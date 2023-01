Man City et Erling Haaland sont de retour dans la course au titre

Manchester City a riposté après un déficit de 2-0 à la mi-temps contre Tottenham pour remporter une victoire 4-2 jeudi, ce qui remet fermement les champions dans la course au titre de Premier League.

Les buts de Dejan Kulusevski et Emerson Royal juste avant la pause avaient mis les Spurs 2-0 et conduit City à se faire huer par ses propres supporters.

Mais un renouveau en seconde période, déclenché par deux buts en trois minutes de Julian Alvarez et Erling Haaland, a conduit l’équipe de Pep Guardiola à prendre le contrôle avant que Riyad Mahrez ne remporte le match contre les Spurs avec deux buts exceptionnels.

Réaction rapide

1. Man City et Haaland sont de retour sur la bonne voie après de récents blips

Manchester City a envoyé un avertissement emphatique aux leaders de la Premier League, Arsenal, qu’ils sont prêts à se battre jusqu’au bout pour le titre en rebondissant après deux défaites consécutives pour battre les Spurs. Et City, qui a été battu par Manchester United en championnat et Southampton dans la Coupe Carabao avant ce match, a également vu Erling Haaland mettre fin à sa sécheresse de trois matchs lors de la victoire 4-2.

Alors que le résultat final voit City se déplacer à moins de cinq points d’Arsenal, au début, il semblait se diriger vers un embarras pour le manager de City Pep Guardiola suite à sa décision de commencer avec Kevin De Bruyne, Kyle Walker et Bernardo Silva sur le banc des remplaçants. Tottenham a marqué deux fois juste avant la mi-temps et les fans ont clairement exprimé leur mécontentement.

Mais City a la forme pour gagner des matchs lorsqu’il menait 2-0 à la mi-temps, après l’avoir fait contre Crystal Palace et Aston Villa l’année dernière, et City l’a fait à nouveau pour infliger une autre brèche dans les espoirs de Tottenham de terminer dans le top quatre tous. tout en soulignant leur propre qualité exceptionnelle. Les buts de Julian Alvarez et Haaland ont égalisé les scores avant que Riyad Mahrez ne marque deux fois pour sécuriser les points et rapprocher City d’Arsenal.

Cela met en place un grand week-end dans la course au titre lorsque Arsenal affrontera la troisième place United aux Emirats dimanche après que City ait accueilli les Wolves à Etihad plus tôt dans la journée. Si City bat les Wolves, ils peuvent se déplacer à moins de deux points d’Arsenal avant que l’équipe de Mikel Arteta n’entre sur le terrain.

2. Les Spurs et Kane sont confrontés à la dure réalité

Alors que Riyad Mahrez s’est enfui pour célébrer son but qui a donné à Manchester City une avance de 3-2 contre les Spurs, la caméra de télévision s’est concentrée sur Harry Kane dans le cercle central, secouant la tête de frustration après avoir vu son équipe perdre une avance de 2-0. à la traîne.

Kane a rendu un service incroyable aux Spurs au fil des ans et il n’a besoin que de deux autres buts pour surpasser le légendaire Jimmy Greaves en tant que meilleur buteur de tous les temps du club. Greaves est sur 266, Kane remportant son total de 265 avec la victoire lors de la victoire au troisième tour de la FA Cup contre Portsmouth plus tôt ce mois-ci.

Mais alors que Kane revendiquera sans aucun doute ce record comme le sien dans les semaines à venir, que peuvent lui offrir d’autre les Spurs en termes de succès et de souvenirs pour la fin de ses jours de jeu?

Le but de Mahrez a peut-être été le moment où le capitaine anglais s’est rendu compte que les Spurs seront toujours le genre d’équipe qui promet beaucoup mais tient rarement. À 29 ans, Kane doit encore remporter son premier trophée en tant que professionnel et cela n’arrivera pas à Tottenham s’ils continuent à jouer comme ils l’ont fait à City.

