid. Je ne lis rien de leur défaite au match retour contre Porto car l’objectif de l’exercice était de progresser après une performance compétente au match aller et les hommes de Thomas Tuchel l’ont toujours fait avec une relative facilité. Je pense qu’ils sont mieux équipés pour étouffer un milieu de terrain élégant et attaquer d’une manière que Liverpool ne pouvait pas lors de leur quart de finale aller. De plus, Chelsea pourrait avoir le meilleur et le plus profond banc de toutes les équipes restantes.

Julien Laurens pense que Chelsea de Thomas Tuchel aura besoin de quelque chose de spécial pour battre le Real Madrid.

Le plus gros « choc » des quarts de finale?

Rae: Cet entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, a pris la décision audacieuse de nommer Ansgar Knauff dans le onze de départ à deux reprises contre City. Cela semble étrange à la lumière de la contribution de l’ailier de 19 ans contre le VfB Stuttgart, mais si nous devions nous ramener dans le temps au début de la semaine dernière, c’était une décision qui a fait sourciller. Donner à Knauff son premier départ à l’Etihad dans le feu de l’action en quart de finale de la Ligue des champions a pris du cran. Knauff a eu une ouverture rugueuse et a semblé légèrement hors de propos, mais a finalement trouvé ses pieds de jeu. Comme l’a dit Terzic l’autre jour, le jeune n’est plus un visiteur occasionnel de l’équipe de Dortmund. Nous allons voir beaucoup plus de ce joueur rapide et talentueux et l’expérience lui aura bien servi. C’est juste dommage pour Dortmund que les qualifications pour la Ligue des champions de l’année prochaine semblent être une tâche trop grande, compte tenu du gouffre de sept points entre eux et l’Eintracht Francfort, quatrième.

Dawson: Les quarts de finale de la Ligue des champions sont le moment pour les managers de choisir leurs équipes les plus fortes et il était révélateur que Raheem Sterling n’ait joué que deux minutes du match nul de Manchester City avec Dortmund. Sterling a été un élément clé de l’équipe de City qui a dominé le football anglais depuis l’arrivée de Pep Guardiola en 2016 mais en fin de saison, l’ailier anglais s’était retrouvé à l’écart. Guardiola a expliqué que Riyad Mahrez et Phil Foden sont en meilleure forme et, avec les deux marqueurs lors de la victoire 2-1 contre Dortmund mercredi, Sterling pourrait avoir du mal à regagner sa place avant la demi-finale avec le PSG.

Lowe: Il n’y a pas eu de chocs, pas vraiment. Même les surprises ne sont pas d’énormes surprises: le Bayern sort; Liverpool manquant de subtilité pour passer une défense profonde et Mohamed Salah ne prenant pas le risque quand il s’agissait de lui; Madrid défendant en profondeur et rattrapant la pause; Porto donne à Chelsea des problèmes, beaucoup d’entre eux, mais qui finit par manquer. Même Vinicius Jr. en marquant deux au match aller n’est pas vraiment un choc – même si cela a été traité en Espagne comme une grande révélation et même si sa finition a été un objet de plaisir. Il est différent, un joueur qui bouscule les jeux, fait bouger les choses et excite (tout en étant exaspérant). Cela dit, il pourrait être la «surprise» de la ronde. Ou peut-être que la plus grande surprise est que l’attaquant de Dortmund Erling Haaland ne marque pas?

Jurgen Klinsmann se penche sur les retombées potentielles de la sortie de la Ligue des champions du Bayern Munich contre le PSG.

Qui était le plus malchanceux en quart de finale: Liverpool, Dortmund ou Bayern?

Lowe: Le Bayern était. À un certain niveau, c’est une conclusion simple: ils étaient la seule équipe à sortir avec des buts à l’extérieur. Mais il y a plus: il suffit de compter les tirs contre le PSG. Regardez les chances qu’ils ont ratées au match aller, la façon dont ils ont réellement joué – mieux que quiconque en quarts de finale. Même au match retour, alors que le PSG était probablement la meilleure équipe à saisir les chances, ils étaient si proches de passer. Et puis regardez l’absence de Robert Lewandowski et demandez-vous: est-ce que cela se produit s’il ne se blesse pas en jouant pour la Pologne contre Andorre?

Dawson: Le Borussia Dortmund peut se considérer très malchanceux de ne pas être dans les quatre derniers. Malgré des difficultés en Bundesliga, ils ont égalé City pendant une grande partie des 180 minutes et si le but parfaitement légitime de Jude Bellingham au match aller n’avait pas été inexplicablement exclu, le résultat aurait pu être différent. Le penalty accordé à Emre Can au match retour n’était pas aussi controversé, mais il y avait encore beaucoup de débats sur la question de savoir s’il aurait dû être donné. En fin de compte, City était à peu près la meilleure équipe et méritait de passer mais les marges étaient très bonnes et malheureusement pour Dortmund, ils étaient du mauvais côté. En plus de cela, il leur manquait l’un de leurs meilleurs joueurs, Jadon Sancho, en raison d’une blessure. Dortmund n’a pas du tout eu de chance.

Rae: Je suis à moitié tenté de dire Dortmund en raison du but refusé à tort de Bellingham à Manchester et d’un penalty contre eux qui n’était en aucun cas clair au retour. Mais je dois dire que le Bayern était le plus malchanceux de toutes les équipes en quarts de finale. Premièrement, ils ont perdu Lewandowski sur blessure au pire moment possible avant le match initial du PSG. Ensuite, la première étape a été un récit de leurs blessés à pied alors que Niklas Sule et Leon Goretzka ont dû partir blessés. Ils ont toujours joué superbement dans un sens offensif et bravo à Eric-Maxim Choupo-Moting injustement décrié qui pour moi était le meilleur joueur du Bayern sur le terrain à domicile. Choupo-Moting a ensuite marqué le seul but du retour pour voir les champions d’Allemagne s’incliner sur les buts à l’extérieur. Le Bayern doit regretter les erreurs défensives commises à Munich où le mal a été fait. Ils étaient toujours à la poursuite de cela, mais une équipe a rarement joué aussi bien en quarts de finale sans être sortie. Une sortie cruelle.