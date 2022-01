Man City et Liverpool déménageront-ils pour la star de la Juve Dybala ?

La fenêtre de transfert de janvier 2022 est ouverte (découvrez quand elle se ferme ici), et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, affaires conclues!

TOP STORY: Man City et Liverpool déménageront pour la star de la Juve Dybala?

Liverpool a contacté l’attaquant de la Juventus Paulo Dybala sur un éventuel transfert, déclare Tutomercatowebtandis que Gazzetta dello Sport insiste pour que Manchester City ait rejoint la course.

2 Connexe

Dybala, 28 ans, est en fin de contrat cet été et n’a pas encore convenu des conditions d’un nouvel accord. L’international argentin devrait avoir de la concurrence pour sa place une fois que la Juve aura terminé la signature de 75 millions d’euros de Dusan Vlahovic de la Fiorentina dans les prochains jours.

L’Inter Milan tient également à Dybala, avec l’ancien directeur de la Juventus Beppe Marotta désormais au club, et pourrait lui offrir la possibilité de poursuivre sa carrière en Serie A.

Cependant, Manchester City est désormais également intéressé. Le club est sur le point de conclure un contrat de 18 millions d’euros pour l’attaquant de 21 ans de River Plate Julien Alvarezont déclaré des sources à ESPN, mais Dybala offrirait une option plus immédiate.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

BLOG EN DIRECT

09h57 GMT : Erling Haaland a déclaré qu’il était temps de « passer à autre chose » des commentaires qu’il a faits plus tôt ce mois-ci à propos du Borussia Dortmund le pressant de prendre une décision sur son avenir.

Haaland, 21 ans, devrait quitter Dortmund à la fin de la saison, avec les meilleurs clubs de Premier League ainsi que Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain intéressés par sa signature, selon des sources ESPN.

« Je ne veux pas vraiment en dire trop à ce sujet, mais j’ai senti qu’il était temps pour moi de dire quelque chose. » Haaland a déclaré, dans une interview avec certains détenteurs de droits de Bundesliga, pourquoi il estimait qu’il devait aborder publiquement la situation.

« Beaucoup d’autres parlaient – ​​c’était donc ça. Maintenant, je ne veux pas trop en dire. J’ai dit ce que j’ai dit, et maintenant nous passons à autre chose. »

09h40 GMT: Palmeiras envisage d’imposer une clause de libération de 100 millions d’euros à la sensation de 15 ans Endrick, selon la publication brésilienne Lanceau milieu de l’intérêt du Real Madrid, de Barcelone et d’une foule d’autres grands clubs européens.

Endrick – qui a brillé ces derniers mois au niveau U-17 et U-20, avec des clips de ses buts devenus viraux – est cependant encore trop jeune pour signer un contrat professionnel, et Palmeiras ne pourrait atteindre un tel accord lorsqu’il aura 16 ans en juillet prochain.

Rapports de Marca que, avec le Real Madrid en tête de la course pour le signer, une offre de 30 à 40 millions d’euros serait maintenant nécessaire pour mettre en place un accord pour un achat obligatoire dans deux ans et demi, quand Endrick est en mesure de quitter le Brésil à 18 ans.

09h18 GMT : Jesse Lingard est de plus en plus mécontent de son traitement par Manchester United avec des pourparlers sur un éventuel transfert de prêt à Newcastle au point mort et au bord de l’effondrement, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Lingard, qui sera en fin de contrat cet été, souhaite déménager à St James’ Park jusqu’à la fin de la saison. Il reste déçu que United ait refusé d’entamer des négociations avec Tottenham ou West Ham ce mois-ci parce qu’ils sont considérés comme des rivaux pour une place dans le top quatre.

Des sources ont déclaré à ESPN United demander à Newcastle de couvrir le salaire de Lingard, de payer des frais de prêt de 2,5 millions de livres sterling et 12 millions de livres supplémentaires s’ils évitent la relégation. Le package global finirait par coûter à Newcastle plus de 15 millions de livres sterling.

On craint dans le camp de Lingard que Newcastle puisse bientôt mettre un terme à sa poursuite et tourner son attention vers le milieu de terrain de Tottenham Dele Alli.

Des sources ont déclaré à ESPN que United avait déjà refusé une offre de Newcastle pour Lingard qui comprenait des frais de prêt de 6 millions de livres sterling malgré l’acceptation de prêter gratuitement Anthony Martial à Séville.

Les représentants de Lingard soupçonnent qu’il est traité différemment car il a jusqu’à présent refusé de signer un nouveau contrat et pourra quitter Old Trafford pour rien le 30 juin.

08h42 GMT : Valence a accepté la dernière offre de l’Atletico Madrid pour Daniel Wassselon plusieurs rapports en Espagne, le déménagement étant sur le point d’être officialisé.

Les deux Marque et COMME conviennent qu’un accord a été conclu pour un montant d’environ 3 millions d’euros, Marca mettant le chiffre à 2,7 millions d’euros plus les variables.

Wass, 32 ans – un joueur polyvalent qui est nominalement un milieu de terrain mais qui a fréquemment joué pour Valence en tant qu’arrière latéral – est disponible à bon marché avec son contrat à Mestalla expirant cet été.

L’Atletico a tenu à se renforcer à l’arrière après la vente de Kieran Trippier à Newcastle, et serait également sur le point de signer Reinildo Mandava de Lille.

