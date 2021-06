Man City et Chelsea ont connu un début d’horreur, mais comment planifiera-t-il la course au titre 2021-22?

Le manager de Manchester City Pep Guardiola et le patron de Chelsea Thomas Tuchel se battront pour le titre de Premier League la saison prochaine. Michael Regan – La FA/La FA via Getty Images

Manchester City a connu un début intimidant pour la défense de son titre de Premier League avec l’équipe de Pep Guardiola qui se rendra à Tottenham Hotspur le jour de l’ouverture de la saison 2021-22 avant d’affronter Arsenal, Leicester City, Chelsea et Liverpool en leurs sept premiers matchs.

La nouvelle campagne commence par des affrontements au box-office le week-end d’ouverture (14/15 août) alors que City se rend à Tottenham et Manchester United affronte son rival traditionnel Leeds United à Old Trafford. Brentford, nouvellement promu, entame sa toute première saison de Premier League avec un match à domicile contre ses voisins londoniens, Arsenal.

Arsenal affrontera ensuite les vainqueurs de la Ligue des champions Chelsea et City avant la fin du mois d’août dans un début difficile pour l’équipe de Mikel Arteta alors que les Gunners entament leur première saison sans football européen depuis 25 ans.

Mais avec les matchs à venir pour la saison – ils sont encore sujets à changement en raison des exigences de diffusion – qui sera le plus satisfait de son programme et quelles équipes auront le sentiment qu’on leur a donné une montagne à gravir ? Et quand sont les jeux qui comptent le plus ?

Un bon début pour Man United, mais attention octobre et novembre

Bien que le match d’ouverture de Manchester United avec Leeds soit difficile, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer n’affrontera aucun des soi-disant « Big Six » jusqu’à ce qu’elle accueille Liverpool le 23 octobre. Avant ce match, United se rend à Southampton , Wolverhampton Wanderers et West Ham United et affrontent Newcastle United, Aston Villa et Everton à Old Trafford.

N’ayant remporté aucun trophée depuis la Ligue Europa de 2017 – sans titre de champion depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013 – la pression augmente sur Solskjaer pour remporter une grande argenterie cette saison. Et après avoir terminé deuxième la saison dernière, United doit profiter de son début favorable cette fois-ci s’il veut avoir une perspective sérieuse de remporter le titre. Un mauvais départ verrait la pression s’intensifier en octobre, lorsqu’ils se rendront à Leicester et aux Spurs de chaque côté du match contre Liverpool. Le mois de novembre est également difficile, avec des matchs contre Man City, Chelsea et Arsenal.

Début difficile pour City mais le rodage est positif

Manchester City a fait son pire début de saison en plus de 10 ans l’année dernière, mais ils ont quand même terminé avec une marge de victoire de 12 points en tant que champions, donc leur lot de matches difficiles au cours des premières semaines ne les inquiétera pas trop. Pourtant, City a sans aucun doute un défi devant eux au début de la saison, à partir de la journée d’ouverture à Tottenham.

Les matchs consécutifs à Chelsea (25 septembre) et Liverpool (2 octobre) seront un test pour Pep Guardiola et ses joueurs, mais s’ils peuvent naviguer dans leur début difficile et rester en lice au sommet, alors leur un rodage en douceur leur donnera la conviction qu’ils peuvent conserver le titre. Après avoir affronté Liverpool à l’Etihad le 9 avril, les six derniers matchs de City sont contre Wolves, Watford, Leeds, Newcastle, West Ham et Aston Villa, ils s’attendront donc à marquer beaucoup de points au cours des dernières semaines.

La pression est sur Arteta dès le premier jour

Arteta doit livrer à Arsenal cette saison après avoir échoué à sécuriser le football européen la saison dernière, mais l’ordinateur du match n’a rendu service au manager des Gunners. Un voyage d’ouverture à Brentford pourrait aller aussi bien que la victoire 3-0 de la saison dernière sur le promu Fulham, mais les Bees sont une équipe dangereuse et imprévisible et pourraient facilement bouleverser leurs illustres voisins.

Si Arsenal échoue le premier jour, ils devront obtenir quelque chose à domicile à Chelsea ou à Manchester City lors de leurs deux prochains matchs pour maintenir la pression. Un derby du nord de Londres à domicile contre les Spurs le 25 septembre pourrait être très gênant pour Arteta si son équipe ne parvient pas à faire un début de saison prometteur.

