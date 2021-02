Romelu Lukaku est sur le radar de Manchester City alors qu’ils regardent un attaquant cet été.

Le Belge a été un énorme succès depuis qu’il a quitté Old Trafford et s’est rendu à l’Inter Milan il y a un peu plus de 18 mois.

Et maintenant, ses 54 buts en 78 apparitions ont attiré l’attention de Pep Guardiola.

City pourrait voir Sergio Aguero partir cet été avec le contrat de l’Argentin en cours d’exécution.

Cela laisserait le club avec de grosses chaussures à remplir et des mouvements pour Erling Haaland, Lionel Messi et Kylian Mbappe ont tous été mentionnés.

Mais Lukaku est maintenant également sur cette liste restreinte, rapporte l’Athletic.

Le joueur de 27 ans a coûté 74 millions de livres sterling à Inter et il est peu probable, étant donné sa forme depuis son déménagement à San Siro, qu’ils le laissent partir pour moins cher.

Le Belge n’est pas considéré comme un joueur typique de Guardiola, mais le Catalan a été suffisamment impressionné par ses qualités.