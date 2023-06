Manchester City gagnera 25 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacic.

Le joueur de 29 ans n’a plus qu’un an sur son contrat actuel à Stamford Bridge et semble maintenant prêt à partir.

2 Kovacic semble prêt à quitter Chelsea pour Man City dans le cadre d’un contrat de 25 millions de livres sterling Crédit : Getty

Selon le L’athlétismele joueur serait désireux de rejoindre les champions de Premier League.

Le rapport ajoute que les discussions se poursuivent entre les deux clubs alors qu’ils cherchent à trouver une solution.

Pep Guardiola est un grand fan de l’international croate, ayant gardé un œil attentif sur le milieu de terrain pendant son séjour au Real Madrid.

Kovacic a rejoint Chelsea en 2019 en provenance de Los Blancos initialement en prêt, avant de signer un contrat permanent de cinq ans.

Il a fait 142 apparitions en Premier League jusqu’à présent, dont 37 fois lors de la récente campagne de Chelsea, mais n’a fait que 17 départs cette saison.

Pendant son séjour à Stamford Bridge, Kovacic a remporté la Ligue des champions et la Ligue Europa, ainsi qu’une Super Coupe de l’UEFA et une Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Kovacic a déjà mérité les éloges de son coéquipier actuel Kai Havertz, qui semble prêt à rejoindre Arsenal cet été.

L’international allemand, lorsqu’on lui a demandé qui était le plus habile à Chelsea, a déclaré : « Techniquement, le meilleur est Mateo Kovacic », ajoutant « Je suppose qu’il n’utilise pas beaucoup de compétences dans le jeu. C’est Joao Felix, je dirais. Hakim Ziyech est celui qui essaie toujours de muscade.

2 Le joueur de 29 ans n’a plus qu’un an sur son contrat actuel et souhaite rejoindre Man City 1 crédit

Guardiola tient à un nouveau milieu de terrain avec Ilkay Gundogan qui devrait quitter le club pendant le mercato estival.

Le joueur de 33 ans a été nommé sur la liste publiée de Man City et n’a pas encore signé de nouveaux termes avec les triples vainqueurs.

L’avenir de Kalvin Phillips au club est également incertain, n’ayant pas réussi à se faire une place dans le onze de départ de Guardiola, depuis sa signature de Leeds United.

Le joueur de 27 ans a marqué son premier but en Angleterre alors que l’Angleterre battait la Macédoine du Nord 7-0 à Old Trafford lors de son dernier match de qualification pour l’Euro 2024.

Kovacic est considéré comme une alternative à Declan Rice qui semble prêt à rejoindre Arsenal dans ce qui serait un record du club pour les Gunners.

Man City tenait au skipper de West Ham, mais n’a pour l’instant soumis aucune offre officielle pour l’international anglais.