La fenêtre de transfert s’est peut-être claquée, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man City va faire bouger l’été pour Haaland

Manchester City cherche à faire de l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland leur objectif n ° 1 cet été, selon le Daily Mirror.



1 Liés

Haaland, 20 ans, a marqué 38 buts en 39 apparitions depuis son arrivée au club du FC Salzburg l’année dernière et est considéré comme le meilleur jeune joueur du match. Il a annoncé une clause de libération de 75 millions d’euros qui entrera en vigueur à l’été 2022, mais City est prêt à se précipiter avant cela pour battre d’autres clubs.

Le patron de la ville, Pep Guardiola, pense qu’il peut convaincre Haaland de le remplacer Sergio Aguero, qui devrait quitter l’Etihad cet été à l’expiration de son contrat. Le père de Haaland, Alf Inge, a joué pour City de 2000 à 2003 et le club est prêt à offrir à son fils un salaire d’environ 400 000 £ par semaine.

Chelsea, Manchester United et le Real Madrid ont également été liés à l’international norvégien, mais le Daily Express dit que United a un plan de sauvegarde s’il ne peut pas le débarquer: 17 ans Joe Hugill, qui a signé de Sunderland pour 300 000 £ l’année dernière et a marqué quatre buts lors d’une victoire 6-3 contre les U23 de Liverpool la semaine dernière.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

BLOG EN DIRECT

08h35 GMT: Sao Paulo a accepté de vendre l’attaquant Brenner au Cincinnati FC dans un transfert de 15 millions de dollars, selon TNT.

Brenner, 20 ans, a été le meilleur buteur de Sao Paulo cette saison, marquant 22 buts en 44 matchs. Il devrait signer un contrat de cinq ans et rejoindre Cincinnati plus tard ce mois-ci.

Le Brésilien a commencé sa carrière professionnelle en 2017 et a été prêté à Fluminense en 2019 avant de devenir un partant régulier de Sao Paulo l’année suivante.

08h00 GMT: Le défenseur du Bayern Munich, Alphonso Davies, a semblé confirmer ce coéquipier David Alaba quittera le club à la fin de la saison.

Le contrat d’Alaba chez les champions d’Europe expire cet été, et l’international autrichien polyvalent est presque certain de ne pas signer de nouvel accord après la fin des négociations à la fin de l’année dernière.

«J’ai beaucoup appris de lui», a déclaré l’international canadien Davies à tz. « Je le considère comme mon mentor … Il va certainement me manquer. »

jouer 1:38 Shaka Hislop dit qu’un passage au PSG n’a pas de sens pour Lionel Messi s’il est vraiment à la recherche d’un nouveau défi.

PAPER TALK (par Nick Judd)

Légende de Barcelone Lionel Messi attendra la fin de la saison avant de déterminer son avenir, rapporte Goal.

Malgré des rumeurs le liant à un déménagement au Paris Saint-Germain, le rapport indique que Messi n’a pas encore pris contact avec les champions de France. Il n’a pas non plus pris contact avec Manchester City, ni aucun autre club d’ailleurs, et a plutôt l’intention d’attendre la fin de la saison avant de décider s’il restera à Barcelone ou s’il passera à de nouveaux pâturages.

Le contrat du capitaine argentin expire cet été et il a régulièrement été lié à un déménagement à Paris, où il pourrait s’aligner aux côtés de l’ancien coéquipier du Barca Neymar. Man City a également tenté d’attirer Messi en Premier League l’été dernier.

Cependant, il semblerait que toute discussion sur un déménagement soit prématurée, Messi souhaitant voir la saison avant de s’engager dans une nouvelle destination. Le résultat des élections présidentielles reportées du club en mars pourrait encore le voir accepter de rester également au Camp Nou.

Aguero tenté par le mouvement du Barca … si Messi reste

Sergio Aguero sera un agent libre s’il ne prolonge pas son contrat à Manchester City cet été, et il semble prêt à parler à Barcelone, rapporte Cadena SER.

Cependant, l’intérêt d’Aguero pour un déménagement au Camp Nou dépend du fait que son compatriote Messi reste au-delà de la fin de la saison pour jouer à ses côtés. Aguero et Messi sont amis, donc ce serait un bris d’accord si Messi devait partir.

Il y a, bien sûr, une chance que les deux joueurs puissent jouer ensemble à Man City, où Aguero s’est imposé comme une légende du club. Une chose est sûre, cependant: avec l’avenir des deux joueurs dans le doute, les plus grands clubs européens garderont un œil sur l’évolution des contrats du duo, avec au moins un candidat à la présidentielle du Barca aurait déjà pris contact avec le n ° 10 de City.

Tap-ins

– Mundo Deportivo rapporte que RB Leipzig sera Brian BrobbeyLa destination la plus probable quand il quitte Ajax Amsterdam avec un transfert gratuit cet été. Le directeur sportif Marc Overmars a confirmé plus tôt dans la semaine que le joueur de 19 ans quitterait le club à l’expiration de son contrat cet été, et Leipzig serait désormais en tête pour signer l’attaquant.