Riyad Mahrez est envahi par ses coéquipiers de Manchester City et acclamé par les fans après son premier but gagnant jeudi. Dave Howarth/CameraSport via Getty Images

Kane n’a pas marqué à l’Etihad, mais il était une menace constante et sa ténacité a conduit au but d’Emerson Royal, qui a mis les Spurs 2-0 à la mi-temps.

Un joueur de la qualité et de la stature de Kane mérite plus que de voir son bon travail échouer et, avec son contrat aux Spurs qui expire en juin 2024, cet été est une bifurcation pour l’attaquant.

Trop d’autres matchs comme celui-ci et il est difficile d’imaginer que Kane ne prendra pas la route qui le mènera loin de Tottenham et vers un club qui s’attend à gagner des trophées plutôt qu’à simplement le vouloir.

3. Les fans du beau temps chez Etihad hésitent à soutenir Man City

Manchester City a été hué à la mi-temps par ses propres supporters. Pour une équipe qui a remporté quatre des cinq derniers titres de Premier League, ce genre de réaction sent le sentiment de droit parmi les fans de City.

Mais alors que les joueurs de City ont clairement sous-performé contre les Spurs en première mi-temps, les fans sont également censés jouer leur rôle et ils ne le font pas très souvent à l’Etihad. Il a fallu le but de Julian Alvarez au début de la seconde période pour donner vie à la foule, mais City aura besoin que les fans les soutiennent beaucoup plus tôt s’ils veulent remporter le titre.

Guardiola s’est plaint du manque de soutien des supporters dans le passé et l’Etihad n’a certainement pas le bruit et la passion d’Anfield, Old Trafford ou St James ‘Park.

Et il y avait aussi beaucoup de sièges vides à l’intérieur du sol, ce qui, étant donné que Guardiola a construit une équipe de toutes les stars, y compris Erling Haaland, est incroyable.

Il est rare, voire impensable, qu’une équipe des Big Six ne parvienne pas à vendre son propre terrain pour un match à domicile, mais encore plus lorsqu’elle gagne aussi régulièrement que City.

Et le jour où City a dominé la Deloitte Money League en tant que club générant le plus de revenus au monde, cela rend leur succès financier encore plus remarquable lorsque des sièges restent vacants pour un match contre le rival des Big Six.

Peut-être que les fans de City se sont trop habitués à des victoires confortables et ont perdu la capacité d’encaisser les coups quand ça ne va pas dans leur sens. Mais ils ont la mémoire courte s’ils pensent pouvoir huer une équipe qui a tant gagné ces dernières saisons.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Riyad Mahrez, Manchester City

A marqué un but magnifique pour donner l’avantage à City, puis a sécurisé le match avec une seconde à la 90e minute. Ce fut une performance globale de haut niveau de l’ancien ailier de Leicester. Un joueur classique de Pep Guardiola.

Meilleur : Nathan Ake, Manchester City

Lors d’une mauvaise soirée défensive pour City, Ake a donné une performance calme et cela aurait pu être bien pire sans l’international néerlandais.

Meilleur : Dejan Kulusevski, Tottenham Hotspur

L’ailier des Spurs a eu un mauvais match lors de la défaite contre Arsenal ce week-end, mais il a montré des signes de retour à son meilleur dans ce match après une longue mise à pied pour blessure cette saison.

Pire : Ederson, Manchester City

Bien trop négligent pour le premier but de Tottenham, lorsque sa passe risquée à Rodri a conduit Kulesvski à marquer. Aurait pu faire mieux avec le deuxième but aussi.

Pire : Rodri, Manchester City

A perdu un tacle avec Harry Kane qui a mené directement au deuxième but de Tottenham et également chanceux d’échapper à une réservation pour une mauvaise faute sur Hojbjerg.

Pire : Hugo Lloris, Tottenham Hotspur

Le gardien des Spurs a un mauvais sort et il fera des cauchemars sur la quantité d’espace qu’il a laissé exposé au premier poteau pour le but de Mahrez.

Faits saillants et moments marquants

Vous voulez des temps forts et des moments marquants ? Oh, ce match en avait plein.

