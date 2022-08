Man City et Liverpool renouvellent leur combat pour le titre alors que les clubs de Premier League font preuve de muscle financier

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Les clubs de Premier League ont dépensé environ 1 milliard de livres sterling (1,2 milliard de dollars) dans la course aux armements pour les nouveaux talents avant le début de la saison 2022/23 vendredi, mais les champions de Manchester City restent du côté battre.

Après avoir remporté quatre titres de champion en cinq ans, l’équipe de Pep Guardiola a été renforcée par l’arrivée du plus grand nom de l’été à Erling Haaland.

Le Norvégien avait le choix entre les meilleurs clubs européens après avoir marqué 85 buts en 88 matchs pour le Borussia Dortmund et a suivi les traces de son père Alf Inge – un ancien capitaine de City – du côté bleu de Manchester.

Haaland a peut-être eu un début à oublier car il a raté une opportunité flagrante vers la fin de la défaite 3-1 de City contre Liverpool samedi, mais Guardiola a averti les prétendants au trône de son équipe que “les buts viendront”.

“Il n’y a aucune raison de ne pas être confiant”, a ajouté Guardiola. “Ce que ces gars ont fait, pas seulement en Premier League, mais dans les coupes, les étapes que nous avons franchies en Europe et dans beaucoup de choses.”

Dans une fenêtre de changement significatif à l’Etihad, l’attaquant argentin Julian Alvarez et le milieu de terrain international anglais Kalvin Phillips sont également arrivés.

Mais Guardiola a laissé beaucoup d’expérience aux rivaux de Premier League avec Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko se dirigeant vers Arsenal et Raheem Sterling rejoignant Chelsea.

Liverpool est le mieux placé pour se précipiter sur tout dérapage des normes de City.

L’équipe de Jurgen Klopp s’est vu refuser un quadruplé historique par la plus belle des marges la saison dernière alors qu’elle a été propulsée au titre d’un point et a perdu la finale de la Ligue des champions 1-0 contre le Real Madrid après avoir remporté la Ligue et la FA Cup.

Les Reds ont également rafraîchi leur ligne de front avec la présence imposante de Darwin Nunez venant compenser la perte de Sadio Mane au Bayern Munich.

Nunez a eu un impact immédiat dans le Community Shield, remportant un penalty et marquant pour transformer le match en faveur de Liverpool en fin de match.

– Défi pour le titre de Tottenham ? –

City et Liverpool ont dominé le football anglais au cours des cinq dernières années, mais s’il doit y avoir un défi du peloton de chasse, cela pourrait venir de Tottenham.

Avant la première saison complète d’Antonio Conte aux commandes, l’Italien a été fortement soutenu par le conseil d’administration normalement économe des Spurs avec les signatures de Richarlison, Yves Bissouma, Ivan Perisic, Djed Spence, Clement Lenglet et Fraser Forster.

Surtout, Tottenham a également conservé le duo vedette de Harry Kane et Son Heung-min alors qu’ils visent un premier titre de champion en 62 ans.

Arsenal a été dans une forme de pré-saison fulgurante avec Jesus en feu dans les raclées de Chelsea et de Séville.

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a qualifié son équipe de “non compétitive” après avoir perdu 4-0 contre les Gunners à Orlando et les Blues sont une équipe en transition après la prise de contrôle de Todd Boehly.

Il y a aussi beaucoup de travail devant le nouveau manager de Manchester United, Erik ten Hag, avec l’avenir incertain de Cristiano Ronaldo qui pèse sur le début d’une nouvelle ère pour les Red Devils.

– Les nouveaux garçons Forest dépensent plus que Newcastle –

Au milieu de l’ampleur des grosses dépenses des clubs anglais, Newcastle a été étonnamment calme dans sa première fenêtre estivale depuis le rachat du fonds souverain saoudien.

Les Magpies ont dépensé un peu moins de 60 millions de livres sterling pour le défenseur néerlandais Sven Botman, le gardien anglais Nick Pope et un contrat permanent pour l’arrière gauche Matt Targett.

Les nouveaux garçons de Nottingham Forest ont dépensé plus de 70 millions de livres sterling sur 12 nouvelles recrues lors de la première saison des doubles champions d’Europe de retour dans l’élite depuis 23 ans

Cette somme n’inclut même pas un contrat d’un an pour Jesse Lingard d’une valeur de 200 000 £ par semaine après avoir rejoint un transfert gratuit de Manchester United.

L’activité de transfert d’Aston Villa est sans doute le meilleur exemple du fossé financier croissant entre la Premier League et le reste de l’Europe.

Le milieu de terrain international français Boubacar Kamara et le défenseur central brésilien Diego Carlos ont tourné le dos au football de la Ligue des champions avec Marseille et Séville respectivement pour rejoindre l’équipe de Steven Gerrard, qui a terminé 14e de l’élite anglaise la saison dernière.