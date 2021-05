La poursuite par Manchester City d’un premier succès en Ligue des champions est considérée par beaucoup comme le Saint Graal du club, mais Kyle Walker explique à ESPN que la situation est plus compliquée.

« C’est une question qui est toujours posée dans les vestiaires: Premier League ou Champions League », déclare Walker dans une interview exclusive avec ESPN. « Maintenant, pour moi, c’est la Premier League parce que j’ai grandi en le regardant. C’est un travail de 38 matchs auquel vous pouvez aller. [Leeds United’s] Elland Road où nous avons trouvé cela difficile. Ou vous pouvez vous rendre dans un beau stade comme le stade Tottenham Hotspur et trouver cela difficile. Alors tu as [places as] hostile comme l’est Anfield. Tout est différent.

« Tout le monde dit toujours, » Mardi soir à Stoke « – vous obtenez ces matchs, vous devez creuser et obtenir le résultat. Mais j’ai été très chanceux. En quatre ans [at City], J’ai remporté trois médailles en Premier League. Le seul qui me manque, c’est la Ligue des champions.

«Je pense que cela mettrait vraiment la cerise sur le gâteau. Et aussi, peut-être [make] les gens s’assoient et apprécient un peu plus que ce qu’ils font, à quel point ce groupe de joueurs est talentueux et ce que nous avons fait au cours des quatre années, parce que je pense que parfois, cela passe un peu sous le radar. «

City affrontera Chelsea lors de la finale de samedi après avoir déjà rétabli sa prééminence nationale en reprenant la Premier League de Liverpool, prolongeant un record de trois titres dans les cinq saisons de l’entraîneur Pep Guardiola au club. C’est son 10e trophée en tout avec City, comprenant quatre Coupes de la Ligue, une FA Cup et deux Community Shields, chacun réalisé avec une marque de football entreprenante et unique qui leur vaut une place dans le panthéon des plus grands du football anglais.

Pourtant, un dernier obstacle demeure: la conquête de l’Europe. Le voyage de ce week-end à Porto sera leur première apparition en finale; ils ne pourraient devenir que la 23e équipe à remporter la Coupe d’Europe s’ils battent Chelsea, et le premier nouveau nom sur le trophée depuis que les Bleus ont cassé leur canard contre le Bayern Munich en 2012.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– ESPN Soccer Champions Pick ‘Em: Participez à 4000 $ de cartes-cadeaux Amazon.com

« Pour être reconnu comme l’une des meilleures équipes, nous devons probablement [win] une Ligue des champions « , a admis Walker. » Et je pense aussi pour le club, pour Manchester City, pour le montant d’argent que les propriétaires ont injecté dans les installations – pas seulement les joueurs, mais aussi les installations – en construisant ce club là où il est maintenant, nous le leur devons également.

« Ils adoreraient une Ligue des champions et que nous disions enfin que nous en avons une … OK, nous avons écrit l’histoire, nous sommes en finale maintenant, mais pour les fans de City ayant Manchester United comme voisins depuis si longtemps remporter autant de trophées qu’ils en ont gagné au fil des années, ça n’a pas pu être agréable. «

Kyle Walker a remporté 10 trophées en quatre ans à Manchester City. La Ligue des champions est-elle la prochaine? Dave Thompson – Piscine / Getty Images

Le cheikh Mansour bin Zayed al Nahyan de la famille dirigeante d’Abou Dhabi a investi environ 1,5 milliard de livres sterling depuis l’achat du club en 2008, transformant la zone Eastlands de Manchester autour du stade et créant une infrastructure d’élite pour compléter une équipe richement assemblée. L’importance de la construction de l’héritage est évidente pour Walker, qui a déménagé dans le Cheshire en 2017 après avoir effectué un déménagement de 50 millions de livres sterling depuis Tottenham.