Valence, quant à lui, travaille contre la montre pour signer Ilaix Moriba en remplacement de Wass, selon SE DÉBROUILLER radio,

Les négociations sont à un stade avancé et le joueur de 19 ans, récemment disputé la Coupe d’Afrique des Nations avec la Guinée, pourrait retourner en Espagne six mois après avoir rejoint Leipzig depuis Barcelone.

Valence a approché Leipzig pour obtenir le prêt de Moriba pour le reste de la saison. Moriba n’a fait que six apparitions dans toutes les compétitions pour Leipzig depuis son transfert de 16 millions d’euros du Barca.

08h00 GMT : Tottenham Hotspur devrait faire une offre améliorée pour l’ailier du FC Porto Luis Díaz après avoir rejeté une offre d’ouverture de 45 millions d’euros plus des modules complémentaires, des sources ont déclaré à James Olley d’ESPN.

Porto a une position de négociation solide basée sur la présence d’une clause de libération de 80 millions d’euros (90,23 millions de dollars) dans le contrat du joueur de 25 ans, mais les Spurs sont certains qu’un accord peut être conclu en dessous de ce chiffre.

Tottenham prévoit d’augmenter son offre, mais les clubs restent assez éloignés dans leurs évaluations alors que les négociations se poursuivent, formant un aspect de ce qui promet d’être quelques jours chargés aux Spurs.

Antonio Conte a souligné l’urgence de renforts ce mois-ci plutôt que d’attendre l’été et a identifié Diaz, un international colombien avec 16 buts en 26 matchs dans toutes les compétitions cette saison, comme un élément clé de sa reconstruction.

jouer 1h30 Julien Laurens est au courant des dernières nouvelles faisant état d’un « mécontentement » vis-à-vis de la direction de Thomas Tuchel dans le vestiaire de Chelsea.

PAPER GOSSIP (par Nick Judd)

– Southampton tient tellement à continuer Armand Broja qu’ils sont prêts à battre leur record de transfert pour l’éloigner de Chelsea de façon permanente. TEAMtalk estime que Broja, qui a marqué cinq buts en 18 matchs de Premier League cette saison lors de son prêt sur la côte sud, a tellement impressionné le personnel d’entraîneurs des Saints qu’ils sont prêts à se séparer de 25 millions de livres sterling, plus que ce qu’ils ont payé à Liverpool. Danny Ing, pour l’avoir. Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a un certain nombre d’options offensives à Chelsea et pourrait être disposé à laisser partir Broja.

– Ailier du PSV Eindhoven Cody Gakpo a ignoré les regards admiratifs de Marseille l’été dernier pour rester aux Pays-Bas et sa décision semble avoir porté ses fruits, Arsenal, Liverpool et Manchester City étant désormais à la poursuite du joueur de 22 ans, selon Footmercato. L’attaquant gaucher était auparavant surveillé par le Bayern Munich, mais les Allemands auraient refroidi leur intérêt. Arsenal semble être le club le plus enthousiaste, alors qu’il cherche à remplacer Pierre-Emerick Aubameyangmais ils auraient du mal à égaler l’attrait de Liverpool ou de Manchester City.

– Gardien de but talentueux de la Major League Soccer Gabriel Slonina suscite l’intérêt de la Premier League et pourrait être sur le point de retirer 10 millions d’euros du Chicago Fire, selon Fabrice Romano. L’année dernière, Slonina est devenu le plus jeune gardien de but à débuter un match de championnat MLS, et sa feuille blanche ultérieure a également été un record. Pourtant, pour faire ses débuts complets pour les États-Unis, Slonina a été comparé à Gianluigi Buffon, et le joueur de 17 ans a connu une ascension remarquable. Il n’est pas passé inaperçu. En plus de deux équipes de Premier League sans nom, Slonina susciterait également l’intérêt de la Bundesliga, de la Serie A et de l’Atletico Madrid en Espagne.

– Suite aux rapports que Chelsea surveillait Niklas Sule, il semble maintenant que Newcastle United ait également rejoint la course. Mercredi, le PDG du Bayern, Oliver Kahn, a confirmé que l’Allemand quitterait le club cet été. C’est selon TEAMtalk, qui suggère que Sule ne partira pas avant l’été quand il sera agent libre. Cependant, Chelsea et Newcastle souhaitent décrocher le défenseur central avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier, même si cela signifie se séparer de 32 millions de livres sterling.

– Manchester City est sur le point de signer le prodige hongrois Zalan Vancsa du MTK Budapest. Le télégraphe rapporte que l’ailier de 17 ans restera en Hongrie jusqu’à la fin de la saison avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers de City cet été. Vancsa doit subir un examen médical cette semaine. Le Bayern Munich, l’AC Milan et Séville surveilleraient tous l’étoile montante, mais City a agi rapidement pour battre l’opposition à sa signature.

– Victor Osimhen est un homme recherché, et bien qu’il semble heureux de rester à Naples jusqu’à l’été, il a été identifié par Arsenal et Newcastle comme une cible prioritaire, selon Gazzetta dello Sport. L’intérêt d’Arsenal semble reposer sur la possibilité ou non de décharger Aubameyang, dont l’avenir est clairement destiné à être loin du nord de Londres. Barcelone est intéressé par l’attaquant gabonais, et si cet accord se concrétise, les Gunners pourraient remplacer Osimhen. Le joueur de 23 ans compte un but environ tous les deux matchs pour l’équipe italienne et son record avec l’équipe précédente de Lille était tout aussi impressionnant.