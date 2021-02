Lionel Messi a été informé que Manchester City serait une « destination très solide » par l’ancienne star de Barcelone Rivaldo

L’Argentin fait face à une décision énorme cet été alors qu’il évalue ses options futures.

Messi a tenté de quitter les Catalans l’été dernier, mais a fini par rester sur place malgré des problèmes majeurs avec la façon dont le club était dirigé.

Son contrat expirera dans moins de six mois et City et le PSG seraient tous deux attachés à lui.

Le salaire gigantesque de Messi signifie que sa liste de destinations potentielles est relativement courte.

Mais la domination de City, associée au fait qu’ils sont dirigés par Pep Guardiola, en fait des favoris.

Le joueur de 50 ans a aidé Messi à devenir le meilleur joueur du monde et Rivaldo pense qu’une réunion serait une bonne décision pour les deux parties.

Il a déclaré à Betfair: « Pep Guardiola a l’une des meilleures équipes d’Europe et Manchester City est dans une forme incroyable en ce moment après 19 victoires consécutives, prenant une avance de 10 points dans le championnat et faisant un pas en avant solide en Europe cette semaine.