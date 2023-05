Man City et le Real Madrid se sont tous deux retenus. Qui va lâcher prise ?

MADRID – Manchester City a évité une répétition de son cauchemar du Real Madrid, mais ils ne peuvent pas encore rêver de remporter la Ligue des champions.

La peur et le respect affichés par les deux équipes lors du match nul 1-1 de mardi au Santiago Bernabeu ont servi à quelque chose, mais l’équipe qui se détache et fait faillite lors du match retour de la semaine prochaine à l’Etihad se rendra en finale à Istanbul en juin. dix.

Lorsqu’une équipe sort invaincue du match à l’extérieur d’un match aller-retour, elle a le droit de se considérer comme favorite pour le match à domicile. City s’attendra à obtenir le résultat dont il a besoin pour atteindre sa deuxième finale de la compétition lors de la visite du Real à Manchester la semaine prochaine.

Mais pour que cela se produise, l’équipe de Pep Guardiola doit chercher à dominer, intimider et vaincre une équipe qui est sans doute la plus accomplie du football mondial lorsqu’il s’agit de garder son sang-froid et d’obtenir un résultat.

« Ils [Real] sont si exigeants, avec l’expérience et la qualité », a déclaré Guardiola après le résultat de mardi. « Quand vous jouez ce genre de match, c’est comme une éliminatoire, alors j’espère que nous pourrons apprendre, mieux défendre et mieux attaquer. »

Le Real est revenu d’entre les morts lors de la demi-finale retour de la saison dernière avec une paire de buts à la 90e minute, qui a anéanti l’avantage de deux buts de City, Karim Benzema remportant le match en prolongation. Et lors des huitièmes de finale de cette saison, les joueurs de Carlo Ancelotti ont perdu deux buts après seulement 14 minutes du match aller à Liverpool – pour s’imposer 5-2 dans la soirée. Personne ne revient de ce genre de position à Anfield – l’effondrement 4-0 de Barcelone lors du match retour de la demi-finale 2019 en est l’exemple ultime – mais le Real l’a fait.

Ainsi, alors que l’égalisation de Kevin De Bruyne à la 67e minute après l’ouverture imparable de Vinicius Junior en première mi-temps a fait pencher la balance en faveur de City, les marges sont toujours aussi serrées. Le Real peut détruire n’importe quel adversaire lors de la contre-attaque, c’est pourquoi City a retenu quelque chose au Bernabeu. La peur d’être soumis au même genre de finition impitoyable qui leur a coûté une place en finale de la saison dernière était clairement au premier plan de leurs esprits et elle sera toujours là la semaine prochaine.

Mais gérer cela est le Rubicon que City doit franchir. Ils devront prendre les risques qui créeront des opportunités pour le Real dans un jeu de roulette de football à enjeux élevés et, à son tour, le Real tentera de capitaliser sur la pression que City subit pour enfin remporter la Ligue des champions.

Le Real se pavanera dans l’Etihad en tant que vainqueur de tournois à 14 reprises et ils saisiront toutes les occasions de faire souffrir City d’un complexe d’infériorité, mais chaque grande équipe doit surmonter ce défi – celui que City doit maintenant relever. Ils ont dominé le football anglais pendant une bonne partie de la décennie et se sont imposés comme une force majeure en Europe. Ce qu’ils n’ont pas, c’est une victoire européenne déterminante, donc battre le Real la semaine prochaine leur donne cette opportunité et c’est une bataille psychologique autant que footballistique.

Alors, comment font-ils ? Qu’est-ce qui fera la différence et leur permettra de battre les ultimes concurrents de la Ligue des Champions ? Deux joueurs seront essentiels – De Bruyne et Erling Haaland. Lorsque De Bruyne livre, comme il l’a fait au Bernabeu, City perd rarement. Revenez à la défaite finale de la Ligue des champions contre Chelsea en 2021 et les espoirs de City ont plongé lorsque le milieu de terrain belge s’est cassé la pommette lors d’un affrontement avec le défenseur des Blues de l’époque, Antonio Rudiger, à la 60e minute.

Guardiola a géré De Bruyne de manière stratégique ces derniers mois. Épuisé à la fois physiquement et émotionnellement par la mauvaise performance de la Belgique à la Coupe du monde, Guardiola s’est reposé et a même laissé tomber De Bruyne dans les semaines et les mois qui ont suivi son retour du Qatar, mais le plan était de donner une pause au milieu de terrain et de s’assurer qu’il était en forme et qu’il tirait sur cette étape cruciale de la saison. Avec deux buts lors de la victoire 4-1 en Premier League contre Arsenal le mois dernier et le but contre le Real, De Bruyne fait exactement ce que Guardiola avait prévu – culminant au moment parfait.

Haaland, en revanche, s’est rarement éloigné de sa forme optimale cette saison. Avec 51 buts dans toutes les compétitions, il a été la signature de la saison et pourrait s’avérer être l’une des signatures les plus importantes qu’un club ait jamais faites s’il marque les buts pour aider City à réaliser un triplé cette saison. Mais à Madrid, Haaland était silencieux – il n’a enregistré que 21 touches de balle – et a été marqué hors du match par la force physique et la conscience de Rudiger, le partenaire défensif David Alaba ayant également un impact important sur l’annulation de l’attaquant de City. Trop souvent, les courses de Haaland n’ont pas été repérées assez tôt par ses coéquipiers, mais même quand même, c’était une rare nuit.

Mais si Haaland est proche de son meilleur niveau la semaine prochaine, le Real aura une montagne à gravir pour l’empêcher de marquer. City aime commencer comme un tourbillon à l’Etihad et le Real devra affronter la tempête précoce qui aura Haaland au cœur de celle-ci. Mais le Real est le Real et ils ont obtenu des résultats incompréhensibles cette saison et d’autres. City n’a pas perdu un match à domicile lors d’un match à élimination directe en Ligue des champions depuis 2018 et ils n’ont jamais été battus par le Real à l’Etihad, donc le guide de forme favorise l’équipe de Guardiola.

Cela ne fera que motiver le Real, cependant. C’est une équipe qui aime surmonter les obstacles.

« Nous aborderons le match retour avec la même confiance et le même optimisme que nous pouvons gagner là-bas », a déclaré le milieu de terrain du Real Luka Modric. « Aucune équipe n’en sort avec un gros avantage. L’égalité est ouverte, environ 50-50, et nous étions à peu près sûrs que rien ne serait réglé ce soir. »

Cependant, City est désormais un léger favori, ce qui entraîne ses propres pressions. Ils doivent simplement justifier cette étiquette et se montrer à la hauteur. Ils l’ont fait tant de fois, mais le Real Madrid n’est pas un adversaire ordinaire, donc le cauchemar pourrait encore revenir hanter City la semaine prochaine.