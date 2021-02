Man City, le gardien de but de l’USMNT Steffen se joint à la campagne pour mettre fin au racisme systémique

Le gardien de Manchester City et de l’USMNT, Zack Steffen, soutient une campagne pour mettre fin au racisme systémique dans le football à travers les États-Unis.

Le projet anti-raciste financera la formation des joueurs, des entraîneurs, des fans et des cadres du football de base au niveau professionnel à travers les États-Unis.

Créé par Common Goal, un collectif à impact social dont sont membres le milieu de terrain de Manchester United Juan Mata et le manager de Liverpool Jurgen Klopp, l’USMNT n ° 1 Steffen a déclaré que le temps de simplement parler de la question du racisme était révolu.

« Il y a eu tellement de discussions au cours des derniers mois sur le racisme dans le football et au-delà et ça suffit; il est temps d’agir », a déclaré Steffen.

« Nous devons montrer aux gens comment être antiraciste. Je voulais rejoindre ce projet parce que c’est le genre d’action collective nécessaire pour faire un changement à grande échelle, et j’espère que ce projet ira dans le monde entier et créera une nouvelle culture de inclusion dans autant de pays que possible. «

Les organisateurs espèrent former 5 000 entraîneurs, 60 000 jeunes et 115 employés dans plus de 400 communautés au cours de la première année.

Après avoir déployé la campagne aux États-Unis, le projet anti-raciste espère apporter ses ressources à d’autres pays.

Les joueurs de Premier League se prennent le genou avant les matchs depuis juin, mais l’ailier de Crystal Palace Wilfried Zaha a déclaré son intention d’arrêter parce qu’il pensait que ce n’était « pas assez ».

« Je me souviens avoir été pourchassé sur le terrain sous le nom de N-word », a déclaré l’ancien défenseur de l’USMNT, Tony Sanneh, l’un des responsables du projet anti-raciste.

« Nous avons fait des progrès mais pas assez. Le racisme prend de nombreuses formes. Parfois, c’est une manifestation individuelle évidente, mais c’est aussi les barrières structurelles enchâssées dans le jeu à différents niveaux.

« Mais le résultat final est le même – les gens de couleur sont exclus du jeu. Nous savons quel est le problème, il est maintenant temps de le résoudre. »