«Maintenant, je vais à l’école, je prends mon petit garçon, tout le monde est fan de City», a-t-il déclaré. « Il y a sept ans, il y a huit ans, tout le monde était-il fan de City? Probablement pas. Ils seraient probablement fans de Manchester United ou de Liverpool. Donc, ça balance, mais nous devons nous assurer que ce succès n’est pas seulement court, il Nous continuons à venir et à venir. Nous pouvons donc nous assurer que nous sommes à la hauteur des attentes et des normes que nous établissons individuellement et collectivement. «

Ces normes semblaient s’éloigner nettement plus tôt dans la campagne. City a chuté à la 11e place le 21 novembre après une défaite 2-0 aux Spurs, et après un match nul 1-1 à domicile contre West Bromwich Albion un mois plus tard, une enquête a commencé.

2 Liés

Les ajustements tactiques de Guardiola – y compris le développement du nouveau partenariat d’arrière central de Ruben Dias et John Stones, employant Ilkay Gundogan dans une position plus offensive, utilisant Kevin De Bruyne et Phil Foden comme de faux neuf – sont bien documentés. L’état d’esprit qui l’accompagnait l’était moins.

Walker a expliqué: « Ai-je cru? Ouais, à cause des joueurs que nous avons. Pensais-je que c’était réaliste? Surtout à partir de la saison dernière, où Liverpool a couru et ne semble jamais perdre un match? Je ne l’ai pas fait. pense que c’était possible.

« Maintenant, nous nous sommes fixés de petits objectifs. Le manager nous a dit que je me souviens lors d’une réunion, ‘ne pensez pas à gagner la ligue maintenant. ». Et c’était probablement un tournant dans la saison où c’était difficile à prendre parce que quand Pep parle et quand Pep dit quelque chose, Pep a normalement raison.

« Il a une si bonne connaissance du football que vous faites confiance à tout ce qu’il dit. Donc, quand il a dit cela, je me souviens que certains des gars sont sortis et ont pensé: ‘Pas encore, comme, nous ne pouvons pas ne pas gagner à nouveau.' »

Une remarquable séquence de 21 victoires consécutives dans toutes les compétitions a suivi entre le 19 décembre et le 6 mars, ce qui les a tellement éloignés du reste qu’ils avaient encore 11 points d’avance lorsqu’ils ont finalement perdu à nouveau, une défaite 2-0 à domicile contre Man. Uni. Gundogan, Foden, Stones et Dias faisaient partie de ceux qui ont produit des performances sublimes au cours de cette période, mais Walker pense que le rôle du milieu de terrain vétéran de 36 ans Fernandinho dans les coulisses mérite des éloges particuliers.

« Il n’a probablement pas joué autant parce que Rodri a si bien fait », a déclaré Walker. « Mais en dehors du terrain, dans le vestiaire, au jour le jour avec nous en tant que joueurs en veillant à ce qu’aucun de nous ne lâche le pied et continue de vouloir réaliser ce que nous pouvons accomplir et ce que nous croyons pouvoir réaliser, a été un très bon rôle de capitaine qu’il a joué cette année. «

jouer 1:13 Nedum Onuoha récapitule l’impressionnante victoire de Manchester City sur Everton en Premier League.

Walker a également intensifié ses efforts à cet égard. Né à Sheffield, où ses parents vivent encore aujourd’hui, il a rejoint les Spurs en 2009, d’abord prêté à son club d’enfance Sheffield United, Queens Park Rangers puis Aston Villa avant de s’épanouir dans une carrière qui lui a valu jusqu’à présent 55 sélections en Angleterre. Il y a eu des brèches de verrouillage et des problèmes hors du terrain bien documentés l’année dernière, mais la confiance de ses coéquipiers a augmenté avant le début de la saison, car il a été élu dans le groupe de direction de cinq hommes de City, aux côtés de Fernandinho, vice-capitaine De Bruyne. , Gundogan et Raheem Sterling.

« Mon rôle dans l’équipe n’a jamais vraiment été un rôle sérieux, comme dans ma personnalité autour du vestiaire », a déclaré Walker. « Je plaisante toujours. Je rigole toujours. Chaque fois qu’il y a des plaisanteries qui volent, c’est » OK, Kyle a fait ça « même si je ne suis même pas dans le bâtiment. » C’était Kyle, Kyle a cousu quelqu’un là-haut. ‘ Mais je pense que c’est quelque chose que je devais intégrer dans mon jeu à 31 ans à la fin du mois, en jouant à autant de jeux que j’ai eu et en ayant l’expérience que j’ai eue, il était peut-être temps pour moi de transmettre certaines de mes connaissances. aux plus jeunes joueurs.

