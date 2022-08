Man City finalise la signature du défenseur espagnol Gomez

Londres (AFP) – Manchester City a confirmé mardi la signature de l’arrière gauche espagnol Sergio Gomez d’Anderlecht pour un contrat de quatre ans pour un montant annoncé de 11 millions de livres sterling (13 millions de dollars).

L’international des moins de 21 ans devient la quatrième signature du mercato des champions de Premier League après les arrivées d’Erling Haaland, Kalvin Phillips et Stefan Ortega Moreno.

“City est la meilleure équipe d’Angleterre et à Pep Guardiola, j’ai la chance d’apprendre et de me développer sous l’entraîneur le plus remarquable du football mondial”, a déclaré le joueur de 21 ans, qui était auparavant un jeune joueur de Barcelone.

“Pouvoir faire partie de ce club est un rêve devenu réalité pour moi et quelque chose auquel tout jeune joueur aspirerait.”

Le directeur du football de City, Txiki Begiristain, a déclaré que Gomez était un “jeune talent passionnant”.

“Nous sommes sûrs qu’il apportera une qualité supplémentaire à notre équipe à la fois en défense et à l’avenir et qu’il ne fera que continuer à se développer et à s’améliorer en jouant sous Pep et ses entraîneurs”, a-t-il déclaré.

Guardiola a confirmé la semaine dernière l’arrivée imminente de Gomez, rejetant la suggestion qu’il serait prêté cette saison.