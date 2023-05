Man City est la meilleure équipe du monde, quelle que soit la fin de l’UCL

MANCHESTER, Angleterre – Manchester City est la meilleure équipe d’Europe, ce qui en fait automatiquement la meilleure du monde, et quoi qu’il arrive lors de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan le 10 juin n’y changera rien. Il suffit de demander au Real Madrid, champion d’Europe en titre, qui a été déchiré lors d’un démantèlement 4-0 en demi-finale retour au stade Etihad.

Mais personne ne veut qu’on se souvienne de lui comme de la meilleure équipe à n’avoir jamais remporté la Coupe d’Europe, alors l’Inter ferait mieux de se préparer pour le match le plus difficile de sa vie contre City à Istanbul le mois prochain. Man City sous la direction de Pep Guardiola se précipite vers l’immortalité sportive.

Alors que City fait toujours appel de 115 accusations pour avoir enfreint les règles de la Premier League entre 2009 et 2018, l’histoire peut encore voir les réalisations de cette équipe sous un angle différent, mais pour le moment, leur football est le seul baromètre par lequel ils peuvent être mesurés. Et après avoir détrôné le Real avec une démonstration brutale de domination et d’efficacité impitoyable à Manchester après un 1-1 à Madrid la semaine dernière, Manchester City s’est révélé être le nouveau roi d’Europe.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Les stars sans statistiques de la Premier League

Ce fut une déroute, correspondant à la plus grande défaite du Real Madrid en Ligue des champions, survenue à Anfield contre Liverpool en 2008-09. Chaque joueur de City a dominé son adversaire du Real et s’ils cherchaient à se venger de la spectaculaire défaite en demi-finale de la saison dernière contre l’équipe de l’entraîneur Carlo Ancelotti, ils l’ont obtenue.

C’était comme regarder le champion du monde des poids lourds écraser un challenger sans espoir. Mais le Real Madrid n’est pas un espoir, c’est le Real Madrid. C’était une nuit où Kevin De Bruyne, John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias, Rodri, Jack Grealish et Bernardo Silva, le héros à deux buts en première mi-temps, ont produit 10 affichages sur 10 pour laisser les adversaires de classe mondiale sous le choc. .

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Aucune équipe ne peut vivre avec City en ce moment. Ils ont remporté 19 de leurs 23 derniers matchs et n’en ont perdu aucun. Trois victoires en trois compétitions, c’est tout ce dont ils ont maintenant besoin pour assurer le soi-disant triplé.

L’Inter Milan pourrait encore produire l’un des plus gros bouleversements de tous les temps en battant Man City au stade Ataturk d’Istanbul le mois prochain, mais personne ne pourrait dire que cela rendrait l’équipe du manager Simone Inzaghi meilleure que celle de Guardiola. Le Nerazzurri aurait simplement le détail mineur d’un énorme trophée d’argent comme récompense pour avoir remporté un seul match.

C’est peut-être un peu trop simpliste, mais Guardiola a déjà fait ce qu’il avait été chargé de faire par les propriétaires de Manchester City basés à Abu Dhabi lorsqu’il a été nommé manager en 2016. L’ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich a été embauché pour faire de City la meilleure équipe. en Europe et dans le monde. Il peut cocher cette case comme mission accomplie, mais personne à l’Etihad ne le croira ou ne le sentira vraiment tant que la Coupe d’Europe ne sera pas dans l’armoire à trophées du club.

City a perdu contre Chelsea lors de sa seule précédente apparition en finale de la Ligue des champions à Porto en 2021, mais cette fois-ci, il semble y avoir un élan imparable avec l’équipe de Guardiola.

Manchester City a complètement démantelé le Real Madrid lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions mercredi, avec plusieurs joueurs jouant des matchs parfaits. AP Photo/Jon Super

« Une finale contre une équipe italienne n’est pas le meilleur cadeau, honnêtement », a déclaré Guardiola. « Ils [Inter] sont compétitifs. Cette victoire va recevoir beaucoup de compliments, mais nous avons le temps de nous préparer mentalement. Lorsque vous atteignez la finale de la Ligue des champions, vous devez célébrer. Malheureusement, nous n’aurons pas le temps car dimanche nous pouvons gagner la Premier League. Demain ce sera avec nos familles alors préparez-vous pour dimanche. »

Oubliez parler des aigus pour l’instant. Il reste beaucoup de temps pour disséquer les perspectives de City de remporter la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions d’ici la finale du mois prochain.

