Le gardien de Manchester City et de l’USMNT, Zack Steffen, a déclaré que faire ses débuts en Ligue des champions serait un rêve.

Steffen devrait débuter mercredi contre Marseille au stade Etihad alors que Pep Guardiola cherche à faire tourner son équipe avec une qualification du groupe C déjà obtenue. Steffen a fait deux apparitions dans la Coupe Carabao jusqu’à présent cette saison et devrait probablement obtenir le feu vert pour remplacer le numéro 1 habituel Ederson.

« [I’ve been] regarder la Ligue des champions d’aussi loin que je me souvienne « , a déclaré Steffen mardi. » Sortir et entendre la chanson sera vraiment spécial pour moi et ma famille. Je suis ravi de sortir et de jouer à un autre match, avec impatience. «

Steffen a passé une grande partie de cette saison sur le banc en tant que remplaçant d’Ederson après son arrivée d’une période de prêt à Fortuna Düsseldorf cet été.

Mais le joueur de 25 ans, sélectionné à 19 reprises par les États-Unis, insiste sur le fait qu’il n’est pas préoccupé par un manque de temps de jeu affectant sa performance contre Marseille.

« Le personnel des gardiens fait un très bon travail en continuant à pousser tous les gardiens au jour le jour », a-t-il déclaré. « Ils sont vraiment détaillés. Vous ne pouvez pas vraiment venir à l’entraînement et donner 50%, vous devez donner 100% chaque jour. C’est pourquoi nous sommes l’un des meilleurs clubs du monde. »

Steffen a été un fervent partisan du mouvement Black Lives Matter qui a vu des joueurs de toute l’Angleterre prendre le genou avant chaque match.

Le geste a été hué par une section de partisans de Millwall samedi et le natif de Pennsylvanie dit que cela prouve que plus d’éducation est nécessaire sur la question de l’égalité raciale.

« C’est très décevant, mais cela vous ouvre également les yeux. De toute évidence, tout le monde ne comprend pas parfaitement la situation – ce n’est pas grave », a ajouté Steffen.

«Nous ne pouvons pas enseigner à tout le monde, mais nous pouvons au moins parler aux gens et avoir ces discussions et essayer de leur montrer pourquoi nous nous battons, pourquoi nous prenons un genou, pourquoi nous essayons de redonner aux communautés défavorisées qui ont été opprimé. »