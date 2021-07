Man City espère que Phil Foden commencera la saison de Premier League

Manchester City espère que Phil Foden sera disponible pour le début de la nouvelle saison de Premier League malgré le fait que le milieu de terrain soit laissé sur des béquilles par la blessure qui l’a exclu de la finale de l’Euro 2020, ont déclaré des sources à ESPN.

Foden a raté la défaite de l’Angleterre aux tirs au but contre l’Italie après avoir détecté le problème à l’entraînement deux jours avant la pièce maîtresse de Wembley.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN+ (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a d’abord qualifié la blessure de « mineure », mais après avoir subi des analyses, le joueur de 21 ans a eu besoin de béquilles et d’une botte de protection sur son pied droit.

Foden a obtenu une pause prolongée après son service international – avec ses coéquipiers anglais Kyle Walker, John Stones et Raheem Sterling – et ne devrait pas reprendre l’entraînement avant août.

City lance sa campagne avec un voyage à Tottenham Hotspur le 15 août. Les champions de Pep Guardiola doivent également affronter les vainqueurs de la FA Cup Leicester City dans le Community Shield à Wembley le 7 août.

Foden a joué un rôle de premier plan pour City la saison dernière, marquant 16 buts en 50 apparitions. Il a débuté deux fois pour l’Angleterre lors du Championnat d’Europe – lors de la victoire contre la Croatie et du match nul contre l’Écosse en phase de groupes – et est sorti du banc lors de la victoire en demi-finale contre le Danemark.

Pendant ce temps, City a annoncé la signature du gardien Scott Carson pour un contrat permanent.

Le joueur de 35 ans a passé les deux dernières saisons en prêt au stade Etihad du comté de Derby, mais a maintenant signé un contrat d’un an qui le gardera au club jusqu’en 2022.

« C’est un plaisir et un privilège de faire partie de la configuration ici à City », a déclaré Carson. « C’est fantastique d’être avec Pep et son équipe d’arrière-boutique et j’ai l’impression d’avoir tellement appris depuis mon arrivée en 2019.

« Les gars m’ont tout de suite fait sentir chez moi et j’ai adoré chaque seconde de mes deux années ici. S’engager pour une autre année a été une décision si facile. Je veux continuer à pousser les autres gardiens que nous avons ici et je veux m’assurer mon expérience déteint sur eux. »