Un début en douceur pour Liverpool, mais Noël sera un test

L’équipe de Jurgen Klopp débute par un voyage à Norwich City suivi d’un match à domicile contre Burnley, vainqueur à Anfield la saison dernière. Un match à domicile contre Chelsea suivra, suivi d’un voyage à Leeds, donc même s’il y a certainement un élément de danger dans ces matchs d’ouverture, c’est un début équilibré pour les champions 2019-20.

Cependant, la période de Noël promet d’être un gros test pour les perspectives de Liverpool avec trois matchs à l’extérieur – aux Spurs, Leicester et Chelsea – en l’espace de deux semaines. Dans cette série de matches, Liverpool affrontera également Leeds à Anfield le 26 décembre.

Ouverture exigeante pour Chelsea

Chelsea s’attendra à se battre pour le titre de Premier League cette saison après avoir remporté la Ligue des champions le mois dernier. Mais l’équipe de Thomas Tuchel, qui affronte le vainqueur de la Ligue Europa Villarreal en Super Coupe de l’UEFA à Belfast le 11 août, a sans doute un début encore plus difficile que Man City.

Chelsea débutera avec un match à domicile contre Crystal Palace, qui sera sous une nouvelle direction après le départ de Roy Hodgson, puis affrontera Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Tottenham et City lors de leurs cinq prochains matchs. Le revers de la médaille pour Chelsea est que, lors de leurs 12 derniers matchs de championnat, ils ne rencontrent qu’une seule équipe des « Big Six » – un voyage à Manchester United le 15 mai.

Début difficile pour le nouveau patron de Tottenham, les derbies londoniens en septembre

Le nouvel entraîneur de Tottenham – qui devrait être l’ancien entraîneur de la Roma Paulo Fonseca – voudra un bon début de règne, mais ce ne sera pas facile, surtout si l’attaquant vedette Harry Kane réalise son souhait et quitte le club cet été.

Mais si les Spurs peuvent obtenir un résultat positif contre City lors du week-end d’ouverture au Tottenham Hotspur Stadium, alors la confiance sera élevée avant leur prochain lot de matchs contre les Wolves, Watford et Crystal Palace. Ces matchs d’ouverture seront cruciaux pour le nouvel homme en charge en raison des derbys consécutifs de Londres contre Chelsea et Arsenal en septembre. Donc, pour les Spurs, il y a la chance de faire un début de vie vraiment prometteur sous la direction de leur nouvel entraîneur. Mais également, si les résultats tournent mal, il subira une forte pression très tôt dans la campagne.





LES JEUX À NE PAS MANQUER

14 août : Manchester United contre Leeds United

L’affrontement de la saison dernière à Old Trafford s’est soldé par une victoire de 6-2 pour l’équipe de Solskjaer alors que les deux équipes ont profité d’un match de bout en bout plein d’occasions de marquer. Mais alors que la valeur du divertissement devrait être à nouveau élevée dans celui-ci, c’est la perspective que l’une des rivalités les plus intenses du football anglais se joue à nouveau devant des fans qui le rend si attrayant.

La Premier League espère que les stades seront à nouveau pleins au début de la nouvelle saison après près de 18 mois de restrictions sévères sur le nombre de foules en raison de la pandémie de COVID-19. Alors, quel meilleur moyen de revenir à la normale (ou presque, du moins) qu’avec un match entre deux équipes soutenues par plus de 70 000 supporters passionnés à Old Trafford ?

25 septembre : Arsenal contre Tottenham Hotspur

Ne vous attendez pas à ce que ce match ait de l’importance pour décider de l’issue de la course au titre cette saison. Mais alors que les deux géants du nord de Londres sont dans une période de transition, cela reste une énorme occasion sur le calendrier des rencontres et cette rencontre précoce donnera une indication quant à savoir si l’une ou l’autre des équipes se dirige à nouveau dans la bonne direction.

Arsenal a terminé la saison dernière en bonne forme dans la ligue, ratant de peu l’Europe après avoir inversé ses résultats dans la seconde moitié de la campagne, ils voudront donc maintenir ce rebond sous Arteta. Et pour les Spurs, tout tourne autour du nouveau manager et de la façon dont il devient le successeur permanent de Jose Mourinho.

