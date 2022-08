Man City et Liverpool devant le peloton de chasse dans la course au titre de Premier League, selon les parieurs

Les parieurs ont identifié la quête du titre de Premier League comme une course à deux chevaux, le champion en titre Manchester City et Liverpool étant séparés du peloton.

Man City, qui a remporté quatre des cinq derniers titres EPL, est le favori des cotes pour le remporter à nouveau, répertorié à -165 chez Caesars Sportsbooks. Liverpool, vice-champion de la saison dernière, est à +200.

L’écart entre les deux meilleurs clubs et le reste du tableau est important, selon les parieurs. Man City et Liverpool sont les deux seules équipes avec une cote à un chiffre. Tottenham, à +1 400, et Chelsea, à +1 600, sont les prochains mais bien en dessous des cotes. Tottenham, cependant, a attiré le plus de paris et est le plus parié pour remporter le titre de champion au Caesars Sportsbook, mais ce sera une tâche difficile de renverser Man City.

Man City a ajouté l’attaquant d’élite Erling Haaland pendant l’intersaison, renforçant la liste déjà puissante de Pep Guardiola qui a affiché 93 points en route vers le titre de l’année dernière. C’était le sixième plus grand nombre de points dans l’histoire de la ligue. Liverpool, cependant, n’a terminé qu’un point derrière et a décroché une victoire sur Man City la semaine dernière dans le FA Community Shield.

Arsenal, qui démarre la saison vendredi contre Crystal Palace, est à +2 800, et Manchester United à +3 500. Les cotes de titre de pré-saison de Man United sont les plus longues depuis plus d’une décennie, selon les archives de paris sportifs Sportsoddshistory.com.

Bournemouth et Fulham, à 1 500-1 et 1 000-1 respectivement, sont les coups les plus longs au tableau de Caesars Sportsbook.