La Premier League est pratiquement dans le sac, les joueurs de Guardiola n’ayant besoin que de trois points en trois matchs pour remporter le titre pour une troisième saison consécutive, tandis que Manchester United – le seul club anglais à avoir atteint le triplé en 1999 – se tient entre Man City et gloire lors de la finale de la FA Cup le 3 juin. Si Manchester City atteint Istanbul une semaine plus tard, devant battre l’Inter, triple champion d’Europe, pour remporter sa première Ligue des champions, leur succès sera inévitable.

Pep Guardiola célèbre le premier but de Manchester City contre le Real Madrid lors de la demi-finale retour de l’UEFA Champions League au stade Etihad le 17 mai 2023. Isaac Parkin/Manchester City FC via Getty Images

Alors, à quel point Man City est-il bon? Eh bien, ils remporteront un cinquième titre de Premier League en six saisons au cours des 10 prochains jours et sont de grands favoris pour battre Man United lors de la finale de la FA Cup à Wembley. La Ligue des champions leur a échappé, mais cette performance contre le Real était peut-être la démonstration la plus unilatérale d’une équipe à ce niveau depuis que le Barcelone de Guardiola a détruit United lors de la finale de la Ligue des champions 2011.

Soit dit en passant, cette finale de 2011 a été lorsque la légendaire équipe du Barca de Guardiola était à son apogée, avec Lionel Messi, Xavi et Andres Iniesta mettant United sur ce que le manager Sir Alex Ferguson a appelé un « carrousel de passage ». Le Barça était si bon que United n’a pas pu récupérer le ballon – et le Real Madrid a vécu une expérience similaire mercredi, avec Man City dominant la possession en en profitant à 60%.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ SAMEDI 20 MAI (toutes les heures HE)

• Gérone vs Villarreal (8h00)

• Hertha BSC contre Vfl Bochum (9 h)

• Hoffenheim contre Union Berlin (9 h)

• Bayern Munich contre RB Leipzig (12h00)

• Barcelone vs Real Sociedad (15h00)

• Hartford Athletic contre Loudoun Utd (19 h)

• Miami FC contre San Diego Loyal (19 h)

• Orange Co. contre Phoenix Rising (22 h) DIMANCHE 21 MAI (toutes les heures ET)

• Club Bruges contre Royal Antwerp (7h00)

• Ajax vs FC Utrecht (8 h)

• Atletico Madrid contre Osasuna (10 h)

• Augsbourg contre Borussia Dortmund (11h00)

• Valence vs Real Madrid (12h00)

• Séville vs Real Betis (15h00)

Lorsque l’ailier du Real Madrid, Vinicius Junior, a tenté de dépasser Kyle Walker en première mi-temps, l’international brésilien était le favori pour remporter la course à pied. Mais Walker a en quelque sorte renversé la vapeur en sa faveur et a battu Vinicius avec sa force. La star du Real avait l’air dépourvue, se tournant vers Ancelotti comme pour dire : « Qu’est-ce que je peux faire ? »

C’était un thème qui traversait l’équipe du Real Madrid. Ils étaient tous impuissants à repousser les vagues d’attaques de Man City et la possession sans fin, comme l’a déclaré l’arrière latéral Dani Carvajal : « Nous avons affronté un rival qui était meilleur que nous dans ce match – ils nous ont assez bien dépassés. »

Le gardien Thibaut Courtois était peut-être le seul joueur du Real à avoir quitté le terrain après avoir tenu tête à City, l’ancien n ° 1 de Chelsea réalisant une série d’arrêts importants, en particulier d’Erling Haaland, alors que le Real tentait de traverser la tempête.

Mais c’était la nuit de City, avec force, et ce sera leur saison. C’est simplement une question de combien de trophées ils gagnent.