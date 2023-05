Man City est la meilleure équipe du monde, quelle que soit la fin de l’UCL

Alors, à quel point Man City est-il bon? Eh bien, ils remporteront un cinquième titre de Premier League en six saisons au cours des 10 prochains jours et sont de grands favoris pour battre Man United lors de la finale de la FA Cup à Wembley. La Ligue des champions leur a échappé, mais cette performance contre le Real était peut-être la démonstration la plus unilatérale d’une équipe à ce niveau depuis que le Barcelone de Guardiola a détruit United lors de la finale de la Ligue des champions 2011.

Soit dit en passant, cette finale de 2011 a été lorsque la légendaire équipe du Barca de Guardiola était à son apogée, avec Lionel Messi, Xavi et Andres Iniesta mettant United sur ce que le manager Sir Alex Ferguson a appelé un « carrousel de passage ». Le Barça était si bon que United n’a pas pu récupérer le ballon – et le Real Madrid a vécu une expérience similaire mercredi, avec Man City dominant la possession en en profitant à 60%.