Le match n’avait cessé de monter en intensité, et Tottenham a frappé le premier en bondissant sur une mauvaise passe en retrait, que Dejan Kulusevski a enterré à la 44e minute.

Quelques minutes plus tard, juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, Tottenham a doublé son avance sur une frappe d’Emerson Royal.

Les fans de Man City étaient clairement mécontents de la performance de leur équipe alors qu’ils huaient pendant que les joueurs retournaient aux vestiaires pour la pause de la mi-temps.

Mais ensuite, Man City est sorti avec un but et un instinct de tueur qui leur manquaient dans les 45 premières minutes – Julián Álvarez en a retiré un à la 51e minute, puis Erling Haaland a fait de même deux minutes plus tard pour égaliser le score.

Riyad Mahrez a ajouté un troisième pour Manchester City à la 63e minute, complétant un retour qui a impliqué City marquant trois buts en seulement 12 minutes après avoir été mené 2-0.

Il ne s’est pas arrêté là : Mahrez en a ajouté un autre à la 90e minute pour porter le score à 4-2.

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola : “Je ne peux pas nier à quel point nous sommes heureux, mais nous sommes loin de l’équipe que nous étions, pas en termes de jeu car nous jouons assez bien mais il y a beaucoup de choses, en termes de compétitivité, en termes de ce que nous devons faire , dans beaucoup, beaucoup de choses, nous sommes loin. … Nous jouons parce que notre manager m’a dit comment jouer, je devais le faire, mais il n’y a rien de l’estomac, de l’intestin. Aujourd’hui, nous avons eu de la chance, mais si nous le faisions ça ne changera pas tôt ou tard, nous allons lancer des points.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Man City n’a plus perdu en cinq matchs au cours desquels il a été mené par deux buts ou plus, ce qui est la meilleure séquence de ce type par une équipe de l’histoire de la Premier League. Ils ont trois victoires et deux nuls.

Avec cette victoire, Man City a maintenant remporté les trois derniers matchs à domicile de Premier League au cours desquels ils ont été menés par plusieurs buts. Les deux autres matchs étaient 4-2 contre Crystal Palace le 27 août 2022 et 3-2 contre Aston Villa le 22 mai 2022.

Manchester City est devenu le premier club de Premier League à remporter plusieurs matchs avec plus de deux buts dans lesquels il traînait à la mi-temps par plus de deux buts au cours de la même saison.

City a égalé Manchester United (mars-avril 2018) et Leeds United (novembre 1997) en tant que trois seules équipes de l’histoire de la Premier League à avoir remporté des matchs consécutifs de Premier League au cours desquels elle a été menée par plusieurs buts.

En entrant dans ce match, Tottenham a connu la troisième plus longue séquence active d’évitement de la défaite en menant par deux lors des matches de Premier League. Les seules équipes avec des séquences actives plus longues étaient Arsenal (180 matchs) et Chelsea (348 matchs, dernière défaite le 23 octobre 1999).

Erling Haaland a mis fin à une sécheresse sans but de trois matchs, un sommet de la saison, toutes compétitions confondues. Il a maintenant 22 buts en Premier League cette saison, 12 de moins que le record de la ligue de 34.

Dejan Kulusevski n’avait pas marqué de but pour Tottenham depuis son premier match de Premier League de la saison contre Southampton. Kulusevski a marqué lors de ses deux apparitions contre Man City, l’autre en février 2022.

Suivant

Manchester City: Les Citizens ont un revirement rapide mais peuvent rester à la maison car ils accueillent les Wolves le dimanche 22 janvier à 9 h HE. Ensuite, ils se concentrent sur la FA Cup lorsqu’ils accueillent Arsenal le vendredi 27 janvier (regarder en direct sur ESPN + à 15 h HE).

Tottenham Hotspur :– Les Spurs se rendront à Fulham pour plus d’action en Premier League le lundi 23 janvier à 15 h HE. Ensuite, ils sont à nouveau sur la route pour la FA Cup, où ils affronteront Preston North End le samedi 28 janvier (regarder en direct sur ESPN + à 13 h HE).