25 septembre : Chelsea contre Manchester City

Le premier match revanche de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière, que Chelsea a remporté 1-0 à Porto pour remporter sa deuxième Coupe d’Europe. City, champion de Premier League, s’attendra à ce que Chelsea défie le titre de champion cette saison, donc Pep Guardiola considérera qu’il est crucial que son équipe mette un terme à sa séquence de défaites contre l’équipe de Tuchel.

Chelsea a maintenant remporté trois matchs consécutifs contre City – en championnat, en FA Cup et en Ligue des champions – donc une quatrième victoire sur le spin leur donnera un gros avantage psychologique sur l’équipe de Guardiola. Mais c’est le genre de test que City apprécie habituellement, alors ils se rendront à Stamford Bridge dans le but de répéter leur victoire 3-1 à Chelsea en janvier dernier.

2 octobre : Liverpool contre Manchester City

Cette rencontre entre les deux derniers champions de Premier League reste LE match de la saison en termes d’impact sur la course au titre.

Liverpool a perdu son chemin de manière spectaculaire la saison dernière, perdant six matches de championnat à domicile consécutifs, mais a tout de même terminé la campagne en troisième position. L’équipe de Jurgen Klopp s’attendra à nouveau à se battre pour le titre cette saison et elle sera également désespérée de venger la défaite d’Anfield la saison dernière contre l’équipe de Guardiola.

Au cours des dernières saisons, personne n’a réussi à égaler Liverpool et City pour la cohérence au sommet de la Premier League et ils restent les équipes à battre. Il y aura un sentiment accru de motivation à Liverpool pour rebondir après leur lamentable défense du titre la dernière fois, donc battre City sera une priorité de leur ordre du jour.

6 novembre : Manchester United contre Manchester City

Si Manchester United veut remporter le titre cette saison, il leur suffit de gagner ce match. United n’a réussi à terminer au-dessus de City aucune saison depuis son dernier titre en 2013 et l’équilibre des pouvoirs à Manchester est désormais fermement dans la moitié bleue de la ville.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a appris à gagner contre ses voisins ces dernières saisons, mais leur bilan à Old Trafford contre les Blues est médiocre, il est donc crucial qu’ils corrigent cela dans ce match.

1er janvier : Chelsea contre Liverpool

Cela pourrait être un début explosif jusqu’en 2022, car les deux équipes les plus susceptibles de défier Manchester City s’affrontent à Stamford Bridge.

À ce stade de la saison, nous connaîtrons la forme de la course au titre et quelles équipes sont les favorites pour terminer en tête. Et ce sera une bataille intrigante entre les entraîneurs Thomas Tuchel et Jurgen Klopp – deux vainqueurs de la Ligue des champions – alors qu’ils tentent de redéfinir City en tant que champions.

Liverpool a gagné à Chelsea dans les premières semaines de la saison dernière, mais les Blues ont vengé cette défaite avec une victoire à Anfield dans la seconde moitié de la campagne.

22 janvier : Chelsea contre Tottenham Hotspur

Peu importe ce qui est en jeu lorsque ces deux équipes se rencontrent, la rivalité entre les deux clubs garantit qu’elle est généralement mouvementée – le match nul 0-0 de la saison dernière à Stamford Bridge était définitivement une rare journée calme entre Chelsea et les Spurs.

Chelsea est désormais le meilleur chien de Londres après avoir remporté une deuxième Ligue des champions et, s’ils réussissent, ils pourraient également avoir Kane dans leur équipe la saison prochaine. Un transfert aussi litigieux reste peu probable, mais Chelsea a l’argent et l’ambition de réussir, et Kane veut jouer pour un club qui remporte de gros trophées. Mais même si cet accord ne se produit pas, Chelsea contre Spurs est toujours un match à souligner dans le calendrier.

19 mars : Liverpool contre Manchester United

Traditionnellement, il s’agit du plus gros match du football anglais – une rencontre des deux clubs les plus titrés et les mieux soutenus du pays. Mais lorsque les deux équipes se sont rencontrées à Anfield ces dernières saisons, cela s’est généralement avéré être une victoire unilatérale de Liverpool ou un match nul 0-0 lamentable.

United n’a pas gagné à Anfield depuis que le but de Wayne Rooney a réglé une victoire 1-0 en janvier 2016 et ils n’ont pas failli remporter une victoire lors de leurs récentes visites. L’équipe de Solskjaer a beaucoup de travail à faire pour mettre fin à sa misérable course à Anfield, mais s’ils courent après le titre, ils devront reprendre le chemin de la victoire à Liverpool dans ce match.