MANCHESTER, Angleterre – Cela en dit long sur la position actuelle de Raheem Sterling à Manchester City, puis lorsque Pep Guardiola a choisi une équipe de réserve pour jouer à Leeds United, il y était. Et si c’était une chance pour Sterling de montrer qu’il devrait jouer un rôle plus important dans la chasse au quadruple de City, l’ailier anglais n’aura probablement pas l’impression d’en tirer le meilleur parti.

Ce n’est pas la faute de Sterling si City a été surpris 2-1 par Leeds au stade Etihad samedi – loin de là – mais il y avait peu de choses dans son travail d’après-midi pour suggérer qu’il devrait être dans l’équipe pour affronter le Borussia Dortmund en Champions Quarts de finale de la ligue, match retour, mercredi.

L’équipe locale a joué contre 10 hommes pendant plus de 45 minutes après l’expulsion de Liam Cooper pour un défi vicieux à hauteur des genoux contre Gabriel Jesus, mais Sterling et ses coéquipiers n’ont pas pu profiter de l’espace supplémentaire et à la fin, c’était Leeds qui est parti pour célébrer le moment où Stuart Dallas a traversé le temps d’arrêt pour marquer son deuxième du match.

Leur victoire a été obtenue avec 29% de possession et deux tirs cadrés.

En termes d’ambitions de City cette saison, une deuxième défaite de leurs 29 derniers matchs ne changera pas grand-chose à la destination du titre de Premier League, mais cela pourrait affecter les perspectives de Sterling d’être au premier plan de l’équipe lorsque les enjeux sont plus élevés. Avant la fin du mois d’avril, City affrontera Dortmund en quart de finale retour de la Ligue des champions, Chelsea en demi-finale de la FA Cup et Tottenham en finale de la Carabao Cup.

« Nous avons joué un très bon match », a déclaré Guardiola. « Le but que nous leur avons donné, derrière, nous avons été solides et nous avons fait des erreurs pour une contre-attaque. Nous ne l’avons pas contrôlé. Dans les 10 dernières minutes, ils ont eu d’autres chances, ils sont rapides et peuvent le faire. comme ils étaient, vous devez les empêcher de courir et nous ne l’avons pas fait.

« Que se passe-t-il lorsque vous perdez un match, vous réalisez à quel point c’est difficile ce que nous avons fait jusqu’à présent. Quand Liverpool perd un match à Anfield après deux ou trois ou quatre ans, vous réalisez à quel point c’est difficile ce qu’ils ont fait. Maintenant, nous avons pour le refaire.

« Les quatre prochains matchs, trois sont comme des finales – Ligue des champions, FA Cup et Carabao Cup. Nous avons confiance dans les matchs. Une défaite est parfois nécessaire pour comprendre à quel point c’est difficile ce que nous avons fait. »

Guardiola a choisi de faire reposer ses hommes principaux contre Leeds, avec Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Kyle Walker et Ilkay Gundogan tous nommés parmi les remplaçants. Sterling, quant à lui, n’a obtenu que son premier départ en championnat depuis la défaite contre Manchester United il y a un mois. Interrogé avant le match sur la raison pour laquelle Sterling n’avait commencé qu’un des six derniers matches toutes compétitions confondues, la réponse de Guardiola était simple: Riyad Mahrez et Phil Foden sont en meilleure forme.

« En ce moment, j’ai décidé parce que je vois Riyad et Phil dans une forme incroyable, incroyable et incroyable », a déclaré Guardiola lors de sa conférence de presse d’avant-match. « C’est la seule raison pour laquelle, il n’y en a pas d’autre. Il [Sterling] est important pour l’équipe et le club, cela ne fait aucun doute. C’était la raison des sélections. «

Sterling et Man City sont stupéfaits par Leeds samedi, mais il n’y a pas le temps de s’attarder sur une seule défaite avec les victoires incontournables de la Ligue des champions, de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue à l’horizon. Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

Il n’y a pas si longtemps, Sterling était le premier nom sur la feuille d’équipe de Guardiola, mais plus maintenant. Sans but de club depuis février, il semble en manque de confiance et il y a eu un moment à 10 minutes du temps samedi qui l’a résumé. Avec City poussant pour un but, Sterling a ramassé le ballon dans sa moitié de terrain et a couru vers la défense de Leeds. Il avait des options à gauche et à droite, mais quand le moment est venu de passer ou de tirer, il ne semblait pas sûr de ce qu’il fallait faire et le mouvement a été étouffé.

Une fléchette dans la surface et un cliché d’Illan Meslier en première mi-temps ont été accueillis par des cris de « brillant, Raz » des remplaçants de City, mais cela s’est avéré être l’ampleur de la menace qu’il représentait aux côtés de Marcelo Biesla.

L’avantage clinique qui a aidé Sterling à marquer 79 buts en trois saisons entre 2017 et 2020 semble temporairement manquer. La saison dernière, il a inscrit 31 buts en 52 matchs. Cette saison, il est 13 sur 40.

« Nous n’avons pas créé assez pour les attaquants, cela fait partie du jeu », a déclaré Guardiola. « Le meilleur moment que nous ayons eu dans le match, nous avons fait une erreur derrière et nous avons essayé mais nous n’avons pas pu marquer. Nous allons nous reposer et préparer deux jours pour le match à Dortmund et décider de la façon dont nous allons jouer. »

City pourrait avoir jusqu’à 13 matchs à jouer au cours des sept dernières semaines de la saison, et Guardiola aura besoin de toute son équipe. Mais avec le titre presque terminé, il n’y en a qu’une poignée qui compte vraiment. et pour ceux-là, Guardiola aura besoin de sa meilleure équipe. Pour le moment, il n’inclut pas la livre sterling.