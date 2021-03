La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: La ville envisage un déménagement surprise pour Ings

Manchester City s’apprête à lancer une offre surprise pour le meilleur buteur de Southampton Danny Ings, selon Sky Sports.

L’ancien tueur à gages de Liverpool entre dans la dernière année de son contrat sur la côte sud et les Saints pourraient être prêts à le laisser partir avant la possibilité de le laisser partir en transfert gratuit l’été prochain.

Pep Guardiola est à la recherche d’un nouvel attaquant avec Sergio AgueroLe contrat de ce dernier expirera également à la fin de la saison en cours. Pour l’instant, Aguero n’a pas encore engagé son avenir et trouver un remplaçant est donc une priorité absolue.

Erling Haaland fait partie des noms mentionnés comme cible possible, mais il coûtera probablement plus de 100 millions de livres sterling et la plupart des grands clubs européens ciblent également l’attaquant du Borussia Dortmund, notamment le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester United.

Ings, 28 ans, est une option sur le champ gauche, mais sera probablement disponible pour beaucoup moins que Haaland, et il a prouvé qu’il était l’un des meilleurs buteurs de la Premier League pour Southampton cette saison.

Ings bloque la signature d’une prolongation de contrat à St Mary’s depuis un certain temps et, après avoir marqué 22 buts la saison dernière, pourrait être un bon candidat pour remplacer les buts d’Aguero.

Potins de papier

– Tottenham Hotspur planifie sa vie après Hugo Lloris, qui n’a pas encore engagé son avenir dans le club, et en conséquence, ils ont dressé une liste restreinte entièrement en anglais composée de Dean Henderson, Nick Pope et Sam Johnstone, selon le Soleil. Lloris n’a plus qu’un an sur son contrat actuel et devrait revenir en France. Henderson serait le favori mais pourrait être plus difficile à obtenir depuis le remplacement de David de Gea, tandis que Pope apprécierait un pas en avant par rapport à Burnley. Johnstone a effectué plus d’arrêts que tout autre gardien de Premier League et aimerait probablement rester dans l’élite, West Brom semblant susceptible de s’effondrer.

– Aaron Ramsey est sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2023, mais Calciomercato pense que Liverpool et West Ham United envisagent de le ramener en Angleterre. Le joueur de 30 ans n’a joué que dans 12 des 27 matches de championnat de la Juve cette saison, et Liverpool le voit comme un remplaçant potentiel pour Georginio Wijnaldum, qui devrait rejoindre Barcelone cet été.

– Manchester United n’a pas caché sa volonté d’apporter Kalidou Koulibaly en Premier League, mais cet été, ils font face à la concurrence d’Everton, selon Football Insider. Carlo Ancelotti donnerait la priorité à un défenseur central de classe mondiale et Koulibaly, 29 ans, est en tête de la liste des joueurs qui, selon lui, peuvent avoir le même impact pour les Toffees que Virgil van Dijk et Ruben Dias ont eu pour Liverpool et Manchester City, respectivement.

– Arsenal intensifie ses tentatives pour recruter un joueur de 22 ans Martin Odegaard sur un accord permanent, mais sa clause de rupture de 300 millions de livres sterling au Real Madrid est une énorme pierre d’achoppement, selon le Daily Mirror. Odegaard a été une révélation lors du retour des Gunners contre West Ham United ce week-end et le club cherche désespérément à le garder dans le nord de Londres, mais ils devront peut-être mettre en place un package attrayant pour amener Madrid à entamer une conversation.

– Attaquant du FC Salzbourg Patson Daka est une cible pour Manchester United, Manchester City, Liverpool et Arsenal, indique le Daily Mail. L’attaquant zambien a marqué 27 buts en 31 matchs cette saison, dont 20 buts en 18 matches. On pensait que le joueur de 22 ans était évalué à environ 17 millions de livres sterling l’été dernier, mais cette valeur devrait augmenter après sa forme prolifique.