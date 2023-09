L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que Manchester City devait être considéré comme le favori pour remporter la Ligue des champions cette saison.

City a remporté la compétition la saison dernière – son premier titre en Coupe d’Europe – dans le cadre d’un triplé historique, battant l’Inter Milan 1-0 en finale après avoir éliminé le tenant du titre, Madrid, 5-1 au total en demi-finale.

Madrid, qui a remporté la compétition 14 fois, un record, dont cinq fois au cours de la dernière décennie, débutera mercredi sa campagne 2023-24 en accueillant son adversaire du Groupe C, l’Union Berlin, au Bernabeu.

« Je pense que City est favori », a déclaré Ancelotti mardi lors d’une conférence de presse. « Ils ont un groupe qui leur a permis de gagner l’année dernière, et cela n’a pas beaucoup changé. Il y a toujours des surprises, surtout dans les dernières phases, mais pour le moment, City peut être considéré comme favori. »

Le groupe madrilène les verra affronter Naples, Braga et l’Union Berlin pour tenter d’atteindre le prochain tour.

« Évidemment [our target is] passer la phase de groupes, passer les quarts et rivaliser jusqu’au bout », a déclaré Ancelotti. « Faire partie du dernier carré, nous pouvons dire que sans trop de pression, c’est un objectif que nous pouvons atteindre. »

« Je nous vois comme une équipe qui va rivaliser », a-t-il ajouté. « Nous ne nous sommes jamais considérés comme favoris et je ne pense pas que City le sera non plus à partir d’aujourd’hui. »

L’entraîneur italien a confirmé que l’arrière droit Dani Carvajal manquerait le match de mercredi en raison d’une tension musculaire, mais il a refusé d’exclure le défenseur du derby de Liga de dimanche contre l’Atletico Madrid.

« Nous préférons le reposer pour éviter les problèmes », a déclaré Ancelotti. « Il passera des tests demain. Il se sent plutôt bien donc nous pensons que ce n’est pas grave, il pourrait revenir bientôt. »