Man City finalise le transfert de Josko Gvardiol dans un accord de 90 millions d’euros

Manchester City a fait son plus gros mouvement du mercato estival avec la signature du défenseur central Josko Gvardiol du RB Leipzig, a annoncé samedi le club.

Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt cette semaine que les clubs avaient convenu de frais de 90 millions d’euros (98 millions de dollars) pour l’international croate sans frais supplémentaires.

Leipzig avait initialement évalué Gvardiol à 100 millions d’euros, une position qui a bloqué les pourparlers plus tôt cet été.

L’évaluation de Leipzig aurait fait de Gvardiol le défenseur le plus cher du monde, mais les frais négociés par City sont inférieurs aux 80 millions de livres sterling (102 millions de dollars) que Manchester United a payés à Leicester City pour Harry Maguire en 2019.

Le joueur de 21 ans a rejoint Leipzig pour un montant d’environ 19 millions d’euros en 2020 et, après avoir passé une saison en prêt au Dinamo Zagreb, s’est imposé comme une figure clé d’une équipe qui a remporté deux DFB-Pokals consécutifs.

Il a disputé 21 matches avec la Croatie et faisait partie de l’équipe qui a terminé troisième de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Josko Gvardiol a passé deux saisons en tant que titulaire avec le RB Leipzig avant son transfert à Manchester City. Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

Gvardiol est la deuxième signature de City cet été après l’arrivée d’un autre international croate, Mateo Kovacic, pour un montant initial de 25 millions de livres sterling de Chelsea.

Depuis que l’équipe de Pep Guardiola a levé le triplé la saison dernière, Ilkay Gündogan et Riyad Mahrez sont tous les deux partis, et il pourrait encore y avoir plus de départs, avec un intérêt pour Bernardo Silva, Kyle Walker, Kalvin Phillips et Aymeric Laporte.

Gvardiol se disputera une place au centre de la défense de City aux côtés de Rúben Dias, John Stones, Manuel Akanji et Nathan Aké.

Les informations de Rob Dawson d’ESPN ont contribué à ce rapport.