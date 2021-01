Lionel Messi est désormais libre de parler à d’autres clubs alors que son contrat à Barcelone entre dans ses six derniers mois.

L’Argentin a failli quitter le Camp Nou l’été dernier avant d’opter pour une autre année.

Manchester City et le PSG étaient deux des clubs les plus étroitement liés à ses services et peuvent désormais entamer des discussions s’ils le souhaitent.

Messi a décidé de ne pas poursuivre les Catalans en justice alors qu’il tentait de forcer son départ.

Mais l’avenir du joueur de 33 ans est loin d’être certain, City et le PSG cherchant à l’éloigner de l’Espagne.

Le mouvement de transfert qui éclipserait toute autre chose dans l’histoire a de nouveau été ravivé avec la première page de Marca déclarant que « Messi est libre de négocier ».

Un passage à l’Etihad permettrait à l’attaquant de retrouver Pep Guardiola tout en se dirigeant vers Paris le verrait faire à nouveau équipe avec Neymar.

Le futur patron du PSG, Mauricio Pochettino, tient à son compatriote et le club espère utiliser les relations entre certains de ses personnages clés et l’Argentin.