« Tout le monde veut me parler de quoi que ce soit: vous pouvez toujours venir prendre une tasse de café avec moi et discuter avec moi. Autant que cela ne soit pas crédible, je peux être sérieux. »

À tel point que le capitaine City est un jour une cible?

«J’adorerais être capitaine. J’adorerais mener mon équipe sur le terrain chaque semaine», a-t-il poursuivi. « J’aime vraiment ça. Mais il y a probablement des capitaines mieux adaptés dans cette équipe. J’aime mon rôle dans l’équipe maintenant: j’aime que je puisse encore avoir une blague, encore rire et recoudre les gens. Mais si les gens ont besoin de moi, mon téléphone est activé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si vous voulez m’appeler. «

Cette volonté d’assumer des responsabilités reflète la confiance croissante de Guardiola. Joao Cancelo a fourni une nouvelle compétition à Walker à l’arrière droit et a parfois excellé, mais Walker a quand même fait 41 apparitions cette saison, commençant chaque match à élimination directe de la Ligue des champions alors que City surmontait le Borussia Monchengladbach, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain pour atteindre une finale qui a été plusieurs années dans la fabrication, l’équipe apprenant des erreurs du passé en cours de route.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

« Celui de Dortmund a été pour moi le tournant car ces dernières années, c’est Liverpool ou Tottenham et nous n’avons pas dépassé les quarts de finale », a déclaré Walker. « Nous avons dit dans les trois derniers [ties], où peu importe le premier [leg]. OK, ne perdons pas cela; si c’est un match nul, nous reviendrons nous-mêmes dans le second [leg] pour aller chercher la victoire. Je pense qu’il nous a fallu trois ans pour l’apprendre, mais trois ans et nous sommes finalement arrivés à une finale? Je suis sur la lune. »

Et donc à Chelsea. Guardiola a amassé 31 trophées au cours de son séjour à Barcelone, au Bayern Munich et à City, mais cela fait une décennie qu’il a remporté le titre de la Ligue des champions, un succès inspiré de Lionel Messi contre Manchester United à Wembley. Les Blues ont impressionné sous Thomas Tuchel, mais trois défaites au cours de leurs quatre derniers matches, notamment la perte de la finale de la FA Cup et le fait de compter sur son rival londonien Tottenham pour remporter une victoire à Leicester City pour les maintenir dans le top quatre, ne fait que renforcer le sentiment que cela ressent comme le temps de City.

« C’est un lancer de dés », insiste Walker. « Je ne veux pas rester assis ici et avoir l’air si confiant, comme » nous devons juste nous présenter et aller gagner le match « . Chelsea est une très, très bonne équipe, avec un très bon manager qui a prouvé tactiquement qu’il était parmi les meilleurs compte tenu de ce qu’il a fait pour le club en peu de temps.

« La manière de Pep, et la nôtre, est de garder le ballon, mais quand vous arrivez à une finale de Ligue des champions, les petits détails font une énorme différence. Un manque de concentration ou un jeu arrêté. Nous devons juste nous assurer que nous ‘ re finement réglé, défensif et offensif sur les deux. «

La victoire cimenterait la place de cette équipe de la ville dans l’histoire, mais Walker se permet un dernier moment pour réfléchir, se demandant comment leurs réalisations ont peut-être glissé «sous le radar».

« Peut-être que dans cinq ans, nous regarderons en arrière et penserons, ou je vais certainement regarder en arrière et penser: » Je faisais en fait partie de cette équipe qui a remporté 10 trophées en quatre ans? « , At-il ajouté. « Ce n’est pas mal vu que je joue depuis [the age of] 19 ans et je n’ai rien gagné avant mes 27 ans, sauf une promotion en séries éliminatoires avec les Queens Park Rangers. «

La prochaine étape pour Walker and City vous attend.