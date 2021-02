Les deux meilleures équipes du classement de la Premier League, Manchester City et Manchester United, ne sont pas étrangères aux transferts de joueurs, mais un nouveau rapport a révélé l’ampleur de leurs dépenses importantes.

Les deux rivaux acharnés ont enregistré les deux plus grands déficits de transferts nets dans toutes les cinq premières ligues européennes au cours des 10 dernières fenêtres de transfert, selon le dernier rapport sur le financement du football de l’Observatoire du football CIES.

L’étude du CIES, utilisant des données publiées par les clubs ou rapportées par les médias depuis l’été 2016. a révélé que City avait dépensé un total de plus d’un milliard d’euros en transferts entrants – 1006 millions d’euros (1217 millions de dollars), pour être exact – – et n’a récupéré que 375 M € de chiffre d’affaires sortant. Cela leur a laissé les dépenses nettes négatives les plus importantes d’Europe avec un énorme – 631 millions d’euros.

United est le prochain sur la liste après avoir dépensé 832 millions d’euros en signatures et récupéré 246 millions d’euros en transferts sortants, ce qui les laisse avec une dépense nette de – 586 millions d’euros sur 10 fenêtres.

Voici les principaux enseignements du rapport CIES.

La ville a dépensé gros à l’arrière

Une grande partie des dépenses de City a été consacrée aux défenseurs, Pep Guardiola ayant rapporté pour 419 millions d’euros de joueurs défensifs au cours des quatre dernières années seulement. Ruben Dias, la signature défensive la plus chère de City à ce jour, est devenu le cinquième défenseur le plus cher de tous les temps lorsqu’il a signé de Benfica dans un accord d’une valeur de 68 millions d’euros avant la saison 2020-2021. Avec City n’ayant concédé que 14 buts en 22 matchs de Premier League jusqu’à présent cette saison, et Dias gardant 11 feuilles blanches en 12 matchs jusqu’à la fin janvier (soit 990 minutes sans concéder de but), vous devriez affirmer que c’était le cas. vaut le lourd investissement.

United a battu des records

United a également été responsable d’une vague d’opérations de transfert massives au cours de la même période, y compris un couple qui a fait le livre des records. L’arrivée de 105 millions d’euros de Paul Pogba de la Juventus en 2016 était un record du monde à l’époque, tandis que le capitaine du club Harry Maguire est toujours le défenseur central le plus cher du monde après son déménagement de 91 millions d’euros de Leicester City en 2019. Romelu Lukaku, Nemanja Matic, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka et Fred ont également contribué à faire grimper les dépenses totales de United à 832 millions d’euros.

Le Barça est le plus gros dépensier d’Europe

Un seul club a dépensé plus pour les signatures entrantes que Manchester City depuis l’été 2016 et c’est Barcelone. Leurs dépenses de 1171 millions d’euros pour des joueurs tels que Philippe Coutinho, Ousmane Dembele et Antoine Griezmann sont compensées par 700 millions d’euros de frais de transfert reçus au cours de cette période, ce qui signifie que le Barça est troisième sur la liste globale des dépenses nettes négatives avec -471 millions d’euros. Pas étonnant que le club catalan soit dans une situation financière aussi difficile pour le moment.

La paire de prix du PSG

Jamais timide quand il s’agit de dépenser gros pour obtenir ce qu’il veut, le Paris Saint-Germain est quatrième du tableau avec un déficit total de transferts de – 455 millions d’euros. Quand on considère que les géants de la Ligue 1 ont battu le record du monde des transferts pour signer Neymar de Barcelone pour 222 millions d’euros à l’été 2017, puis ont dépensé 180 millions d’euros supplémentaires pour acquérir Kylian Mbappe l’année suivante, ce n’est guère surprenant.

Les clubs de Premier League tous présents

Sur les 88 clubs européens de premier plan actuellement inclus dans le tableau CIES, les 20 équipes de Premier League sont dans la moitié supérieure. Étonnamment, Everton (-346 M €) et Aston Villa (-339 M €) sont au-dessus de Chelsea (-308 M €) et d’Arsenal (-299 M €) en termes de solde de transfert. En fait, pas une seule équipe de Premier League n’a enregistré un solde de transferts positif depuis l’été 2016, les trois clubs se rapprochant le plus du seuil de rentabilité étant Southampton (-50 millions d’euros), West Bromwich Albion (-73 millions d’euros) et Newcastle United. (-77 M €).

Liverpool a remporté le titre avec des livres (presque) équilibrés

En ce qui concerne la Premier League, Liverpool, champion en titre, a réalisé un déficit de transferts assez impressionnant de -129 millions d’euros. Bien que cela les place 23e du classement général de la CIES, le total des Reds est meilleur que toute autre équipe qui a terminé dans la première moitié de la Premier League la saison dernière.

Le maigre déficit de Madrid

Le Real Madrid est en 29e position sur la liste avec un solde de transfert négatif relativement faible de seulement – 91 millions d’euros, ce qui signifie qu’il aurait réalisé un bénéfice sur les transferts s’il n’avait pas signé Eden Hazard dans un accord qui pourrait finir par leur coûter 160 millions d’euros. . Les transactions de transfert des poids lourds espagnols leur ont en quelque sorte coûté moins que la dépense de Leeds United (-115 millions d’euros) alors que ce dernier n’est revenu au football de haut niveau que l’été dernier.

Honneurs même dans le derby de Milan

L’Internazionale et l’AC Milan sont peut-être des ennemis éternels, mais les deux clubs de Serie A sont unis par leurs problèmes persistants de déficits opérationnels. Bien qu’ils effectuent tous deux des transferts gratuits astucieux tels qu’Alexis Sanchez et Zlatn Ibrahimovic, les rivaux voisins sont tous deux dans le top 10 en matière de dépenses de transferts négatifs: – 386 millions d’euros pour l’Inter et – 311 millions d’euros pour Milan.

Les clubs français les plus frugaux

Sur les 88 équipes impliquées, deux clubs de Ligue 1 sont au pied de la table, Lyon (+ 151 M €) et Lille (+ 191 M €) ayant mieux résisté que tout autre club des cinq grandes ligues européennes en termes de solde de transfert net. . Lyon a vendu un certain nombre de joueurs de haut niveau à d’autres clubs européens au cours des dernières années, avec des personnalités telles que Tanguy Ndombele, Ferland Mendy et Alexandre Lacazette effectuant des transferts importants à Tottenham Hotspur, au Real Madrid et à Arsenal respectivement. Lille a en grande partie le transfert colossal de Victor Osimhen à Naples et le passage tout aussi lucratif de Nicolas Pepe à Arsenal à remercier pour leur position à l’extrémité de la table.

Le meilleur du reste

En ce qui concerne l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne, les soldes les plus positifs ont été enregistrés par Atalanta (+ 133 M €), Hoffenheim (+ 87 M €) et Valence (+ 67 M €).