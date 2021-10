Man City envisage la ligne de tête de Nunez, confiant de mener la course pour sa signature

La star de Benfica, Darwin Nunez, pourrait-elle être l’homme qui mènera l’attaque de Manchester City ? Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

Le mercato estival est clos pour les meilleures ligues européennes ! Après un été riche en football international, d’innombrables clubs ont attendu la dernière minute pour effectuer leurs transferts. Découvrez toutes les offres majeures ici et découvrez comment nous avons classé les plus grandes signatures. Mais ce n’est pas parce que la fenêtre est fermée jusqu’en janvier que les rumeurs ne vont pas continuer.

TOP STORY: Man City file d’attente pour Nunez

Manchester City a pris l’avantage dans la course pour recruter l’attaquant de Benfica Darwin Nunez, comme cela a été rapporté par l’étoile du jour. Le joueur de 22 ans a certainement attiré l’attention récemment, marquant un doublé contre Barcelone lors de la récente victoire 3-0 de l’équipe portugaise en Ligue des champions – après avoir marqué deux autres doublés lors de ses quatre matchs précédents.

Outre City, sa forme a suscité l’intérêt de Liverpool, Manchester United, Chelsea et du Bayern Munich. Cependant, les Citizens sont convaincus qu’ils ont un avantage sur leurs concurrents en raison de leur excellente relation avec Benfica.

Au cours des quatre dernières années, ils ont conclu des accords pour Ederson et Ruben Dias d’une valeur combinée de 98 millions de livres sterling en frais de transfert. Ils ont déjà alerté Benfica qu’ils étaient intéressés par l’attaquant, qui dispose d’une clause libératoire de 125 millions de livres sterling. Malgré ce chiffre, City espère pouvoir signer l’international uruguayen pour un montant proche de 70 millions de livres sterling.

Leur quête d’options d’attaque a été bien documentée, leurs efforts pour faire venir le talisman de Tottenham Hotspur Harry Kane étant le plus largement rapporté. Il semble maintenant que Pep Guardiola et son équipe ont abandonné l’international anglais, Nunez étant la nouvelle priorité.

Le prochain match de Benfica en Ligue des champions aura lieu contre l’ancienne équipe de Guardiola, le Bayern Munich, donc Nunez aura une autre grande opportunité d’impressionner.

PAPIER COMMERCE

– Liverpool déménage pour le milieu de terrain de Pogon Szczecin Kacper Kozlowski, qui a été comparé à Kevin De Bruyne en Pologne, rapporte le miroir. La formation polonaise ne veut pas qu’il parte en janvier, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir une bousculade pour signer le joueur – qui aura 18 ans ce mois-ci – avec le Bayer Leverkusen, l’AC Milan, le RB Leipzig et le FC Salzbourg également intéressés.

– Manchester United veut Paul Pogbala situation du contrat de s’est réglée d’ici la fin de l’année civile, dans l’espoir qu’il signera une prolongation de 400 000 £ par semaine, selon le soleil. Le contrat de l’international français expire à la fin de la saison, ce qui signifie qu’il serait libre de discuter d’un déménagement ailleurs en janvier.

– Riccardo Orsolini pourrait être sur le point de quitter Bologne en janvier, malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, selon Calciomercato. Il est suggéré que la Lazio et la Fiorentina aiment le look de l’ailier, qui a un but et deux passes décisives dans toutes les compétitions cette saison.

– Everton regarde le défenseur central de Stoke City Harry Souttar, selon le soleil, Duncan Ferguson étant allé repérer le joueur de 22 ans. Les Toffees cherchent maintenant à voir si l’international australien peut accéder à la Premier League, craignant de perdre Yerry Mina en raison du cœur de l’international colombien qui serait en train de passer en Serie A.

– Lewis O’Brien a une clause de libération insérée dans son contrat de Huddersfield Town qui lui permettrait de partir pour des frais de transfert de 10 millions de livres sterling, selon Initié au football. Cela devrait intéresser Leeds United, qui a en fait offert plus que cette somme pour signer le milieu de terrain de 22 ans au cours de l’été – avant la signature du nouveau contrat.

– Il y a peut-être beaucoup de discussions autour de la sécurité de l’emploi de Ronald Koeman, mais Barcelone B est le meilleur poste que Xavi se verra offrir pour le moment, selon sport. L’ancien Blaugrana Le capitaine a refusé le poste à plusieurs reprises, affirmant qu’il avait déjà dépassé ce stade. Cependant, cette porte lui est toujours ouverte et est considérée comme une voie potentielle vers le grand travail.